Chàng trai 20 tuổi, cứ 2 tiếng thay “băng vệ sinh” một lần, bác sĩ cảnh báo căn bệnh không chữa kịp nguy hiểm hơn ung thư

Hiện nay, rất nhiều người mắc bệnh trĩ. Bác sĩ cấp cứu Ngụy Trí Vĩ chia sẻ với Ettoday, có một chàng trai 20 tuổi – Tiểu Vương đến phòng khám, Tiểu Vương không dám ngồi, chỉ cần chạm mông xuống ghế sẽ rất đau đớn, do đó trong quá trình khám cậu phải ngồi xổm.

Bác sĩ Ngụy Trí Vỹ nói, Tiểu Vương phải ngồi trước máy tính để làm việc trong thời gian dài, cũng thường xuyên phải ngồi trên các chuyến bay đường dài đi công tác, vì vấn đề bệnh trĩ đã làm phiền cuộc sống của anh rất nhiều, bệnh trĩ của Tiểu Vương không chỉ gây đau đớn dữ dội, thậm chí còn chảy rất nhiều máu. Tiểu Vương nói: "Lượng máu chảy lớn, cứ khoảng 2- 3 tiếng phải thay chiếc băng vệ sinh một lần".

Sau khi Tiểu Vương cởi quần để khám, bác sĩ sốc khi thấy hậu môn của anh ta không chỉ chảy máu, mà các búi trĩ lòi hết ra ngoài, theo chẩn đoán đây là trĩ ngoại cấp độ 3. Các khối trĩ quá lớn đã làm tắc hậu môn, khi đi đại tiện hoặc các búi trĩ cọ sát vào quần sẽ gây đau đớn và chảy máu.

Bệnh trĩ ngoại độ 3 nếu không khám, chẩn đoán và sử dụng biện pháp điều trị phù hợp có thể chuyển nặng và để lại nhiều di chứng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tâm lý của người bệnh. Chẳng hạn, bệnh có thể gây áp xe hậu môn và viêm hậu môn. Trong trường hợp nghiêm trọng, trĩ ngoại độ 3 gây đại tiện ra máu quá nhiều có thể làm giảm trí nhớ, mất khả năng tập trung, nguy hiểm hơn là bệnh gây ung thư.

Nguyên nhân chính xác gây nên bệnh trĩ hiện nay chưa được xác định rõ. Tuy vậy, các yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh lý này thường gặp là: Bắt đầu ở những người sau tuổi 30, người bị táo bón mạn tính hoặc tiêu chảy, phụ nữ trong thời kỳ mang thai. Yếu tố di truyền cũng là một nguy cơ dẫn đến bệnh trĩ. Ngoài ra đại tiện khó khăn, phải rặn nhiều, chức năng đường ruột kém, thường xuyên phải dùng thuốc nhuận tràng, thụt hậu môn là những nguy cơ khiến người bệnh mắc bệnh trĩ. Những người thường xuyên thức khuya, công việc ngồi nhiều, chế độ ăn ít chất xơ và uống ít nước, thích ăn cay,… cũng là nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao.

Các cấp độ của trĩ ngoại

Trĩ ngoại độ 1, 2, 3, 4 là tình trạng các đám rối tĩnh mạch trĩ nằm dưới da, xung quanh lỗ hậu môn hình thành do sự căng giãn và phình to quá mức. Do nằm ngoài ống hậu môn nên người bệnh hoàn toàn có thể quan sát búi trĩ bằng mắt thường và thấy rõ nhiều tĩnh mạch nhỏ, chồng chéo lên nhau.

Dựa vào sự tiến triển của búi trĩ, trĩ ngoại được chia làm 4 cấp độ như sau:

- Trĩ ngoại độ 1: Búi trĩ có kích cỡ nhỏ bằng hạt đậu, gây cảm giác ngứa ngáy, khó chịu.

- Trĩ ngoại độ 2: Búi trĩ có kích cỡ to hơn, gây cảm giác lộm cộm, đau rát, xuất huyết sau mỗi lần đi cầu, hậu môn tiết dịch hôi tanh khó chịu.

- Trĩ ngoại độ 3: Cảm nhận rõ búi trĩ bằng quan sát, sờ… Tình trạng xuất huyết thành giọt hoặc tia diễn ra nhiều hơn, rất đau đớn bởi tắc mạch trĩ.

- Trĩ ngoại độ 4: Là giai đoạn cuối cùng của bệnh. Cơn đau và sự khó chịu tăng gấp bội, máu xuất hiện mỗi lần đại tiện, búi trĩ to lủng lẳng thấy rõ.

Bênh trĩ có chuyển thành ung thư không?

Bác sĩ Ngụy Trí Vĩ nói: "Nếu bạn thấy xuất hiện những dấu hiệu sau, bạn có thể đang bị trĩ: Chảy máu khi đại tiện, xuất hiện các khối thòi ra ngoài khi đại tiện, ngứa vùng hậu môn, đau, xuất hiện những khối cứng nhỏ ở rìa hậu môn. Bệnh trĩ không được điều trị lâu ngày sẽ làm cho toàn thân thiếu máu mạn tính, sút cân, giảm thể lực.. tắc mạch, chảy máu, hoại tử trĩ…"

Không có mối liên quan nào giữa bệnh trĩ và ung thư. Tuy nhiên những triệu chứng của bệnh trĩ, đặc biệt là đại tiện máu là dấu hiệu giống với người bệnh ung thư đại trực tràng và một số bệnh đường tiêu hoá khác. Vì vậy khi xuất hiện dấu hiện này người bệnh cần được khám bởi những bác sĩ chuyên khoa sâu về hậu môn đại trực tràng.

(Nguồn: Ettoday)