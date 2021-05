Chân dung Mỹ Anh - con gái út diva Mỹ Linh: Táo bạo với màn khoe vòng 3 ở tuổi 19, đanh đá trong mắt chị gái "cùng cha khác mẹ"

Đối với việc nhận nhiều chỉ trích từ công chúng sau bộ ảnh này, Mỹ Anh đã lên tiếng giải thích rằng: "Bất cứ trang phục nào khiến bạn dễ chịu, thoải mái, tự tin trong một thời điểm nào đó hoặc thể hiện cá tính riêng đều có giá trị. Chúng ta thường gắn mác những người ăn mặc hở hang là dễ dãi, có lòng tự trọng và giá trị thấp hơn những người ăn mặc kín đáo. Trên thực tế, cả hai đều gợi cảm, hấp dẫn và đáng được tôn trọng như nhau".



Áp lực với danh con của nghệ sĩ lớn

Sinh năm 2002, Mỹ Anh là con gái của diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Sinh ra trong gia đình có mẹ là diva và bố là một nhạc sĩ nổi tiếng, Mỹ Anh cũng sớm hình thành cho bản thân niềm yêu thích đối với âm nhạc.

Trên trang cá nhân, con gái út nhà Mỹ Linh thường đăng video cover các bản hit trong và ngoài nước vô cùng điêu luyện. Trong gia đình, Mỹ Anh là người sở hữu gương mặt và ngoại hình giống với Mỹ Linh nhất. Ngay từ khi còn nhỏ, thỉnh thoảng Mỹ Anh được mẹ cho tham gia biểu diễn các chương trình âm nhạc. Năm 2016, Mỹ Anh ra album nhạc thiếu nhi Bài hát cho Bi và tạo nhiều thiện cảm với khán giả.

Mỹ Anh cùng bố Anh Quân và anh trai và chị gái.

Bản thân Mỹ Anh từng chia sẻ rằng, việc có mẹ là diva và bố là nhạc sĩ khiến cho cô thêm phần áp lực. Tuy nhiên, cô cũng tập làm quen với áp lực bởi đó là một phần của nghiệp ca hát.

Mỹ Anh hiện học tại một trường Quốc tế chuyên ngành phim ảnh và âm nhạc. Nữ ca sĩ trẻ định hướng theo hình ảnh nghệ sĩ độc lập (indie artist): tự sáng tác, phối khí và sản xuất album. Mỹ Anh được nhận xét khép kín, ngại giao tiếp nhưng có cái tôi mạnh trong nghệ thuật lẫn đời sống.

Mỹ Linh từng chia sẻ việc bản thân không muốn để Mỹ Anh bước chân vào showbiz sớm. Nguyên nhân mà Mỹ Linh đưa ra là việc được mọi người chú ý sớm không phải là điều hay ho.

Nữ ca sĩ cho rằng, với trẻ con, cái khó khăn nhất là việc tiếp nhận lời khen chê bởi vì đôi khi những lời khen xã giao sẽ làm hỏng con vì nó ngộ nhận. Trong khi những lời chê không hay sẽ làm nó trở nên tự ti.



Tính cách độc lập nhưng rất có hiếu

Ai cũng nghĩ có gia thế và bước đệm lớn, chắc chắn Mỹ Anh sẽ nhận được sự hỗ trợ lớn từ bố mẹ. Tuy nhiên, con gái út của Mỹ Linh lại vô cùng độc lập trong sự nghiệp ca hát. Được biết, Mỹ Anh đã tự bỏ tiền túi từ khoản tiết kiệm cá nhân để làm MV "Got You". Gia đình chỉ hỗ trợ cô về mặt tinh thần. Bài hát đậm màu sắc R&B do Mỹ Anh tự sáng tác giai điệu, viết lời tiếng Anh, chơi nhạc cụ, phối khí đến đạo diễn rồi quay và tự dựng.

Mỹ Linh từng tiết lộ rằng, con gái đã có thu nhập từ sáng tác, biểu diễn nhưng thường lấy một phần cát-xê biếu mẹ. Ngoài đầu tư cho âm nhạc, Mỹ Anh có rất ít nhu cầu cá nhân. Cô không thường xuyên mua sắm, thậm chí đôi lúc mặc quần áo của mẹ.

Sau khi trở thành ca sĩ, phong cách của Mỹ Anh cũng dần trở nên táo bạo hơn từ trang điểm cho tới quần áo. Không còn là cô bé nhút nhát chỉ đứng sau lưng mẹ, Mỹ Anh giờ đây gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp và vô cùng táo bạo. Loạt hình ảnh táo bạo khoe vòng 3 mà Mỹ Anh đăng tải gần đây cũng khiến cho công chúng không khỏi bất ngờ. Người chê bai, chỉ trích nhưng cũng không ít cư dân mạng thấy thích thú trước phong cách táo bạo này của cô con gái út nhà diva Mỹ Linh.

Mỹ Anh trong mắt chị gái cùng cha khác mẹ là Anna Trương lại vô cùng đặc biệt. Trong một bài phỏng vấn, Anna Trương từng chia sẻ rằng, Mỹ Anh nhiều lúc đanh đá, nhưng rất ngoan và tình cảm. Anna Trương nói thêm rằng, Mỹ Anh hay vẽ tranh cho bố mẹ rồi viết những lá thư rất tình cảm gửi cho mọi người nữa. "Chẳng hạn trong ngày Noel, em ấy treo 5 bức thư lên cây thông cho mọi người đọc. Yêu lắm", Anna Trương nói.