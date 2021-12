Là "con lai" của Vietnam Next Top Model và The Face, chương trình The Next Face được kỳ vọng sẽ trở thành làn gió mới trong năm 2021 ảm đạm này. Có điều mới mẻ mát rượi thì chẳng thấy, format cộp mác Việt Nam này nhanh chóng trở thành cơn gió... lào khiến người xem chán chường ủ ê, thậm chí chẳng ho he đoái hoài.

Vậy vì đâu nên nỗi?

Bình cũ, rượu cũng cũ

Ngoài hình thức casting trực tuyến được "đẻ" ra để ứng phó mùa dịch thì ngay từ đầu, The Next Face đã không có gì sáng tạo về nội dung. Dàn huấn luyện viên cũng xáo xào: Mâu Thủy đột ngột rời vị trí, Hoàng Thùy thì đánh tiếng không tham gia dù đã được mời mọc (nghe đâu vấn đề xoay quanh những con số), chỉ có H'Hen Niê là tên tuổi bảo chứng. Và đùng một cái, chương trình "tòi lói" ra TyhD Thùy Dương và Lương Thùy Linh - 2 chân dài chưa được giới mộ điệu tin tưởng về khả năng đào tạo, huấn luyện lứa "mầm non" của làng mốt Việt.

Chưa xét thực lực, chỉ trêng thời trang của dàn HLV The Next Face đã trở thành cơn ác mộng với thị giác khán giả: H'Hen Niê luôn ăn diện như... siêu nhân, TyhD quá đỗi lập dị còn Lương Thùy Linh thì phá tan tành dresscode.

Tuy là em út nhưng Lương Thùy Linh hay mang chức vedette ra "hù" người khác, bất chấp số lần được giao vai trò này cũng chỉ ở mức lẻ tẻ, tần suất chưa cao. Ở thế giới, chuyện mang danh vedette ra khoe mẽ đã xưa còn hơn cả diễm!

Công bằng mà nói: Thùy Dương tuy bản lĩnh cao và bề dày tuổi nghề nhưng thiếu thành tích cá nhân để được trọng vọng, còn Lương Thùy Linh ngoài vương miện Hoa hậu và lẻ tẻ dăm vị trí vedette (như thường tự tung hô) thì vẫn là một chùm nho xanh và chua. Hẳn nhiên vai trò "gánh" cả chương trình được giao lên đôi vai gầy của Top 5 Miss Universe.

Các thử thách của chương trình không mấy hấp dẫn và sáng tạo, nặng tính quảng cáo. Người xem chỉ biết đến vài màn gân cổ từ dàn huấn luyện viên và những câu quát nạt của Vũ Thu Phương, thí sinh ai đi ai ở cũng... sống chết mặc bay. May ra câu kéo được đôi chút chú ý là thử thách con lắc, nhưng cũng khiến người xem quan ngại đến tính an toàn của các thí sinh khi liên tục xảy ra các va đập mạnh, thậm chí ngã cắm cả mặt xuống đất.

Không biết các thí sinh có được chương trình mua bảo hiểm không khi phải tham gia một thử thách mà ngay cả HLV cũng tái mặt như thế này?

Vũ Thu Phương tiếp tục thể hiện bản tính "khó ở" khi quát nạt từ HLV đến thí sinh, liên tục phô trương thanh thế "chị Đại" dù nhiều lần khiến khán giả hoang mang trước phong cách biểu diễn cá nhân.

Đêm Chung kết như Đại hội lô tô

Đánh vèo qua vài tập, đêm Chung kết của The Next Face (19/12) lẳng lặng diễn ra trong tiếng reo hò của cổ động viên bóng đá trận Việt Nam - Campuchia. Chưa kể hàng loạt sự kiện lớn được tổ chức song song như lễ trao giải Ngôi Sao Xanh hay đêm tiệc quy tụ dàn sao Running Man khiến công chúng chẳng thể mặn mà nổi với một chương trình vốn nhạt ngay từ đầu.

Chất lượng thời trang của The Next Face luôn là yếu điểm chí mạng. Đã sắp hết 2021 và chào xuân 2022, trên sàn diễn chương trình vẫn ngập tràn các thiết kế nặng nề, lố bịch và cổ lỗ sĩ. Thương thay cho mỗi thí sinh phải gãy lưng gánh từng vòng xoay pháo hoa không khác gì bộ quay số lô tô. Nhưng nếu ghé mắt nhìn sang dàn huấn luyện viên và giám khảo thì hẳn còn thảng thốt hơn khi mỗi người một phách, trăm đường sến - vạn đường xấu.

Màn trình diễn phù hợp với rạp xiếc trung ương của các thí sinh The Next Face. Âu cũng bởi trang phục không mang chút tính thời trang nào ngoài nỗ lực câu kéo chú ý đến tuyệt vọng.

Chuyện mỗi người một phách, đua chen chặt chém của 3 HLV The Face thì cũng không có gì lạ...

... Nhưng tất thảy đều quy phục trước độ sến bất bại của cựu siêu mẫu Vũ Thu Phương. Nhờ cô mà The Next Face được bao phủ bởi tông màu xưa cũ của làng mốt Việt thập niên trước.

Những màn thi thố nặng tính tạp kỹ, không ra Next Top mà cũng chẳng giống The Face. Chắc đây là "đặc sản" mới của chương trình.

Hai quán quân, Một kết cục chán chường

Chiêu bài nước đôi từng được công ty chủ quản của The Next Face áp dụng từ Chung kết Vietnam's Next Top Model 2014 và sau 7 năm, bổn cũ được soạn lại. Lý do mà Host Nam Trung đưa ra là: "Vì cuộc thi có cả Next Top và The Face nên chương trình cũng có đến 2 Quán quân"

Dắt tay hai học trò vào đến tận đêm Chung kết, TyhD vẫn phải ngậm ngùi nhìn thí sinh của H'Hen Niê và Lương Thùy Linh cùng đăng quang.

Lời giải thích nghe qua thì chắc nịch và có lý, nhưng không hề được thông báo ngay từ đầu mùa giải hay thậm chí là trước đêm Chung kết. Chính sự ngỡ ngàng đến ngớ người khiến khán giả cảm nhận như phải tọng vào tai một lời bao biện không hơn không kém.

Với động thái thiếu tôn trọng từ BTC, khán giả thả cả ngàn phẫn nộ với The Next Face là đương nhiên.

Chưa kể chương trình cũng đi vào lối mòn của The Face nhiều mùa trước: HLV nào "fame" to nhất thì thí sinh nghiễm nhiên đăng quang. Sở hữu "fame" tin hin hẳn so với 2 cô kia, chắc chắn TyhD hiểu rõ bất lợi mà Team phải đối đầu khi nỗ lực công kênh tận 2 thí sinh vào Chung kết. "Gà" của H'Hen Niê và Lương Thùy Linh nắm tay nhau đăng quang coi như cách để BTC huề cả làng, giúp cô nào cô nấy đều nở mày nở mặt, xứng tầm với danh hiệu họ từng có trong tay.

Chia đôi hào quang là một lối trao giải thiếu công bằng, vốn không được lòng dân tình từ lâu nhưng vẫn được BTC The Next Face áp dụng.

Tạm kết

Với sự sụt giảm mạnh về độ hiện diện trên mạng xã hội cũng như truyền thông, thật khó để thảo mai rằng The Next Face là một chương trình thành công. Những hình ảnh, thông tin được Fanpage chương trình liên tục cập nhật sau đêm Chung kết nhưng chỉ nhận được tương tác lè tè từ người xem - đối lập hẳn với tầm phủ sóng của Next Top hay The Face trước kia. Cũng không có thí sinh nào được tạo được viral mạnh mẽ, khiến đông đảo người xem phấn khích dõi theo và cổ vũ nhiệt tình.

Nếu muốn có mùa thứ 2 nên hồn, BTC The Next Face cần đầu tư vào chất lượng chương trình thay vì chăm chăm bán quảng cáo, dặm mắm thêm muối drama từ các HLV và đặc biệt cần tạo một dấu ấn đặc trưng về tính sáng tạo mà các format xưa cũ chưa hề có. Nếu không, e rằng The Next Face sẽ chỉ như một con la (con lai của lừa và ngựa, và quan trọng nhất, tuyệt đường sinh sản) không hơn không kém.

