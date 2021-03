Chẳng ngờ “Ác nữ Penthouse” Kim So Yeon từng lên đồ táo bạo tột bậc, style hack dáng nhưng phản cảm đi vào lịch sử

Cùng với sự yêu thích ngày một nồng nhiệt mà khán giả dành cho bộ phim Penthouse, nhân vật "ác nữ" do Kim So Yeon thủ vai cũng được nhiều người quan tâm chú ý. Mới đây, topic về khả năng hack dáng đỉnh cao của Kim So Yeon còn thành đề tài nóng với netizen. Với chiều cao chỉ nhỉnh hơn 1m6 nhưng Kim So Yeon luôn có cách lên đồ thông minh, chiếm trọn spotlight nhờ loạt váy áo hack dáng đỉnh cao.



Trong bộ phim Penthouse, Kim So Yeon từng khiến nhiều người trầm trồ khi diện mẫu váy cưới dáng đuôi cá. Thiết kế ôm sát tôn trọn đường cong gợi cảm và vóc dáng nóng bỏng của nữ diễn viên

Thậm chí cũng vì cô diện mẫu váy này quá đẹp mà ở Hàn Quốc, nhiều cô gái trẻ đã gọi luôn đây là "váy Kim So Yeon" và thi nhau tìm mua theo

Kim So Yeon từng hé lộ cô có chiều cao 1m64, tuy nhiên nhờ tỷ lệ cơ thể chuẩn chỉnh và lối lên đồ thông minh mà nhiều người lầm tưởng cô cao hơn 1m7. Và vũ khí bí mật của Kim So Yeon chính là những mẫu váy đáng đuôi cá vừa gợi cảm lại vừa tôn dáng triệt để, khéo khoe cả 3 vòng và tạo cảm giác vóc dáng mảnh mai cao ráo hơn.

Khi đi dự sự kiện thảm đỏ, Kim So Yeon thường xuyên chọn diện những mẫu váy dáng đuôi cá gợi cảm như vậy. Tuy nhiên cũng có khi cô mắc sai lầm chọn váy hở hang quá đàm bị chỉ trích vì quá phản cảm.

Một trong những bộ cánh đi vào lịch sử của Kim So Yeon chính là mẫu váy cô diện tại LHP Busan 2007. Bộ cánh khi đó ngay lập tức gây nên nhiều tranh cãi vì quá gợi cảm. Váy có những chi tiết cut out gợi cảm tôn lên vòng 2, phần vạt váy thướt tha lại khoe khéo đôi chân nuột nà

Lớp vải rủ mềm mại cộng với chi tiết cut out táo bạo khiến đôi gò bồng đảo của cô như chỉ chực trào ra ngoài. Cũng vì mẫu váy này mà Kim So Yeon từng bị chỉ trích trong suốt 1 thời gian dài

Tuy nhiên chỉ cần khéo tiết chế, chọn trang phục cách điệu vừa phải là hình ảnh của cô đã sang chảnh và tôn dáng tuyệt đối

Dự thảm đỏ, Kim So Yeon chẳng cần ăn vận cầu kỳ mà chỉ cần diện những mẫu váy trơn, dáng ôm nhẹ là đã tôn dáng và thanh lịch tuyệt đối

Với lợi thế tỷ lệ cơ thể chuẩn đẹp, eo thon dáng nhỏ, Kim So Yeon luôn ưu ái cho những mẫu váy chiết eo nhẹ, vừa tôn lên vòng 2 lại tạo cảm giác đôi chân trông dài hơn

Cùng nhờ loạt váy áo hack dáng đỉnh cao này mà Kim So Yeon dù chỉ cao hơn 1m6 nhưng lúc nào trông cũng như 1m7, tỷ lệ đẹp chẳng kém người mẫu

Không cần hở hang quá lố, những mẫu váy dáng suông đơn giản nhẹ nhàng chính là vũ khí bí mật giúp Kim So Yeon luôn tỏa sáng trên thảm đỏ