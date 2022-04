Chân dung vợ Bộ trưởng Tài chính Anh đang khiến MXH "bùng nổ": Giàu hơn cả Nữ hoàng nhưng có hành vi không thể chấp nhận được

Akshata Murthy, 42 tuổi, vợ Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak, hiện đang trở thành cái tên bị truyền thông và dư luận Anh "săn lùng". Người phụ nữ này có xuất thân không hề tầm thường nhưng lại đang khiến dư luận sục sôi vì hành vi không thể chấp nhận được.

Nàng tiểu thư trâm anh thế phiệt

Akshata Murthy sinh ra ở Ấn Độ nhưng bà lại dành phần lớn thời gian trưởng thành ở Mỹ. Người phụ nữ này từng theo học tại trường Đại học tư thục Claremont McKenna ở Los Angeles với chuyên ngành kinh tế và tiếng Pháp, trước khi chuyển đến Học viện thiết kế và kinh doanh thời trang ở California.

Vợ Bộ trưởng Tài chính Anh là con gái cưng của tỷ phú Narayana Murthy, một trong những người đàn ông giàu nhất Ấn Độ. Bà Murthy từng làm việc cho Deloitte và Unilever trước khi theo học MBA tại Đại học Stanford. Chính tại ngôi trường này, bà đã gặp vị hôn phu tương lai Rishi Sunak - người đã giành được học bổng Fulbright danh giá. Cặp đôi có 4 năm hẹn hò trước khi tổ chức hôn lễ xa hoa kéo dài hai ngày ở Bengaluru (Ấn Độ) năm 2009.

Vợ chồng Bộ trưởng Tài chính Anh.

Tỷ phú Narayana Murthy từng cho biết ông hơi buồn và ghen tị" khi con gái lần đầu tiên kể về người yêu. "Nhưng khi tôi gặp Rishi và nhận ra cậu ấy đúng như mô tả của con bé: Tuyệt vời, đẹp trai và quan trọng nhất là trung thực, tôi đã hiểu tại sao cậu ấy có thể chiếm được trái tim của nó", ông chia sẻ trên truyền thông.

Cặp đôi đã có hai con gái và hiện sống trong một căn hộ trên số 10 Phố Downing từ năm 2020, sau khi Sunak được Thủ tướng Anh Boris Johnson bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính. Sự giàu có của Rishi và Akshata đã trở thành vấn đề gây ra nhiều tranh cãi khi đất nước đang phải vật lộn để vượt qua cuộc khủng hoảng lạm phát khiến hàng triệu người dân rơi vào cảnh khốn đốn.

Cặp đôi trong hôn lễ xa hoa.

Giàu hơn cả Nữ hoàng Anh

Theo thông tin được công bố trên sàn giao dịch chứng khoán, Akshata đang sở hữu số cổ phiếu trị giá gần một tỷ USD của công ty công nghệ khổng lồ Infosys, do cha bà đồng sáng lập. Infosys là công ty Ấn Độ đầu tiên niêm yết trên Phố Wall.

Số tài sản này khiến Akshata giàu hơn cả Nữ hoàng Elizabeth, người có tài sản cá nhân trị giá khoảng 460 triệu USD. Bên cạnh đó, cặp đôi cũng sở hữu ít nhất 4 bất động sản, bao gồm một ngôi nhà 5 phòng ngủ trị giá 7 triệu bảng Anh ở Kensington, London và một căn hộ ở Santa Monica, California, Mỹ.

Bà Murthy cũng nắm giữ cổ phần trực tiếp tại ít nhất 6 công ty khác ở Anh, bao gồm cả công ty thời trang nam New & Lingwood, công ty Etonians chuyên may do áo khoác với giá 2.500 bảng mỗi chiếc. Vợ Bộ trưởng Tài chính Anh còn nắm giữ cổ phần trong nhà điều hành các cửa hàng Jamie Oliver's Pizzeria, Jamie's Italia và Wendy's ở Ấn Độ, công ty bảo mẫu Koru Kids và nhà điều hành phòng tập thể dục Digme Fitness.

Gia đình đầm ấm của cặp đôi.

Người phụ nữ này cũng là giám đốc của công ty đầu tư mạo hiểm Catamaran Ventures mà bà cùng ông Sunak thành lập năm 2013. Catamaran Ventures chuyên đầu tư vào các công ty khởi nghiệp "với mục tiêu tăng trưởng vốn và phân phối tài chính trong tương lai". Ông Sunak đã chuyển nhượng cổ phần của mình cho vợ ngay trước khi bước vào Quốc hội Anh.

Hành vi gây ra nhiều tranh cãi

Giàu có và tài năng là vậy nhưng bà Murthy lại có hành vi khiến người dân Anh "sục sôi". Theo tờ Guardian, dù sống ở Anh 9 năm, vợ Bộ trưởng Tài chính đã không đăng ký cư trú tại đây. Theo ước tính của Guardian, nhờ không đăng ký cư trú tại Anh, bà Murthy có thể đã tiết kiệm được hơn 20 triệu USD tiền thuế.

Bà Murthy đã bị dư luận Anh lên án mạnh mẽ khi gần đây chồng bà, Bộ trưởng Sunak, quyết định tăng thuế thu nhập vào thời điểm lạm phát gia tăng khiến người dân phải đối mặt với tình trạng "bão" giá sinh hoạt. Vào ngày 7/4, người phát ngôn của Akshata Murthy cho biết bà đã thực hiện nộp tất cả khoản thuế cần thiết.

Bộ trưởng Tài chính Anh nhận về nhiều chỉ trích bởi bê bối của vợ mình.

"Tôi hy vọng chuyện đóng thuế này không làm xao nhãng công việc của chồng tôi cũng như không ảnh hưởng đến gia đình tôi", người phụ nữ cho hay. Tuy nhiên, điều này vẫn khiến danh tiếng của vợ chồng Bộ trưởng Tài chính bị sụt giảm nghiêm trọng.

