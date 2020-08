Chàng trai thắp nến rồi phóng xe chở bạn gái đến để cầu hôn, tưởng lãng mạn nào ngờ cháy cả ngôi nhà nhưng vẫn được dân mạng chúc mừng

Theo Sky News, một người đàn ông ở Vương quốc Anh đã vô tình đốt cháy ngôi nhà của chính mình trong một cử chỉ tưởng lãng mạn mà hóa thành tai nạn.

Anh chàng (giấu tên) đã lên kế hoạch ngỏ lời với bạn gái bằng một màn cầu hôn thực sự lãng mạn. Dưới ánh nến lung linh, anh muốn nói lời thề non hẹn biển.

Theo đó, anh chàng chuẩn bị 100 cây nến thắp sẵn trong căn hộ của mình rồi trang trí cả bóng bay và không thể thiếu một chút rượu vang cho hương vị tình yêu thêm đậm đà.

Theo kế hoạch thì màn cầu hôn sẽ diễn ra như thế này...

Nhưng thực tế thì...

Xong xuôi, chàng "cưỡi xe" đi đón nàng. Thậm chí, để tạo bất ngờ cho nàng, chàng còn đi lòng vòng một lát rồi mới đưa nàng về nhà mình.

Nào ngờ, vừa về đến nơi thì cả 2 hốt hoảng khi thấy ngọn lửa đang bốc lên trong căn hộ. 3 xe chữa cháy lập tức được gọi đến căn hộ phía trên một cửa hàng bán báo ở Sheffield vào đêm 3/8.

Chàng trai và cô bạn gái may mắn an toàn. Anh vẫn thực hiện kế hoạch cầu hôn bằng cách hành động ngay bên ngoài căn hộ đang bốc cháy. Những người lính cứu hỏa cho hay: "May cho chàng trai là cô ấy vẫn đồng ý". Thậm chí họ còn chia sẻ trên mạng xã hội với lời trêu đùa: "Như một phần thưởng, cô ấy nói CÓ!".

Sở cứu hỏa đăng tải bức ảnh căn hộ của anh chàng sau khi dập được lửa để cảnh báo mọi người về việc sử dụng nến.

Chủ nhân của quầy bán báo nói với phóng viên tờ Sheffield Star rằng người đàn ông đã cầu hôn ở bên ngoài trong khi ngọn lửa vẫn đang hoành hành bên trong căn hộ. "Anh ấy không quỳ gối mà ôm hôn cô ấy. Anh ấy phải làm cho cô ấy hạnh phúc sau tất cả những gì đã xảy ra, bằng mọi cách".

Tuy nhiên, các nhân viên cứu hỏa không quên cảnh báo cần cảnh giác với nến: "Dù lãng mạn nhưng nến thật sự nguy hiểm. Hãy tắt chúng ngay khi đã xong việc, đừng đặt gần vật dễ cháy như rèm cửa và đừng để 100 ngọn nến không có người trông chừng".



Câu chuyện cầu hôn của chàng trai đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Dù không hay ho gì nhưng anh chàng cũng khiến nhiều người phải bật cười và cũng chúc mừng anh vì dù sao anh cũng nhận được cái gật đầu của bạn gái.

(Nguồn: NZHerald)