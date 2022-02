Chân thành không đồng nghĩa với ngu ngốc: Học 9 kỹ năng giao tiếp của người thông minh để ứng xử tài tình, làm gì cũng thuận lợi

Mỗi người đều có cách cư xử và giải quyết tình huống của riêng mình. Thế nhưng trong một số trường hợp chúng ta không biết nên hành xử thế nào cho hợp lý để đôi bên cùng cảm thấy thoải mái.

Hãy tham khảo 10 nguyên tắc cư xử giữa người với người trong xã hội dưới đây để có cái nhìn khách quan hơn và rút ra kinh nghiệm cho bản thân.

1. Chú ý lời ăn tiếng nói, thêm bạn bớt thù

Chân thành là một phẩm chất đáng quý của con người nhưng chân thành không đồng nghĩa với ngu ngốc. Trong một cuộc giao tiếp, chúng ta thể hiện sự chân thành vì tôn trọng và yêu quý đối phương.

Tuy nhiên, phải biết quản lý cái miệng của mình, biết kiềm chế và khéo léo trong lời nói để không tự biến thành một con người ngu ngốc, làm mất đi giá trị của bản thân. Chú ý lời ăn tiếng nói, tránh nói dai, nói dài thành nói dại.

Không phải ai cũng là người lương thiện để hồi đáp lại sự chân thành của bạn. Thậm chí có những người tiếp xúc với chúng ta chỉ để trục lợi, lợi dụng hay vì thù oán cá nhân. Nếu không có ý thức bảo vệ bản thân, đề phòng kẻ xấu thì không chỉ làm tổn thương chính mình mà còn làm liên lụy đến bạn bè và cả người thân trong gia đình.

2. Làm người thì thu mình khiêm tốn, hành sự thì thể hiện tỏa sáng

Làm người thì phải rèn luyện tính khiêm tốn và cẩn thận, không tranh giành, ham hư vinh, không đánh giá người khác một cách gay gắt, không bàn luận quá nhiều về đời sống riêng tư sau lưng người ta.

Khi làm việc thì phải biết thách thức khả năng của chính mình, đặt ra các mốc công việc để bản thân ngày càng cố gắng. Đồng thời, biết cách truyền năng lực tích cực cho những người xung quanh. Chỉ như vậy, chúng ta mới có cơ hội để ngày càng phát triển, vươn xa hơn.

3. Cố gắng giữ bình tĩnh trong mâu thuẫn

Khi hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến tranh chấp, cho dù đối phương là người sai thì vẫn nên dành cho họ chút thời gian để ngẫm nghĩ.

Con người không có ai là hoàn hảo, ai cũng sẽ có lúc gặp sai lầm và thất bại. Việc bình tĩnh trước sai lầm của người khác là điều kiện cơ bản của sự trưởng thành.

4. Nâng tầm giá trị của bản thân

Những người tài giỏi sẽ bị thu hút bởi khả năng và phẩm chất của đối phương, họ sẽ hiểu được thực lực của người đối diện. Vì vậy đừng quên trau dồi giá trị của chính mình và tuyệt đối không được đánh mất cái tôi.

Các mối quan hệ đều xuất phát từ việc đôi bên cùng có lợi, giá trị của bản thân càng cao thì sẽ có khả năng nhận lại được nhiều sự hỗ trợ.

5. Không nên chạm vào điểm yếu của người khác

Cho dù là người thân trong gia đình cũng có giới hạn hoặc điều cấm kỵ không muốn bị người khác chạm đến.

Khi đã trưởng thành chúng ta hiểu được rằng việc chú ý đến cảm xúc của người khác thực sự rất quan trọng.

6. Biết điều chỉnh lời nói và hành động hợp lý

Khi giao tiếp với trẻ nhỏ, chúng ta nên dùng cách trò chuyện và ngôn ngữ phù hợp với lứa tuổi của các bé thay vì giảng giải đạo lý hay nói những điều mà chúng không hiểu được.

Khi giao tiếp với bạn bè, không nên chỉ nói về chủ đề mà bản thân am tường, không khoe khoang quá mức, đặc biệt là không được so sánh công việc, chuyên môn của người khác với mình. Mỗi người đều có lĩnh vực chuyên môn riêng, mọi sự so sánh đưa ra trong trường hợp này đều khập khiễng.

Khi giao tiếp với cấp trên, chúng ta không nên hấp tấp mà phải nhẫn nại lắng nghe kinh nghiệm của họ. Đừng bao giờ cho rằng sự hiểu biết của bản thân tiến bộ hơn nhiều so với họ vì mình là lớp trẻ. Chúng ta cần tích lũy kinh nghiệm, trau dồi kiến thức, đặc biệt là học hỏi từ những đúc kết giá trị của thế hệ đi trước thì mới có thể phát triển bản thân một cách tối ưu nhất.

7. Không được buông thả bản thân

Đôi khi con người cần có thời gian giải trí như đi hát, chơi game,... nhưng tuyệt đối không được để bản thân bị chìm đắm trong cảm giác thoải mái nhất thời ấy. Nó không chỉ lãng phí thời gian mà còn phá hoại tương lai của chính mình.

Mỗi người nên có mục tiêu lâu dài để theo đuổi. Không ngừng nâng cao năng lực và giá trị của bản thân thì mới nhận được thành quả tốt đẹp.

8. Biết quý trọng, cảm kích lòng tốt của người khác

Trên thế giới này, ngoài người thân trong gia đình sẽ không một ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với chúng ta. Vì vậy nếu gặp được người thật lòng đối tốt với bạn thì phải biết quý trọng và cảm ơn họ thật xứng đáng.

9. Học được cách từ chối

Khi chúng ta đã giải quyết xong công việc của mình thì việc giúp đỡ người khác rất đáng được tuyên dương. Nhưng không nên để người khác dễ dàng lợi dụng lòng tốt của bạn để trục lợi.

Khi có người nhờ giải quyết một công việc khó khăn mà bạn không thể nhận thì phải kiên quyết từ chối. Bởi vì, khi đã nhờ được một lần thì chắc chắn họ sẽ nhờ bạn tiếp lần sau. Phải để họ biết rằng, bản thân chúng ta là người nhiệt tình, thoải mái nhưng không phải người dễ bị lợi dụng.

(Nguồn: Zhihu)

https://afamily.vn/chan-thanh-khong-dong-nghia-voi-ngu-ngoc-hoc-9-ky-nang-giao-tiep-cua-nguoi-thong-minh-de-ung-xu-tai-tinh-lam-gi-cung-thuan-loi-20220217174014628.chn