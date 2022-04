Chàng trai bị bạn gái chia tay vì cho rằng mắc bệnh lây qua đường tình dục, đi khám phát hiện điều bất ngờ

Bác sĩ chuyên khoa tiết niệu Quy Gia Hào (Bệnh viện nhân dân số 1 tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc) mới đây đã chia sẻ một trường hợp trên chương trình "The Doctor is Hot". Một chàng trai 20 tuổi, một hôm lấy hết can đảm bước vào Phòng khám Tiết niệu. Chàng trai đỏ mặt nói, trên da ở bộ phận sinh dục có xuất hiện những vết tròn đỏ và có vảy trắng. Tuy không gây đau đớn, nhưng hơi ngứa khiến chàng trai rất lo lắng.



Ảnh minh họa

Chàng trai cũng chia sẻ rằng, cũng vì điều này mà cô bạn gái đã chia tay anh. Cô cho rằng "cậu nhỏ" của anh không được bình thường và có thể đã mắc bệnh lây qua đường tình dục. Sau đó, bác sĩ kiểm tra thì phát hiện, chàng trai không mắc bệnh lây qua đường tình dục mà là "bệnh vảy nến vùng kín".

Bệnh vảy nến vùng kín là gì?

Bệnh vảy nến vùng kín cũng giống như các dạng vảy nến khác. Đây là một dạng viêm da tự miễn khiến cho bộ phận sinh dục bị bong tróc, mẩn đỏ, ngứa ngáy và thậm chí là sưng đau. Rất nhiều bệnh nhân bị vảy nến vùng kín lan ra ở những khu vực xung quanh như vảy nến ở mông, háng…

Những người bị vảy nến bộ phận sinh dục sẽ có cảm giác ngứa ngáy và khó chịu thường xuyên. Vùng tổn thương có thể xuất hiện nhiều hơn ở cả đùi hay bị vảy nến ở háng, lan ra "cậu nhỏ" ở nam giới hoặc âm hộ nữ giới…

Tuy nhiên, đối với phái đẹp thì vảy nến ít khi hoặc thường là không xuất hiện vào bên trong âm đạo mà chỉ ở vùng tiếp xúc bên ngoài.

Vảy nến vùng kín có thể xuất hiện trên một khu vực nhỏ hoặc tổn thương kín toàn bộ vùng sinh dục. Có 2 loại bệnh vảy nến thường gặp nhất ở bộ phận sinh dục là:

Vảy nến đảo ngược: Xuất hiện phổ biến nhất với những vết tổn thương màu đỏ tươi, không có vảy trắng, ngứa ngáy, thậm chí là đau rát, khó chịu.

Vảy nến thể mảng: Thể bệnh khá phổ biến gây nên những vùng tổn thương màu đỏ tươi, có vảy trắng, đau nhức, ngứa ngáy. Nhiều trường hợp bệnh nhân còn bị nứt nẻ khi vảy nến ở giai đoạn khá nặng.

Vảy nến vùng kín không chừa một ai, nó có thể xuất hiện ở nhiều đối tượng khác nhau. Đặc biệt, nếu không được điều trị đúng cách, bệnh có thể dai dẳng, tái phát nhiều lần và gây bất tiện trong cuộc sống.

Dấu hiệu nhận biết bệnh vảy nến vùng kín

Ảnh minh họa

Triệu chứng của bệnh vảy nến vùng kín rất đa dạng và phụ thuộc vào vùng xuất hiện bệnh. Cụ thể như:

Vùng mu

Đây là vùng bộ phận sinh dục, vùng da tại khu vực này khá nhạy cảm, khi bị vảy nến sẽ có biểu hiện chuyển đỏ, đau rát và có thể có vảy trắng.

Vùng đùi trên

Thường bao gồm các mảng nhỏ có hình tròn, đóng vảy và có màu đỏ, vùng da này rất dễ bị kích thích, đặc biệt là khi đi bộ, chạy hoặc chà xát mạnh.

Vùng nếp nhăn giữa đùi và háng

Khi bị vảy nến ở vùng này thường không đóng vảy. Thay vào đó, da có thể bị nứt, gây ra cảm giác đau đớn. Đối với những người thừa cân hoặc lười vận động thì vùng nhiễm trùng có thể trông giống như bị nhiễm trùng nấm men tại các nếp gấp của da.

Bộ phận sinh dục

Đối với nữ giới, da thường chuyển sang màu đỏ mịn, không có vảy. Bệnh chỉ gây ảnh hưởng tới lớp da ngoài của âm đạo và rất hiếm khi ảnh hưởng tới lớp màng nhầy. Còn nam giới, vùng dương vật có thể xuất hiện nhiều tổn thương màu đỏ trên dương vật.

Hậu môn và vùng xung quanh

Da vùng hậu môn sẽ chuyển sang màu đỏ, không đóng vảy và có cảm giác ngứa rát, khó chịu. Bệnh dễ bị nhầm lẫn với nhiễm trùng nấm men, ngứa trĩ hay nhiễm giun kim.

Vùng mông

Vảy nến có thể xuất hiện với triệu chứng da nổi đỏ, không vảy hoặc đỏ đóng vảy rất nặng.

Các dấu hiệu nhận biết bệnh có thể khác nhau tùy thuộc vào giới tính của bệnh nhân và mức độ tổn thương nặng hay nhẹ.

Tuy nhiên, đa phần thường mang đến cảm giác khó chịu, ngứa ngáy, thô ráp và gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt. Vảy nến bộ phận sinh dục đôi khi còn lan rộng ra các vùng lân cận và có thể khiến người bệnh đau đớn khi gãi và chà xát nhiều.

