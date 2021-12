Chàng Giám đốc trẻ với loạt quan điểm "hay-lạ-thấm" khi quyết chọn mẹ đơn thân hơn mình 10 tuổi làm "nóc nhà"

"Bạn có thể yêu một người chỉ bằng những lý do đơn giản. Và đôi khi trong tình yêu, chính nhờ những điều đơn giản mới đem lại cảm xúc chân thành và đẹp đẽ nhất", đó là quan điểm của Nguyễn Tiến Đạt khi được hỏi tại sao anh chọn cô bạn gái hơn anh đến 10 tuổi.

Cả 1 câu chuyện dài khá ly kì và chẳng kém gì những bộ phim ngôn tình. Bởi chàng trai thành công ở tuổi đời còn trẻ nhưng lại chọn cho mình 1 "nóc nhà" đặc biệt.

Chàng: 25 tuổi, chăm chỉ, giàu ý chí vươn lên. 19 tuổi đã làm trưởng bộ phận 1 tập đoàn lớn. Hiện đang làm PGĐ kiêm CMO của 1 công ty truyền thông và sản xuất video tại HN.

Nàng: Đỗ Trà My, 35 tuổi, là giáo viên Tiếng Anh. Sau ly hôn nàng bị 1 cú sốc tâm lý quyết định học yoga để thay đổi bản thân và hiện tại đang là HLV yoga tái sinh.

Chàng và nàng vài tháng trước còn xa lạ, sau 1 tháng tình cờ gặp nhau không ấn tượng, 2 lần gặp trong hội nhóm còn chẳng thèm nói chuyện, rồi từ 1 khóa học về tâm lý đã "nối" họ đến với nhau. Đoạn Intro đặc biệt: - Em làm gì ý nhỉ? - Em làm CMO. - CMO là cái gì? ... Chúng ta sẽ làm cùng nhau. Em là lãnh đạo nhưng chị sẽ là lãnh đạo của lãnh đạo... Và thế là... "mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi"...

Tại sao giữa bao nhiêu sự lựa chọn bạn lại chọn Trà My? Cô ấy có tác động nhiều đến cuộc sống của bạn hay tình yêu của 2 người có gặp nhiều rào cản?

Yêu đơn giản chỉ là yêu thôi. Rất may mắn là khi mình công khai thì gia đình không ai phản đối cả, không những vậy mẹ mình luôn luôn vun vén cho 2 đứa. Mẹ mình cũng thường xuyên động viên để 2 đứa cùng cố gắng. Bà cũng yêu cầu là thay đổi cách xưng hô (mình và Trà My vẫn xưng hô là 'chị - em') để thể hiện sự bao bọc cho người yêu. Còn việc bạn bè với người quen thì cũng có sự phản ứng nhất định. Nhưng mình là người đơn giản, đã quyết chuyện gì thì dẹp bỏ hết rào cản, rèm pha và chiến đấu đến cùng vì chỉ bản thân mình mới chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.

Chia sẻ 1 chút quan điểm của bạn về những sự chênh lệch trong tình yêu như tuổi tác, hoàn cảnh, văn hóa, công việc... Nếu nói 1 cách khá lý thuyết thì "Tình yêu sẽ cân được mọi thứ" nhưng thực tế bước vào hôn nhân, sự chênh lệch đó mới khiến người ta rạn nứt. Nếu là bạn, bạn sẽ giải quyết vấn đề này ra sao?

Cá nhân mình sẽ quản trị cuộc đời theo hàm số. Trong tình yêu có 3 yếu tố và đúng theo thứ tự: Trí tuệ - Tâm hồn - Thể xác.

Có một thứ trong vũ trụ không bao giờ thay đổi đó chính là sự thay đổi. Trong cuộc sống hôn nhân hay trong cuộc sống xã hội sẽ luôn luôn có sự biến động. Việc rạn nứt là do hai người không tìm được tiếng nói chung. Điều này xuất phát ngay ban đầu từ việc lựa chọn đến với nhau (Trí tuệ - Tâm hồn). Đối với mình, dù có chênh lệnh hay xung đột như thế nào nếu chúng ta có mục tiêu thì đều có giải pháp.

Các cụ có câu: "Cơm sôi nhỏ lửa cả đời không khê", nếu mục tiêu là để nấu được nồi cơm ngon thì người nấu sẽ cho lửa nhỏ khi nước quá sôi, còn nếu mục đích là nấu cơm khê thì họ sẽ lại càng cho thêm củi để lửa to lên làm cháy cơm.

Trong câu chuyện của mình với Trà My, bọn mình nếu có xảy ra sự khác biệt 2 đứa sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau để tìm được một điểm chung. Dẹp bỏ cái tôi và mong muốn cá nhân để phục vụ cho chiến lược chung.

Ví dụ như những chuyện nhỏ trong cuộc sống: Trước đây mình ở gần chỗ làm việc nhưng xa chỗ Trà My dẫn đến việc mình luôn trễ hẹn để Trà My phải đợi. Giải pháp của mình là chuyển đến đoạn giữa, đi làm có xa hơn chút nhưng không quá xa mà lại gần hơn chỗ Trà My so với ngày xưa.

Chung quy lại, chỉ cần có chung mục tiêu thì dù cho có cãi nhau, xung đột hay chênh lệnh thì cũng là vì cho nhau.

“Lửa thử vàng” - Vàng phải qua lửa thì mới là vàng nguyên chất. Hạnh phúc cũng là cuộc hành trình, có trả qua khó khăn thì hạnh phúc mới viên mãn.

Ở độ tuổi khá trẻ bạn đã có những thành công nhất định, điều đó có khiến bạn bị áp lực nhiều không? Bạn có nghĩ đàn ông thành công sẽ càng dễ tìm được người phụ nữ tương xứng?

Đối với mình, là một người đàn ông, đặc biệt là đàn ông hiện đại, trong gia đình nói riêng và xã hội nói chung việc phải chịu áp lực là một điều tất yếu. Theo mình, đó là trách nhiệm của mỗi người đàn ông, không phải hiển nhiên đàn ông được gọi là “phái mạnh”. Có áp lực là điều bình thường, không có áp lực gì mới là điều bất bình thường.

Khái niệm thành công của mỗi người là khác nhau và tương xứng cũng vậy. Theo cá nhân mình, hai người đến với nhau để đồng hành được suốt đời là luôn luôn nỗ lực hòa hợp với nhau và vì nhau để xây dựng tương lai chung.



Người ta thường thấy, đàn ông thành công hay chọn cho mình những cô người yêu chân dài, ngoại hình hot girl (bởi họ có nhiều điều kiện để lựa chọn). Nhưng bạn có vẻ đi 1 con đường khác biệt?

Thành công nói chung là một cuộc hành trình không có đích đến. Mình tự nhận mình vẫn còn phải chinh phục nhiều thứ, chưa hẳn là đàn ông thành công. Chúng ta cần nỗ lực, cố gắng để con đường thành công càng dài ra, chúng ta tận hưởng những thành tựu và nhìn lại những khó khăn chúng ta gặp phải để những bước đi về sau càng thêm vững chắc. Như bên trên mình có nói về "hàm số": Trí tuệ - Tâm hồn - Thể xác.

Nếu chọn chân dài nghĩa là đặt thể xác lên hàng đầu như vậy đối với mình sẽ không bền. Vì xấu hay đẹp thì nhìn lâu cũng quen mà đã quen thì nhanh chán. Đó là bản chất của con người, ai rồi cũng sẽ già, xấu đi, đâu ai trẻ đẹp mãi được. Trí tuệ và tâm hồn là thứ mãi mãi trường tồn, phát triển. Theo mình, đa số nếu đàn ông thành công chọn phụ nữ chân dài thì họ đang chọn Sugar baby chứ đâu phải chọn vợ. Đàn ông để thành công bền vững thì hãy chọn một người phụ nữ hòa đồng về trí tuệ và hòa hợp về tâm hồn khi đó tự khắc thể xác sẽ hợp.

Mình lại thấy sự lựa chọn của mình bao hàm đủ 3 yếu tố vì chỉ có mình mới đánh giá trọn vẹn nhất người phụ nữ mình yêu. Còn chuyện sau này, mình tin phụ nữ chỉ cần hạnh phúc, họ sẽ luôn trẻ đẹp như thời thanh xuân.

Bạn có nghĩ tới chuyện kết hôn khi sự nghiệp đang trên đà phát triển? Có khi nào bạn phải cân nhắc để chọn tình yêu và sự nghiệp?

Tạm khoan nói về chuyện tình cảm, mình vẫn luôn tâm niệm rằng: “Ai sinh ra cũng có rất nhiều tiềm năng có sẵn trong người”. Vậy nên, cái mục tiêu đầu tiên mỗi người đàn ông hướng đến phải là tạo ra những nguồn lực để phát triển mạnh mẽ những tiềm năng đó lên, biến nó từ tiềm năng trở thành giá trị thực tế của mình. Điều này gắn với vế sự nghiệp, chúng ta cần rất nhiều sự khổ luyện trong cuộc đời để có được những thành tựu. Dành thời gian học hành, thời gian vùi đầu trong công việc, thời gian giao lưu học hỏi từ xã hội,... Tất cả những sự tích lũy đó, cộng thêm chút yếu tố may mắn thì sự nghiệp mới có thể suôn sẻ mà phát triển được.

Bởi vậy, việc người đàn ông đầu tư rất nhiều thời gian để dành cho SỰ NGHIỆP là điều dễ hiểu và hoàn toàn chính xác.

Tuy nhiên, song song với mục tiêu kiến tạo phát triển bản thân, thì đàn ông luôn có nhu cầu tìm một người phụ nữ chất lượng cho mình, bất kỳ thời điểm, bất kỳ lứa tuổi nào. Đây là lúc vế tình yêu vào việc, những cảm xúc mà nó mang lại, những sự xoa dịu về mặt tinh thần sẽ là một liều thuốc tuyệt vời. Nhưng thuốc thì luôn có tác dụng phụ và nếu dùng nó quá liều, thì bản thân chúng ta sẽ rơi vào trạng thái sốc thuốc.

Không khó để gặp những người đàn ông kiểu như này ngoài xã hội, họ từ những người chỉn chủ, có đam mê, có ý chí, nhưng thay đổi sau khi bước vào chuyện tình cảm. Họ bỏ quên luôn cái mục tiêu quan trọng số một của mình, không cầu tiến và không bao giờ cải thiện.

Có một điều thực tế như này, nếu thiếu vế tình cảm thì sự nghiệp vẫn hoàn toàn có thể tồn tại và phát triển. Nhưng tình cảm mà thiếu vế sự nghiệp thì sẽ không bao giờ trọn vẹn được. Tình yêu ở bất cứ thời điểm nào đều không có lỗi, nhưng nếu dành toàn bộ tất cả những gì mình có vào nó thì chắc chắn là một điều ngu xuẩn.

Dù cách nhau đến 10 tuổi nhưng My không hề "lép vế", trong mắt Đạt cô gái anh yêu không hề có sự chênh lệch nào

Nhưng mình vốn là một người tham lam và mình muốn cả SỰ NGHIỆP và TÌNH YÊU, mà tại sao lại không thể có được cả hai chứ?

Mình nghĩ rằng những người phụ nữ chất lượng sẽ nhìn vào bản thân và tiềm năng phát triển của người đàn ông ấy để mà quyết định gắn bó về mặt tình cảm, chứ không phải là chỉ chăm chăm nhìn vào ví tiền của họ. Tất nhiên cuộc sống sẽ có muôn màu, muôn vẻ. Nhưng có một điều chắc chắn là tiền bạc chỉ có thể mua được thể xác, thời gian và năng lượng của người khác. Nhưng nó sẽ không bao giờ mua được tâm hồn, cảm xúc và sự yêu thương của họ.

Sự nghiệp sẽ không phải chỉ là 5 năm hay 10 năm, nó là việc phải cố gắng cả đời. Tình cảm cũng không phải là chỉ có tiền rồi sẽ có, nó là sự cảm thông, tin tưởng và cố gắng. Mình nghĩ sẽ không đàn ông nào muốn người phụ nữ yêu mình chỉ vì số tiền mình có hay sở hữu. TÌNH CẢM và SỰ NGHIỆP hoàn toàn có thể song hành được, còn việc nó trọn vẹn được bao nhiêu thì ở bản lĩnh của mỗi người.

Cảm ơn bạn về những chia sẻ. Chúc cho mọi dự định của Tiến Đạt và Trà My sẽ thành công tốt đẹp!