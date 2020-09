Chân dung nữ giám đốc 8X chưa đến 40 tuổi đã đi hơn 40 nước, từ bỏ "việc nhẹ lương cao" để mở tạp chí du lịch của riêng mình

Vốn sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ chỉ là nhân viên công chức bình thường không dư dả về vật chất nên tuổi thơ của Huyền Trang cũng như nhiều người khác, cứ bình yên đi chơi, đi học rồi lớn lên. Những năm 80 - 90, rất nhiều đứa trẻ ở Hà Nội có bố mẹ đi học tập tại nước ngoài giống Huyền Trang. Cuộc sống lúc ấy còn khó khăn và nhiều hạn chế trong suy nghĩ nên cô bé Huyền Trang khi ấy cũng chẳng mơ ước lớn lao đặt chân tới nước này, nước kia xa xôi. Những chuyến đi xa nhất ngày bé của cô chỉ đơn thuần là tới Sầm Sơn, Đồ Sơn hay Hạ Long mà thôi.

Cũng vì xuất thân từ một gia đình bình thường như vậy nên ước mơ của Trang lúc đó chỉ đơn giản là lớn lên có được một công việc ổn định, đủ để trang trải mọi khoản chi phí của cuộc sống, hệt như cuộc đời của bố mẹ chứ chẳng nghĩ tới điều gì đó lớn lao. Thế nhưng, người tính chẳng bằng trời tính, Huyền Trang cứ đi rồi lại rẽ, cuối cùng cô đã làm một công việc chưa từng nghĩ đến và trải nghiệm một cuộc sống phóng khoáng đầy thú vị khiến hàng vạn người mơ ước.

Gặp gỡ Huyền Trang sau khi chị trở về nước trên chuyến bay đặc biệt từ Mỹ về giữa mùa dịch, bà mẹ trẻ gây ấn tượng bởi khí chất nữ doanh nhân vừa điềm đạm lại vừa đoan trang, đúng nét người Hà thành. Tuy mới sinh em bé cách đây hơn 3 tháng, nhưng trông Huyền Trang giống một phụ nữ độc thân hơn là một bà mẹ nổi tiếng sở hữu vô số fan hâm mộ trên mạng xã hội.

Huyền Trang đã ngồi trên hàng trăm chuyến bay đi khắp nơi trên thế giới, đặt chân đến hàng chục vùng đất mới lạ, bởi vậy nên nữ doanh nhân 36 tuổi có vô vàn chuyện kể thú vị khi nhìn lại những hành trình đã qua.

Thanh xuân là những chuyến bay bất tận

Chào chị Trang! Chị đã sống bên Mỹ một thời gian khá dài rồi, dịp này trở về Việt Nam cùng con trai mới sinh thì cuộc sống của chị có thay đổi gì nhiều không?

Mình vẫn bay đi bay về giữa Việt Nam và Mỹ, nhưng lần này thật sự đáng nhớ vì mình chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ bị cách ly trong thời gian dài như vậy. Chỉ có 2 mẹ con mình cùng về Việt Nam, còn bố bé Khoai vẫn ở lại Mỹ.

Khi đáp xuống sân bay Vân Đồn, mẹ con mình lập tức được đưa về khu cách ly tại Thanh Hóa trong 14 ngày. Cứ ngỡ khoảng thời gian cách ly sẽ gặp nhiều bất tiện nhưng hoàn toàn trái ngược, mình lại thấy như đang đi nghỉ dưỡng vậy. Không khí tại khu cách ly vô cùng trong lành, các chú bộ đội rất tốt bụng và nhiệt tình, mọi người xung quanh đều dễ mến rồi thời tiết cũng mát mẻ, dễ chịu. Đó quả là một trải nghiệm đáng nhớ với hai mẹ con mình. Nhưng kỉ niệm đáng nhớ này mình mong chỉ xuất hiện một lần trong đời thôi!

Hồi nhỏ chị từng ước mơ lớn lên sẽ có một cuộc sống êm đềm, bình thường như bao cô gái khác. Vậy hiện tại chị thấy mình đã đạt được ước mơ ấy chưa?

Tới thời điểm hiện tại, mình hoàn toàn tự hào nói mình đã biến được những ước mơ ấu thơ thành hiện thực. Mình có một công việc riêng đủ đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt của cuộc sống, và mang lại cho mình nhiều thứ giá trị còn hơn thế nữa cả về vật chất lẫn tinh thần. Vượt xa khỏi cảm xúc hào hứng khi được bố mẹ cho đi Sầm Sơn, Đồ Sơn ngày xưa, mình đã tự đặt chân tới nhiều vùng đất xa xôi khác, từ những nước châu Á tới hàng chục quốc gia xa xôi tại châu lục khác nữa như châu Úc, Châu Mỹ...

Công việc đầu đời của chị là gì, nó có liên quan chút nào đến du lịch không?



Những công việc trước đây của mình chẳng hề liên quan tới du lịch một chút nào cả! Mình cũng từng trải qua quá trình tìm việc, thử việc, học hỏi như rất nhiều bạn trẻ khác khi mới ra trường. Tuy nhiên, khi có nhiều kinh nghiệm hơn và đảm nhận vị trí quản lý truyền thông cho một doanh nghiệp bất động sản lớn trong nước thì cuộc đời mình dần thay đổi. Vị trí quản lý lúc đó giúp mình vững vàng hơn về tài chính, nhưng đổi lại là những căng thẳng, mệt mỏi và áp lực đè nặng. Chính những khó khăn đó đã đánh thức đam mê đi đây đó của mình, đi để giải tỏa căng thẳng, để thư giãn và để thấy mình nhỏ bé trước thế giới rộng lớn với bao điều kỳ thú.

Lần đầu tiên ra nước ngoài của chị là địa điểm nào? Cảm xúc của chị lúc ấy ra sao?

Chuyến đi ra nước ngoài chắc chắn là kỉ niệm không bao giờ quên. Lần đó mình tới Siem Reap, một tỉnh nằm phía Tây Bắc của Campuchia. Trước ngày lên đường mình hào hứng rồi bồi hồi lắm, lần đầu ngồi máy bay vượt ra lãnh thổ Việt Nam, lần đầu được trải nghiệm nền văn hóa mới lạ… Đặc biệt, mọi người cứ thường kể cho mình về Siem Reap như một địa danh của dấu ấn lịch sử, những công trình ngoạn mục rồi cả nét văn hóa độc đáo không thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Tất cả cảm giác thích thú đó cho đến giờ mình vẫn nhớ mãi!

Chị đã đặt mục tiêu đi 40 nước trước 40 tuổi từ bao giờ?

Mình cũng chẳng nhớ đã cán mốc 40 quốc gia khi nào nữa vì cũng lâu lắm rồi. Chỉ biết từ lần đầu tiên đặt chân ra nước ngoài, mình đã thấy choáng ngợp với thế giới mới lạ, khao khát được đi và được biết nhiều hơn thế nữa. Do tính chất công việc của mình đòi hỏi phải trực tiếp trải nghiệm rất nhiều nền văn hóa, ẩm thực và muôn vàn thứ khác nhau, nên mình cứ đi thôi, kết quả số quốc gia mà mình đã ghé thăm còn nhiều hơn cả tuổi mình nữa!

Bây giờ mình không còn đếm thứ tự từng đất nước mình đã đặt chân đến như hồi còn trẻ trung nữa, thay vào đó mình chú trọng hơn tới những trải nghiệm đã qua, cùng những thứ quý giá mình thu được sau mỗi chuyến đi.

Một vài sự cố đáng nhớ chị từng trải qua khi đi du lịch?

Với bất cứ ai, mỗi chuyến đi xa đều khó tránh khỏi những sự cố gián đoạn và mình cũng vậy. Lần tới Bắc Cực, mình bị mắc kẹt trong một đám tuyết rất dày, lạnh và sợ, phải cố gắng mãi mới thoát ra được. Rồi có những chuyến bay dài, phải chuyển tiếp nhiều lần ở nhiều thành phố khác nhau, mấy lần suýt bị lỡ chuyến bay.

Rồi có lúc đi du lịch mà trời cứ mưa cả ngày, từ sáng cho tới chiều luôn, kèm theo vô số sự cố nhỏ khác nữa. Tuy nhiên chúng không ảnh hưởng nhiều tới chuyến đi, nên mình vẫn vui vẻ khám phá và coi đó như bài học, hoặc kỉ niệm thôi.

Người phụ nữ phóng khoáng không muốn nhốt tâm hồn mình trong 4 bức tường công sở

Lý do gì khiến chị mở lối đi của riêng mình? Tạp chí du lịch của chị đã "thai nghén" từ bao giờ?

Khi làm việc tại công ty bất động sản, mình đã có cơ hội đặt chân tới nhiều nước như Úc, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ... Càng đi nhiều, mình lại càng khao khát phải làm một điều gì đó để thỏa mãn ước mơ khám phá. Và ý tưởng về một tờ báo về du lịch đã dần nhen nhóm như vậy.

Wanderlust Tips chính thức ra mắt tới độc giả vào ngày 15/1/2016, là một tờ tạp chí song ngữ Việt - Anh dành cho những ai là "tín đồ" của chủ nghĩa xê dịch, giống mình. Rất nhiều người từng hỏi mình tại sao lại chọn cái tên "Wanderlust Tips", đó là bởi mình mong muốn được chia sẻ những thông tin du lịch hữu ích, giới thiệu tới bạn đọc, những tâm hồn yêu thích lang thang khắp chốn những kinh nghiệm du lịch thực tế, những điểm đến mới không chỉ ở Việt Nam mà còn vô số vùng đất mới lạ trên khắp thế giới. "Wanderlust" nghĩa là kẻ lang thang, nghe thì khá bình thường nhưng với mình thì mang ý nghĩa sâu sắc.

Quy mô hiện tại của Wanderlust Tips ra sao? Công việc chính của chị hàng ngày với tạp chí là gì?

Văn phòng của Wanderlust Tips không lớn, số lượng nhân viên cũng rất ít, chỉ đơn giản hội tụ những người chung niềm đam mê du lịch, muốn đem những kiến thức, điểm mạnh của mình để cùng tạo nên những sản phẩm chất lượng nhất. Bên cạnh ấn phẩm chính là tạp chí song ngữ Anh – Việt phát hành hàng tháng, Wanderlust Tips còn sở hữu trang thông tin về du lịch, văn hóa hấp dẫn; giải thưởng Best Hotels & Resorts diễn ra hàng năm cùng nhiều chương trình trải nghiệm giới thiệu điểm đến mới như Hello World, Hello Việt Nam...

Mỗi ngày tới văn phòng, công việc của mình sẽ là lên kế hoạch nội dung ý tưởng, rà soát các đầu mục, sắp xếp công việc cho mọi người rồi gặp gỡ khách hàng. May mắn là sau 4 năm hoạt động, đứa con tinh thần của mình phát triển khá thuận lợi, được độc giả đón nhận rất nhiệt tình..

Làm với công việc chính chỉ toàn liên quan đến đi ăn đi chơi, đâu là khó khăn và đâu là điều thú vị nhất mà chị cảm nhận được từ công việc này?

Có lẽ điều khó khăn nhất là cân bằng thời gian giữa công việc và gia đình. Công việc luôn khiến mình say mê đến mức nhiều khi quên hết thời gian, nhưng nhiều lúc giật mình sực nhớ ra mình còn là một người mẹ, có những đứa con nhỏ cần chăm sóc, dạy dỗ ở nhà nữa.

Còn điều tuyệt vời nhất dĩ nhiên là được làm một công việc mình yêu thích nên mọi thứ với tôi đều thú vị, hấp dẫn theo từng ngày. Được tìm hiểu về tất cả kiến thức liên quan đến du lịch, được đặt chân khám phá nhiều điểm đến mới lạ, được gặp gỡ những con người ở khắp mọi nơi... thật khó để tôi chọn ra điều thú vị nhất!

Chị cảm thấy khác biệt lớn nhất giữa làm chủ tạp chí riêng với vị trí quản lý văn phòng trước đây là gì?

Phải chăng là trách nhiệm? Ở cương vị là người đứng đầu của một tạp chí du lịch, tôi lại có thêm nhiều việc, những áp lực cũng chỉ tăng chứ không giảm. Ngoài sắp xếp ổn thỏa mọi công việc, tạo bầu không khí thoải mái tại nơi làm việc với nhân viên thì mình thường xuyên nghĩ về những ý tưởng mới để gọt giũa Wanderlust Tips mỗi ngày, biến nó thành một tờ báo, một kênh tin hữu ích cho tất cả mọi người, gần gũi với cuộc sống thường ngày hơn.

Việc đi du lịch và di chuyển liên tục nhiều nước sẽ tiêu tốn khoản chi phí không nhỏ. Chị lấy thu nhập chính từ đâu và quản lý tài chính bản thân như thế nào để cân đối giữa công việc và cuộc sống riêng?

Hiện tại, nguồn thu nhập chính của mình đến từ Wanderlust Tips. Chi phí cho những chuyến đi, chi tiêu cho sinh hoạt riêng hay chi phí vận hành công ty mình đều phân chia rất cụ thể, không để ảnh hưởng lẫn nhau. Và hiện tại mình thấy kinh tế bản thân vẫn khá ổn, chưa có dấu hiệu chênh vênh.

Chị muốn được mọi người biết đến với vai trò nào? Chị có thích được gọi là "nữ đại gia" không, sau khi gặt hái được thành công từ con đường riêng của chính mình?



Mình vừa chào đón sự ra đời của một cậu con trai rất đáng yêu nên bây giờ mình muốn được mọi người biết đến với vai trò mẹ của Khoai Xù hơn là danh xưng "nữ doanh nhân".

Thật lòng thì được gọi là "nữ đại gia" nghe cũng hay đấy, nhưng mình không nhiều tiền, nhiều xe hay lắm vàng bạc kim cương, mà mình là đại gia của những chuyến đi, của tri thức và văn hóa. Mình muốn trở thành một người phụ nữ giàu có về trải nghiệm du lịch khám phá, biết tới nhiều nơi trên thế giới, tự mình tìm hiểu lối sống của người dân khắp mọi châu lục, chứ không phải là một người thích đếm tiền.

Điều mọi người hay hiểu lầm nhất về chị là gì?

Mọi người thường nói mình như "người trên trời" vì lúc nào cũng đi, cũng bay từ chỗ này qua chỗ khác mà chẳng ở chịu ở nhà. Thực ra mình vẫn cân đối được giữa thời gian du lịch, đi công tác với làm việc tại văn phòng và chăm sóc gia đình nữa.

3 từ để miêu tả đúng nhất về bản thân chị?

Thẳng thắn, hiện đại và đam mê.

Bà mẹ trẻ mơ ước mang con đi khắp thế gian

Một ngày chị dành bao nhiêu thời gian cho bé Khoai?

Hiện giờ Khoai Xù còn nhỏ nên phần lớn thời gian mình đều dành cho bé, có bà ngoại hỗ trợ nữa. Ngoài lúc chăm con, mình vẫn cố gắng dành thời gian giải quyết công việc cũng như gặp gỡ mọi người xung quanh.

Đam mê du lịch của chị chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến bé Khoai Xù. Chị sẽ làm thế nào để vừa đi khám phá thế giới, vừa nuôi dưỡng đứa con tinh thần Wanderlust Tips và vừa giúp Khoai Xù có một tuổi thơ trọn vẹn?

Là một người mẹ, mình luôn muốn là tấm gương tốt để con noi theo, muốn đem đến cho con những điều tốt đẹp nhất và cũng mong rằng Khoai khi lớn lên cũng sẽ đam mê du lịch, khám phá như mẹ. Mình cũng chỉ là bà mẹ bình thường như bao phụ nữ khác thôi, nên ước mơ sở thích của con là gì mình cũng đều ủng hộ, không nhất thiết phải giống mẹ hoàn toàn. Nhưng mình vẫn hi vọng sẽ nuôi dưỡng cho con tình yêu cuộc sống, và yêu những chuyến đi xa để thử thách bản thân.

Từ lúc có Khoai Xù, chị thấy mình thay đổi thế nào trong cả suy nghĩ lẫn cách hành xử?

Có Khoai rồi mình vẫn là mình - một người phụ nữ độc lập, yêu công việc và những chuyến đi. Có chăng sự thay đổi là ở tính cách, thấy mình nhẹ nhàng hơn, yêu thích thêm những việc nhỏ của phụ nữ như tự tay đan mũ, khăn rồi sắm sửa nhiều món đồ nhỏ xinh cho bé... Khoai Xù chính là mảnh ghép hoàn hảo cho cuộc sống của mình.

Mỗi chuyến đi mình đều cố gắng thu nạp kiến thức cho bản thân và cũng không ngừng tìm kiếm cơ hội cho đứa con tinh thần Wanderlust Tips. Từ khi có Khoai Xù mình cảm thấy rất háo hức, bởi mình biết mỗi chuyến đi sẽ có thêm một bạn đồng hành tí hon. Đi cùng con, mình sẽ phải kiềm chế ham muốn chinh phục những nơi khắc nghiệt, trải nghiệm mạo hiểm và đặt sự quan tâm đến bé nhiều hơn. Mình tin khi đi cùng mẹ, con cũng sẽ tự học được nhiều điều mới mẻ, rèn luyện bản thân và có được những trải nghiệm quý giá nhất.

Những giá trị tích cực chị nhận được khi đi du lịch khắp thế giới?

Đó là mình đã thay đổi bản thân rất nhiều, theo hướng tích cực và lạc quan. Mình luôn thấy may mắn khi có cơ hội đặt chân tới những vùng đất mới, được biết đến nhiều nét văn hóa, kiến trúc độc đáo, được chạm vào lịch sử nhân loại hiện diện ở những nơi mình đi qua. Và mình cũng trân trọng cuộc sống hơn khi luôn có đủ sức khỏe để đi, để trải nghiệm, để học cách sống nhân văn hơn và biết nghĩ tới mọi người xung quanh.

Chị đã phải đánh đổi và hi sinh những gì để giữ được đam mê đi chu du khắp thế giới?

Được du ngoạn khắp nơi, trải nghiệm những điều mới mẻ là niềm hạnh phúc nhưng đúng là mình cũng phải đánh đổi một vài điều để có được những trải nghiệm như bây giờ. Đặc biệt phải nói về những ngày sinh nhật đã qua, hầu như mình đều đón tuổi mới một mình, không gặp gỡ, tiệc tùng cùng người thân hay bạn bè gì hết. Mấy năm gần đây cứ dịp sinh nhật là mình ở London, rồi có năm lại ở Đức.

Mặc dù với mình sinh nhật không phải dịp gì đó quá lớn lao hay cần tất cả mọi người phải biết đến, nhưng cảm giác một mình xa nhà, bên cạnh không có ai quen biết thật sự vô cùng trống vắng. Không chỉ sinh nhật đâu, hầu hết những ngày lễ, ngày kỷ niệm như Giáng sinh, Ngày quốc tế Phụ nữ rồi cả Tết… đa phần mình đều chỉ có một mình.

Thế giới trong mắt một bà mẹ kiêm nữ doanh nhân ở tuổi U40 có màu gì?

Đủ mọi gam màu sắc. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng nhưng cũng chẳng đen kịt hay xám tối. Đặc biệt, khi có cơ hội du lịch tới mỗi quốc gia mình lại được thấy những màu sắc riêng của cuộc sống, đa dạng và phong phú đến nhường nào. Đó có thể là màu của sự bình yên, màu của hối hả vội vàng, màu của giàu có xa hoa hay màu của một mảnh đất còn nghèo khó và thiếu thốn.

Kỉ vật đáng giá nhất sau tất cả những chuyến đi của chị là gì?

Mỗi chuyến đi mình đều mang về những món quà, món đồ nhỏ mang đậm nét văn hoá của vùng đất đó nên mình có cả bộ sưu tập kỉ vật quý giá, độc đáo, nhiều ý nghĩa riêng.

Rất nhiều chị em phụ nữ quan niệm cuộc sống chỉ cần một công việc ổn định là được, một mái nhà để đi về trú nắng mưa, lấy chồng có con cũng được, không thì độc thân cũng chẳng sao. Còn chị thấy mình thuộc type phụ nữ nào?

Mỗi người đều có những quan điểm riêng nhưng với mình, ở mỗi thời điểm của cuộc đời sẽ có cái nhìn riêng. Nếu lúc nhỏ chỉ mong một công việc ổn định với mức lương đủ sống, trưởng thành hơn chút thì tập trung hoàn toàn vào công việc để mọi người biết đến Wanderlust Tips nhiều hơn, hiện giờ mình lại muốn mình làm tốt vai trò một người mẹ đem đến cho Khoai Xù một tuổi thơ hạnh phúc.

Chị muốn được đi đến nơi nào mới mẻ trong thời gian tới không?

Mình muốn đến Nam Cực, vùng đất lạnh giá nhất trên thế giới. Mỗi lần nhìn thấy bức hình ai đó chụp tại Nam Cực, mình lại trào dâng ước muốn phải đến đó cho bằng được, đến để cảm nhận cái lạnh tái tê của một lục địa hoang dã, khô cằn, bao phủ bởi băng tuyết quanh năm. Không chỉ những tảng băng khổng lồ, cảnh biển xanh mênh mông mà tôi còn muốn tận mắt ngắm nhìn đàn chim cánh cụt ở nơi này nữa. Chỉ nghĩ đến thôi là tôi đã muốn bay ngày tới Nam Cực rồi.

Ngoài ra, tôi còn muốn khám phá thánh địa Machu Picchu tại Peru hay thám hiểm rừng rậm Amazon nữa. Chỉ cần Khoai cứng cáp hơn chút nữa, mẹ con mình luôn sẵn sàng để bay đi khắp nơi!