Chàng trai gây tranh cãi khi bị ép mua hoa quả dầm tận 150k ở hồ Gươm?

Mới đây, trong một hội nhóm review đồ ăn với hơn 700K thành viên, một chàng trai đã đăng tải một bài viết thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo đó, chàng trai chia sẻ có lên hồ Gươm chơi thấy một hàng bán hoa quả cắt sẵn thì ghé vào mua. Chỉ muốn mua 50.000 VNĐ thôi nhưng do không để ý bà bán hàng đã gắp đến tận 150.000 VNĐ và buộc chàng trai trên phải lấy. Chàng trai cho biết:

"Mình mua chỗ khác chắc chỉ mấy chục là cùng. Mình không đồng ý thì bảo cô xóc muối rồi không trả lại được. Sau đó 1 đứa con gái nào đứng gần đấy chắc quen bà này đó bảo ôi em vừa ăn bên kia mỗi tí cũng 80.000 VNĐ anh ạ. Bản thân là đàn ông con trai mình rất ghét kì kèo, không muốn nói nhiều nữa, mất thời gian của mình nên mình đã trả tiền cho xong. Thấy tội nghiệp cho những người như vậy, lấy thêm được 1 tí nhưng thất đức như vậy muôn đời chẳng giàu được. Mọi người nên cẩn thận với bà bán hàng hoa quả chỗ bờ hồ và nên hỏi giá kĩ".

Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng, nhiều người khuyên chàng trai trên nên cư xử cứng rắn hơn.

- Lừa đâu bác họ ép bạn mua thôi. Cứng nên bảo 50k là 50k cô xóc muối rồi cô tự mà ăn. Không thì thôi không lấy nữa.

- Do bạn non thôi, chứ bạn dọa gọi công an hay mấy anh bảo vệ chỗ hồ gươm ở đấy là đúng giá ngay, phải căng vào.

- Đúng là tấm chiếu mới chưa từng trải.