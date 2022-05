Chàng Park Chul Woong của “Giày Thủy Tinh”: U50 nên duyên với vợ trẻ nhờ Son Ye Jin, luôn đau đáu về bạn thân Park Yong Ha

Nhắc đến những nam tài từ kết hôn muộn nhất nhì xứ Hàn không thể thiếu được "chàng Park Chul Woong" So Ji Sub. Sinh năm 1977, So Ji Sub cùng Lee Byung Hun, Song Seung Hun, Won Bin là những nam tài tử bậc nhất của điện ảnh xứ Hàn thế kỷ trước với hàng loạt các tác phẩm kinh điển.

Nói tới So Ji Sub, công chúng thường xuyên nhớ về anh với vai diễn Park Chul Woong số khổ trong phim truyền hình kinh điển "Giày Thủy Tinh". Dù sau này anh có nhiều bộ phim thành công, nhưng có lẽ sẽ chẳng nhân vật nào vượt qua được vai diễn kinh điển này.

Về chuyện tình cảm, nam tài tử cũng chỉ mới kết hôn cùng vợ trẻ kém 17 tuổi cách đây 2 năm. Nếu như các nam tài tử cùng thời thường xuyên dính tin đồn hay công khai chuyện hẹn hò thì cuộc sống tình cảm của So Ji Sub lại hoàn toàn trống trơn trong suốt 20 năm ở Kbiz. Thế nhưng, nam tài tử đã từng có mối tình đầu ngắn ngủi với bạn diễn "Giày Thủy Tinh" Kim Hyun Joo.

U50 lấy được vợ trẻ nhờ Son Ye Jin

Trong cuộc đời So Ji Sub, 2 người phụ nữ được nhắc tới nhiều nhất có lẽ chính là bà xã Cho Eun Jung và mối tình đầu Kim Hyun Joo.

Nếu như bà xã Cho Eun Jung được chính thức công khai thì chuyện tình với mỹ nhân "Giày Thủy Tinh" Kim Hyun Joo lại chỉ diễn ra trong thầm lặng. Mối tình đầu này của So Ji Sub diễn ra cũng như kết thúc đều trong thầm lặng, chẳng ai biết tới. Trước khi cùng nhau tạo nên thành công với "Giày Thủy Tinh", So Ji Sub và Kim Hyun Joo đã có khoảng thời gian bên nhau từ khi vẫn còn là những nghệ sĩ trẻ chưa được biết đến.

Cặp đôi bén duyên sau khi hợp tác trong phim truyền hình sitcom vào năm 1998. So Ji Sub và Kim Hyun Joo thậm chí còn đi du lịch Philippines chung với nhau, rồi công khai mối quan hệ với gia đình 2 bên. So Ji Sub cũng không ngần ngại dẫn theo Kim Hyun Joo đến dự lễ cưới của chị gái. Chỉ với hành động này cũng đủ biết, nam tài tử lúc đó vô cùng nghiêm túc trong mối quan hệ này.

Tuy vậy, mối quan hệ này lại không được gia đình 2 bên đồng ý nên chuyện hẹn hò càng trở nên khó khăn hơn. Sau đó không lâu thì cả hai cũng nói lời chia tay trong tiếc nuối. Thế nhưng, cũng chẳng rõ là do áp lực từ gia đình hay bởi việc bắt đầu có danh tiếng. Nguyên nhân chính xác thì vẫn chỉ có người trong cuộc mới biết được. Dù chia tay, nhưng cả hai vẫn giữ thái độ làm việc chuyên nghiệp. Bằng chứng là việc cả hai vẫn hợp tác ăn ý và tạo nên thành công cho "Giày Thủy Tinh".

Người duy nhất được So Ji Sub công khai thừa nhận chính là bà xã hiện tại, nữ MC Cho Eun Jung. Cặp đôi quen biết từ tháng 4/2018, khi Cho Eun Jung là người thực hiện cuộc phỏng vấn hai diễn viên chính phim "Be with you" Son Ye Jin và So Ji Sub cho đài SBS. Khi cả hai công khai hẹn hò, nhiều người mới ngẫm lại câu trả lời trước đây của So Ji Sub về hình mẫu bạn gái lý tưởng "Tôi thích những cô gái có đôi chân đẹp. Tôi thích cô ấy có mái tóc dài và cao khoảng 1m68". Nhiều người cho rằng, đây là một trong những yếu tố giúp Cho Eun Jung lọt vào mắt xanh của So Ji Sub.

So Ji Sub và bà xã Cho Eun Jung bị bắt gặp hẹn hò trước khi chính thức công khai.

Cặp đôi chính thức công khai hẹn hò vào tháng 5/2019 sau khi bị Dispatch khui ảnh cùng nhau có buổi tối lãng mạn tại một quán cà phê ở Hannamdong, Seoul. Trong đó, nam tài tử ân cần vào quán mua cà phê cho bạn gái. Sau đó, họ vừa đi dạo vừa trò chuyện vui vẻ với nhau. Tới năm 2020 thì cả hai chính thức về chung một nhà bằng một tuyên bố kết hôn. Chẳng hề có lễ cưới rình rang nào được tổ chức, thay vào đó cặp đôi quyết định quyên góp 50 triệu Won (1 tỷ đồng) để hỗ trợ giáo dục trẻ em trong mùa dịch bệnh.

Ngồi cạnh nữ thần như Son Ye Jin, nhưng So Ji Sub lại hoàn toàn ngó lơ bà xã Hyun Bin và đôi mắt chỉ hướng về cô vợ MC kém mình 17 tuổi.

Lời hứa mỗi năm với bạn thân

Ngoài chuyện tình cảm thì So Ji Sub còn được nhắc nhiều tới trong tình bạn với tài tử quá cố Park Yong Ha. Cả hai đều là những chàng trai Seoul thuộc thế hệ 1977, cùng bước chân vào làng giải trí ở tuổi 17 - 18 nhờ ngoại hình điển trai, nổi bật.

Vốn là con trai Park Seung In, một sản xuất nổi tiếng của Hàn Quốc nên con đường nghệ thuật của Park Yong Ha thuận lợi hơn cậu bạn thân So Ji Sub. Bởi vào năm 1994, Park Yong Ha đã có vai diễn đầu tay trong phim truyền hình Theme Theater của đài MBC. Về phần So Ji Sub, nam tài tử vốn xuất thân là vận động viên bơi ở cấp quốc gia, sau đó chuyển hướng sang hoạt động giải trí nên chật vật hơn hẳn. Phải 2 năm sau khi bước chân vào nghề, So Ji Sub mới nhận vai viên nhỏ trong phim truyền hình nổi tiếng "Người Mẫu". Kể cả cùng hoạt động trong một ngành nhiều sự cạnh tranh nhưng So Ji Sub và Park Yong Ha vẫn giữ được tình bạn thân thiết.

So Ji Sub đau đớn trong ngày đưa tiễn bạn thân - cố tài tử Park Yong Ha.

Thế nhưng mọi chuyện thay đổi sau khi tài tử Park Yong Ha ra đi ở tuổi 33 vào đúng ngày 30/6/2010. Sự ra đi đột ngột của anh khiến người hâm mộ, công chúng cũng như gia đình, bạn bè, đồng nghiệp xót xa. Trong ngày đưa tiễn Park Yong Ha, So Ji Sub là người cầm di ảnh bạn thân với gương mặt thất thần cùng đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều.

Không chỉ cầm di ảnh mà So Ji Sub còn là người đứng ra lo toan hết mọi thứ cho hậu sự bạn thân. Hình ảnh So Ji Sub cầm di ảnh bạn thân vừa đi vừa khóc khiến công chúng vô cùng xót xa. Bản thân So Ji Sub từng chia sẻ với truyền thông về chuyện anh bị suy sụp tinh thần suốt một thời gian dài sau sự ra đi của Park Yong Ha. "Chúng tôi là anh em tốt. Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại hành động như vậy dù luôn có tôi ở bên cạnh", So Ji Sub nói.

Cứ đúng ngày giỗ Park Yong Ha, người ta sẽ lại nhìn thấy So Ji Sub một mình tới mộ bạn thân để tâm sự.

Cứ vào ngày giỗ Park Yong Ha mỗi năm, người hâm mộ sẽ luôn thấy hình ảnh một người đàn ông cao to ngôi bên mộ nam tài tử xấu số vào lúc rạng sáng. Đó chính là nam tài tử So Ji Sub. Dù đã 11 năm trôi qua nhưng So Ji Sub vẫn giữ đúng thói quen ấy. Người hâm mộ còn tiết lộ rằng, mỗi khi rời mộ bạn thân, đôi mắt của So Ji Sub đều sưng húp. Hình ảnh bóng lưng So Ji Sub ngồi lặng lẽ trước mộ tài tử Park Yong Ha khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa. Có thể thấy, tình bạn giữa So Ji Sub và Park Yong Ha vô cùng thân thiết.

