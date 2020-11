Chàng sinh viên quê Quảng Ngãi nghẹn ngào với tấm lòng của chủ nhà trọ sau đợt bão lũ: Bớt tiền nhà, miễn phí tiền điện nước để hỗ trợ gia đình ở quê

2 đợt bão lũ liên tiếp quét qua, người dân miền Trung lại đang thấp thỏm lo âu vì cơn bão số 10 sắp tới. Khắp nơi đều cầu mong cho bão yếu đi, bởi đồng bào miền Trung đã khổ sở lắm rồi. Lũ lụt chưa qua bão mới lại đến, nhà cửa chưa kịp sửa sang nên bây giờ người dân cũng chẳng biết chạy đi đâu để trú.

Những người con xa quê thì lại càng day dứt hơn vì chẳng thể kịp quay về nhà giúp gia đình chống bão, chỉ biết trông mong vào may mắn và sự giúp đỡ của những đoàn cứu trợ. Hậu quả của bão lũ không chỉ tàn phá quê hương họ, mà còn khiến nhiều sinh viên học xa quê lâm vào cảnh khó khăn do gia đình mất đi nguồn kinh tế.

Hiểu được điều này nên một số người đã âm thầm giúp đỡ các học sinh sinh viên miền Trung sống xa nhà, trong số ấy có các chủ nhà trọ ở nhiều thành phố lớn. Giống như đợt dịch Covid bùng phát hồi đầu năm, một ông chủ nhà trọ đã có hành động bất ngờ khiến một chàng trai quê Quảng Ngãi tên B.P xúc động vô cùng. Sau khi nhận tờ giấy thông báo đóng tiền thuê nhà tháng 11, B.P đã nhận được món quà nhỏ từ người chủ khiến anh chàng không kiềm lòng được, chia sẻ ngay lên MXH để mọi người cùng chung vui.

"Minh muốn khoe là mình có chú chủ trọ tốt bụng lắm lắm mọi người ạ.

Chuyện là 2 đứa tụi mình đều quê Quảng Ngãi, qua đợt bão rồi nhà 2 đứa (và cả xóm luôn) đều bị tốc mái, may là gia đình an toàn cả. Hôm nay chú đưa giấy tiền trọ, bảo "Hai đứa gửi chú 2 triệu thôi, phần kia chú bớt coi như phụ gia đình ở quê...". Nghe mà mình thấy ấm lòng thật sự luôn, mà lúc chuyển vào chú còn cho đồ dùng này, cho cả cái quạt khi thấy 2 đứa có mỗi một cây. Bão lại sắp vào, mong mọi người và gia đình an toàn cả nhé!".

Tờ giấy báo tiền thuê nhà tháng 11 nhưng ông chủ đã miễn phí điện nước cùng những khoản lặt vặt khác để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho 2 cậu sinh viên quê Quảng Ngãi sau đợt bão lũ vừa qua.

Chỉ là mẩu chuyện nhỏ thôi nhưng cũng khiến bao người rưng rưng cảm động. Sau những bản tin xót xa về bão lũ, đây quả là tin tốt đẹp dành cho những người con miền Trung. Tuy món tiền 537k mà ông chủ bớt cho B.P không lớn, nhưng lại có ý nghĩa vô cùng nhân ái trong thời điểm này.

Bên cạnh những bình luận khen ngợi lòng tốt của ông chủ trọ thì nhiều thành viên mạng tỏ ra “ghen tị” với B.P vì thuê được một nơi có chủ quá tuyệt vời. Không chỉ riêng B.P mà nhiều sinh viên khác cũng chia sẻ câu chuyện đẹp tương tự, một số chủ trọ tốt bụng cũng tự động giảm bớt tiền nhà hoặc miễn phí phòng ở trong vài tháng cho những người quê miền Trung khó khăn.

Dù thiên tai tàn phá là điều chẳng ai mong muốn, nhưng cũng nhờ có nó mà mọi người nhận ra cuộc đời có biết bao tấm lòng đẹp như hoa!