Chân to do cơ địa, tập mãi không thon: Huấn luyện viên khuyên chị em nên làm 3 việc

Huấn luyện viên (HLV) Bùi Thị Yến Xuân (làm việc tại TP.HCM) kể, thời gian gần đây nhiều chị em thường hỏi cô cách khắc phục chân to do cơ địa. Hầu hết chị em đều than thở rằng, chân mình thuộc kiểu chân to do cơ địa nhưng tập mãi không thon. Chị em lo lắng liệu có phải do mình tập sai kỹ thuật. Nhiều người lại cho rằng chân, đùi là khu vực khó giảm nên tập nữa tập mãi vẫn không thấy thay đổi đáng kể.

Nhất là vào mùa hè, chị em thường thích mặc quần short, chân váy ngắn... để lộ đôi chân cho thoáng mát. Vì tự ti chân to, đùi to... nhiều người không dám mặc những món đồ này. Đi tập gym miệt mài, kết quả vẫn không thay đổi ngoạn mục, nhiều chị em không biết phải làm sao.

Theo HLV Bùi Thị Yến Xuân, thực chất chân to do cơ địa là chỉ dáng người quả lê. Cụ thể, phần vai và eo của chị em tương đối nhỏ nhưng hông và đùi thì lại to. Không chỉ to sẵn do cơ địa, tạng người, những bộ phận này cũng dễ tích mỡ hơn so với những vùng khác trên cơ thể.

Vậy, trong trường hợp này, chị em nên làm gì để có đôi chân thon gọn, nuột nà? Làm gì để không chỉ vùng đùi mà cả bắp chân cũng được cải thiện, giảm độ to? HLV Yến Xuân khẳng định, vóc dáng khó có thể thay đổi nếu chỉ phụ thuộc vào mỗi việc tập luyện. Cô khuyên chị em nên làm 3 việc sau để cải thiện chân to do cơ địa:

1. Cân đo lại xem bạn có bị dư cân, dư mỡ hay không

Việc đầu tiên bạn cần làm là cân đo lại xem mình có bị thừa cân, dư mỡ hay không. Nếu thừa cân, bạn cần có chiến lược giảm cân càng sớm càng tốt.

Nguyên nhân bởi, khi bạn giảm cân - giảm mỡ, toàn bộ cơ thể, bao gồm cả vùng đùi, bắp chân cũng sẽ được giảm trọng lượng và thon gọn, săn chắc hơn. Tuy nhiên cần có chế độ giảm cân khoa học, lâu dài.

2. Xem lại chế độ ăn uống

Ngay cả khi bạn không dư cân, không cần phải giảm cân thì vẫn cần xem lại chế độ ăn uống. Chế độ ăn kém lành mạnh sẽ khiến vóc dáng của bạn kém cân đối, gây tích mỡ ở những vùng không mong muốn như đùi, chân. Đó là lý do nhiều người gầy nhỏ nhưng lại có đôi chân kém thon gọn, nuột nà.

HLV Yến Xuân khuyên, chị em nên ăn uống đầy đủ các nhóm chất: đạm - tinh bột - chất béo và rau củ quả tươi. Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn hoặc chế độ ăn quá nhiều đường.

Ưu tiên chất béo lành mạnh như dầu ôliu, quả bơ, cá hồi... Đặc biệt nên ăn nhiều rau củ quả, trái cây tươi vì nhóm thực phẩm này rất giàu vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể, không gây tích mỡ.

Chế độ dinh dưỡng chiếm 70% kết quả của một thân hình khỏe đẹp. Do đó, HLV Yến Xuân nhấn mạnh: "Dù tập nhiều đến mấy mà không kết hợp ăn uống lành mạnh thì rất khó có được kết quả mong muốn".

3. Duy trì tập luyện hợp lý

Chị em nên kết hợp tập các bài cardio và bài tập thân dưới như Jump Squat, Lunges, Side Lunges, Deadlift... để tăng sức mạnh cơ bắp, đồng thời giúp tiêu hao calo, hỗ trợ quá trình giảm mỡ.

Tuy nhiên, chân to do cơ địa không thể giảm nhỏ hoàn toàn như suy nghĩ của nhiều người. Khi kiên trì tập luyện kết hợp dinh dưỡng chân sẽ thon gọn hơn. Nhưng xét về tỷ lệ phần thân dưới vẫn sẽ to hơn so với tổng thể toàn bộ cơ thể do đây là đặc trưng về gen của tạng người quả lê.

"Khi tập luyện cần dựa trên khung dáng mình có sẵn chứ không phải thay đổi toàn bộ cơ thể, trở thành con người khác", HLV Yến Xuân cho biết thêm.