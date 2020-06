Chân lý "bàn cờ hôn nhân": Nếu coi đàn ông như đấng quân vương, tiền tài, địa vị cũng không bằng có được tuýp phụ nữ này bên cạnh

Người ta thường bảo rằng, đàn ông bận tâm bởi quá nhiều thứ: danh vọng, tiền tài, bạn bè, lấy vợ, sinh con... Không ít người luôn ưu tiên sự nghiệp, công danh lên hàng đầu mà quên mất một chân lý giản đơn, tất cả sẽ rời bỏ ta, duy chỉ mỗi gia đình và người bạn đời là bên ta mãi mãi.



Hãy thử tưởng tượng cuộc sống hôn nhân như một bàn cờ vua thu nhỏ, ở đó có một đấng quân vương, một người bạn đời và các mối quan hệ xã hội xung quanh. Một khi đã chấp nhận ngồi vào bàn cờ, bạn chỉ có thể tiến lên, không thể lùi lại, cũng không thể ậm ừ. Bạn trong tư thế chủ động, đón ý nửa kia và phải biết cách tinh ý để “phản đòn”.

Phụ nữ khi ngồi vào “bàn cờ”, cũng giống như chấp nhận bước vào cánh cửa hôn nhân. Ở đó luôn có hai mẫu hình phụ nữ lý tưởng: một “nàng Tốt” âm thầm hi sinh hoặc “nàng Hậu” kiêu hãnh, khí chất.

Ảnh minh họa

Sống kiêu sa như một “nàng Hậu”

Phụ nữ kiêu sa giống như nàng Hậu trong ván cờ vua: Đầu đội vương miện lấp lánh, tự do tung hoành ngang dọc, có đủ uy lực để bước những bước chéo xắt xéo, khó đi, khó đoán. Họ là những người vợ tự do, quyết đoán, đủ sức đứng bên cạnh người đàn ông của mình. Họ tự tin là hậu phương vững chắc cho chồng, giúp chồng xây dựng đế chế riêng cả về kinh tế lẫn đời sống tinh thần.

Những lúc nguy nan, “nàng Hậu” sẵn sàng đứng ra bảo vệ cho đấng phu quân của mình. Nàng không màng nguy hiểm, bằng sự thông minh, tài trí, nàng biết cách để bảo vệ gia đình, lẫn hạnh phúc của mình. Nói vậy không có nghĩa "nàng Hậu" cậy mình thông minh, sắc sảo mà được nước làm càn. Trong các mối quan hệ xã hội lẫn trong gia đình, “nàng Hậu” luôn biết cách để chồng thể hiện sức mạnh quân vương của mình. Chồng luôn là trụ cột, là người mạnh mẽ trong gia đình, là người đương đầu với những gian nguy, sóng gió.

Vậy hóa ra muốn làm “nàng Hậu” thì phải già dặn, trải đời, đanh thép hay sao? Điều này đúng trong trường hợp bạn đã là “nàng Hậu” ở độ tuổi trung niên, khi tất cả tuổi trẻ của nàng trải qua bao lần tôi luyện với nụ cười và nước mắt. Khi tất cả các mối quan hệ đã được thiết lập, họ hiểu rõ đâu là bạn, đâu là thù. Đó là khi công việc đã đạt đến kỹ năng, kỹ xảo và khi họ biết xây dựng thế giới hôn nhân theo đúng ý họ.

Thế còn những "nàng Hậu" trẻ tuổi, họ ở đâu? Họ chính là những người phụ nữ dù tuổi đời còn trẻ nhưng biết vươn lên, biết ngẩng cao đầu một cách kiêu sa. Họ dẫu có thể mang nhiều lỗi lầm nhưng biết rõ mình là ai, mình thuộc về nơi nào và luôn hướng về nơi ấy. Họ luôn tự tin với một vương miện vô hình trên đầu.

Chấp nhận hi sinh như “nàng Tốt” trong bàn cờ hôn nhân

Người xưa có câu “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” chính là mẫu hình lý tưởng để nói về các “nàng Tốt”. Họ không chỉ là những người phụ nữ ngoan ngoãn, giỏi chiều chồng cưng con mà còn là kiểu phụ nữ rất giỏi xây dựng mái ấm của mình. Nếu cần họ còn tự mình xây cả hàng rào để bảo vệ mái ấm ấy.

Ảnh minh họa

Họ cũng giống như quân Tốt trên bàn cờ, rất nhỏ bé và không ngại hi sinh. Phụ nữ là “nàng Tốt” thường âm thầm chịu đựng những tổn thương, chấp nhận lùi ra xa để hi sinh vì gia đình, vì chồng con. Đây là mẫu phụ nữ điển hình của thời đại cũ. Hệ tư tưởng truyền thống khiến họ bị bó buộc: Một là đành phải tuân theo, hai là tình nguyện tuân theo.

Tư tưởng “xuất giá tòng phu” khiến họ luôn chấp nhận hi sinh, và tự xem đó là một trong số nghĩa vụ, bổn phận của một người vợ, một người mẹ. Họ hạnh phúc và tự hào với sự hi sinh này của mình. Tuy nhiên, họ chịu thiệt chứ không chịu đựng. Họ hi sinh và không bao giờ lùi bước, chỉ tiến lên, không hề biết lui.

Sự hi sinh, nhường nhịn của họ đã dần trở thành lối sống, là định hướng và là lẽ sống của đời họ. Sự kiên định này trong mắt nhiều người có vẻ như là ngốc nghếch, ngu muội nhưng nếu kiên định đến cùng trên con đường đi, một ngày "cá chép hóa rồng", những “nàng Tốt” sẽ vượt vũ môn để hóa thành “nàng Hậu” khi đã trang bị đủ cho mình sự từng trải. Nàng sẽ tự tin bước những bước đi tự do. Dù không cao ngạo, kiêu kì nhưng đủ bản lĩnh để khiến người đàn ông bên cạnh mình phải gật đầu thán phục.

Trong hôn nhân, lựa chọn cho mình một cách sống hay đối diện với những vấn đề vợ chồng nảy sinh là quan điểm của mỗi người, không phân định rạch ròi giữa đúng và sai. Phụ nữ có quyền lựa chọn cho mình cách đối mặt trong hôn nhân. Chưa hẳn bạn chịu thiệt đã là ngu ngốc, không hẳn bạn cao quý là được tung hô. Hãy là chính mình để khi bình thản nhìn lại, bạn đã sống một cuộc đời không hề hối tiếc.