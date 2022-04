Chàng trai đi hẹn hò mà mang thiệp cưới cho bạn gái ký tên, còn nói 1 câu khiến nữ chính giật mình

Trong chương trình Hẹn hò tốc độ - Speed Couple vừa phát sóng, "bà mối" Cát Tường đã dự ghép cho nữ nhân viên văn phòng Võ Thị Lan My (24 tuổi, Tiền Giang) với hai bạn trai lần lượt là chủ cửa hàng sơn Nguyễn Văn Tuấn (28 tuổi, TP.HCM), tài xế Cổ Thành Chương (24 tuổi, Long An). Nếu Văn Tuấn điềm tĩnh, ít nói thì Thành Chương có phần sôi nổi, chủ động hơn khiến Lan My phải đau đầu lựa chọn.

Lan My và Thành Chương.

Ngay từ đầu, Lan My thể hiện với MC Cát Tường có chút không thích quen người bằng tuổi là Thành Chương khiến anh chàng lo toát mồ hôi hột sợ mất cơ hội. Tuy nhiên sau khi trò chuyện, cô nàng dần cảm nhận sự thân thiện, hoạt ngôn của Thành Chương mà đổi hướng có thiện cảm với anh hơn. Trước khi đến với chương trình, Thành Chương đã trải qua hai lần yêu, mối tình gần nhất lại bị "cắm sừng" khiến anh chàng day dứt khó quên.

Lan My.

Về phía Văn Tuấn, tuy không hoạt ngôn như Thành Chương nhưng ở anh có sự điềm tĩnh, kiệm lời tạo cảm giác một người đàn ông chín chắn. Khi nói đến tình trường, anh chàng khiến nhà gái "giật bắn" khi tiết lộ 28 năm chưa vắt vai một mối tình nào, chưa từng nắm tay hay hôn một bóng hồng nào. Giải thích cho điều này, Văn Tuấn có chút ngại ngùng: "Em chưa trải qua mối tình nào. Em muốn lo cho công việc ổn định trước rồi mới tính chuyện lập gia đình." Trước bạn trai chưa hề có kinh nghiệm yêu đương, Lan My cũng không ngại chia sẻ để bạn trai hiểu hơn.

Văn Tuấn.

Thành Chương.

Trước giây phút quyết định,Thành Chương tung "tuyệt chiêu" cuối đó là tấm thiệp cưới đã điền đầy đủ tên chú rể, thân sinh chú rể chỉ còn thiếu tên cô dâu để bày tỏ sự chân thành. Vì quá hồi hộp anh lỡ lời "đẩy thuyền" cho bạn gái và đối thủ: "Tuy bây giờ anh hơi vất vả nhưng tương lai nhất định sẽ để em hạnh phúc. Em hãy chọn anh ta" khiến mọi người tá hỏa. Lấy lại bình tĩnh, Thành Chương thuyết phục lại bạn gái hãy chọn anh.

Phía Văn Tuấn cùng rất chân thành bày tỏ: "Chúng ta gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên, anh mong chúng ta trao nhau cơ hội để đến với nhau. Hy vọng em cho anh cơ hội để chăm sóc em suốt cả cuộc đời".

Đi hẹn hò mà Thành Chương còn mang theo thiệp cưới để bạn gái Lan My ký tên vào.

Tuy nhiên may mắn vẫn chưa đủ mỉm cười với anh chàng, Lan My đã quyết định chọn Thành Chương để tiếp tục tìm hiểu hẹn hò. Trong quá trình trò chuyện, cặp đôi thể hiện độ ăn ý khiến MC Cát Tường nhiệt tình "đẩy thuyền" còn làm chứng giây phút bạn trai điền tên bạn gái vào thiệp cưới. Tưởng chừng đây sẽ là cái kết viên mãn cho buổi mai mối, đáng tiếc Lan My vào giây phút quyết định đã chọn không thành đôi với Thành Chương, để lại nhiều tiếc nuối cho bà mối và bạn trai.

