Chân dung "hồng hài nhi" gốc Việt vừa được Instagram giới thiệu với 685 triệu người: IT-Boy "thao túng" truyền thông quốc tế ở tuổi 20

Bước chạy đà 24 giờ tại Cannes trên trang chủ toàn cầu của Instagram

Tài khoản Instagram chính thức sở hữu 685 triệu lượt theo dõi mới đây đã thu hút sự chú ý lớn, đặc biệt là các tín đồ Việt Nam khi chia sẻ một đoạn video ngắn về Bách Buquen - nam người mẫu/influencer Pháp gốc Việt. Đoạn video dạng nhật ký ghi lại trọn vẹn hành trình 24 giờ đầy bận rộn nhưng vô cùng phong cách của anh chàng tại Cannes - thành phố biển danh tiếng ở miền Nam nước Pháp. Đây cũng là mùa Cannes thứ hai liên tiếp chàng trai trẻ góp mặt với tư cách khách mời VIP.

Thước phim mở đầu bằng khoảnh khắc đời thường mộc mạc khi Bách vừa thức dậy trong phòng khách sạn, ngay sau đó là chuỗi khoảnh khắc get ready với diện mạo đầy lôi cuốn. Xuyên suốt đoạn video, người xem được chiêm ngưỡng nam người mẫu sải bước kiêu hãnh giữa lòng thành phố điện ảnh với 3 bộ outfit, 3 concept luân chuyển mượt mà. Sự tự tin tuyệt đối trước ống kính cùng thần thái thăng hạng của chàng trai 20 tuổi đã bảo chứng cho sức hút không tưởng của anh trên bản đồ truyền thông thế giới.

Clip 24h ở Cannes của Bách Buquen trên tài khoản chính thức của Instagram.

Chàng con lai 7 năm học ballet và cú hích trăm triệu view từ TikTok

Bách Buquen sinh ngày 2/3/2006, sinh ra và lớn lên tại Quận 6 (Paris) - một trong những khu vực cổ kính và giàu tính nghệ thuật nhất của thủ đô nước Pháp. Thừa hưởng dòng máu nghệ thuật từ người mẹ vốn là một cựu diễn viên, Bách sớm bộc lộ năng khiếu hình thể và đã có tới 7 năm gắn bó với bộ môn vũ kịch ballet chuyên nghiệp. Nền tảng vũ đạo khắt khe này không chỉ mang lại cho anh một vóc dáng chuẩn mực mà còn tạo nên sự linh hoạt, khả năng giải phóng hình thể tối đa trước ống kính máy ảnh sau này.

Trước khi trở thành một hiện tượng của làng beauty, Bách Buquen vốn là một nhà sáng tạo nội dung giải trí thông thường trên TikTok với các video dance challenge, thể hình đường phố hay các clip lên đồ hàng ngày. Bước ngoặt đầu tiên đưa anh đến với định nghĩa nổi tiếng là đoạn video thực hiện thử thách nhảy vai trên nền ca khúc kinh điển "Brother Louie" của Modern Talking. Sự ngẫu hứng đầy hài hước đó đã mang về cho Bách con số kỷ lục 107,2 triệu lượt xem trên TikTok, chính thức mở đường cho Bách Buquen xây dựng một nền tảng truyền thông khổng lồ cho riêng mình.

Gây bão toàn cầu từ chiếc điện thoại đặt ở ga tàu điện ngầm

Vào mùa hè năm 2024, khi vừa tròn 18 tuổi, Bách quyết định dùng tầm ảnh hưởng của mình cho một mục tiêu lớn hơn: xóa bỏ định kiến giới trong việc làm đẹp. Anh bắt đầu chuỗi video gây sốt mang tên "Bình thường hóa việc nam giới trang điểm". Bối cảnh là các ga tàu điện ngầm đông đúc tại Paris, tiêu biểu là ga Gare Saint-Lazare. Bách thản nhiên đặt chiếc điện thoại lên gờ tường, ngồi dặm kem nền, chấm che khuyết điểm, đánh má hồng và thoa son bóng giữa dòng người qua lại tấp nập.

Trên nền nhạc ca khúc Guess của Charli XCX, sự bình thản của Bách đối lập hoàn toàn với những phản ứng đa dạng phía sau: từ những ánh mắt tò mò, ngơ ngác ngoái nhìn, cho đến những cái vẫy tay hay tạo dáng hình trái tim của người qua đường.

Layout trang điểm của Bách không hề trưng trổ, đậm nét mà hướng tới sự tối giản tuyệt đối của chủ nghĩa Makeup No-Makeup, từ đó tôn lên các đường nét góc cạnh sẵn có của chàng con lai. Điểm nhấn phá cách duy nhất của Bách ở thời điểm đó là màn hóa trang thành nhân vật Joker dịp Halloween với lớp sơn trắng xóa và đôi môi đỏ nhòe đầy ma mị.

Chuỗi video này lập tức tạo nên một cú sốc truyền thông toàn cầu, đưa một clip chạm mốc 31 triệu lượt xem và giúp Bách sở hữu hơn 8 triệu followers (hiện tại là 10,1 triệu) trên TikTok cùng 4,5 triệu người theo dõi trên Instagram vào cuối năm 2024. Cả Vanity Fair Pháp và The Business of Fashion đồng loạt gọi anh là TikTok "IT Boy" thế hệ mới.

Thẩm mỹ của Bách được nhận định mối liên hệ mật thiết với khái niệm "mỹ nam đẹp như hoa", một hình tượng kết hợp giữa làn da mịn màng, đường nét mềm mại nhưng không làm mất đi vẻ nam tính, vốn được thương mại hóa từ truyện tranh Nhật Bản sang K-pop và J-pop.

Mang trong mình một nửa dòng máu Việt, sự xuất hiện của Bách Buquen còn được xem là một chương nối dài đầy thú vị cho làn sóng nam giới Đông Á làm đại sứ làm đẹp, vốn từ trước đến nay được dẫn dắt bởi các gương mặt Hàn Quốc, nhưng anh chàng đã đưa tinh thần đó vượt ra ngoài biên giới châu Á để tiếp cận khán giả phương Tây một cách trực diện nhất.

Hình mẫu nam tính mới và tranh cãi "đặc quyền trai thẳng"

Sự bùng nổ của Bách Buquen nhanh chóng thu hút sự mổ xẻ từ các cây bút phê bình thời trang thế giới. Tờ Queerty nhận định hình tượng có phần nam tính mạnh mẽ đậm chất "trai thẳng" chính là yếu tố giúp Bách tách biệt hoàn toàn khỏi những ngôi sao trang điểm nam đời đầu. Trong khi đó, V Magazine khẳng định những video của Bách đã biến anh thành người mở đường cho một định nghĩa mới về sự nam tính của Gen Z. Hình ảnh một chàng "trai thẳng" nam tính kiểu mẫu dùng đồ makeup đã giúp tệp nam giới đại trà dễ dàng tiếp cận và cởi mở hơn với việc mua sắm mỹ phẩm.

Tuy nhiên, hào quang rực rỡ của Bách không phải hoàn toàn thiếu đi những tranh cãi mang tính xã hội. Vào cuối năm 2024, anh đối mặt với những cáo buộc từ cộng đồng mạng về việc chiếm đoạt ý tưởng của các nhà sáng tạo nội dung thuộc cộng đồng queer. Một cây viết của tờ Mamamia chỉ ra rằng các video của Bách có sự tương đồng đến kinh ngạc với phong cách quay của Arthur Garros - một influencer làm đẹp người Pháp khác.

Xa hơn thế, giới truyền thông còn vạch rõ một thực tế về sử dụng "đặc quyền trai thẳng" trong ngành làm đẹp. Vì Bách sở hữu ngoại hình và phong thái của một người đàn ông dị tính, anh nhận được sự bảo hộ vô hình khỏi những định kiến độc hại. Khi Bách trang điểm nơi công cộng, xã hội nhìn nhận đó là sự tự chăm sóc bản thân và phản ứng đầy vui vẻ. Ngược lại, những người đàn ông thuộc cộng đồng queer hay đồng tính khi làm điều tương tự lại phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội, sự chế giễu, thậm chí là nguy cơ bị bạo lực ngoài đời thực.

Hành trình thăng tiến thần tốc trên địa hạt High Fashion

Sức hút truyền thông khổng lồ từ làng beauty đã trở thành tấm vé thông hành đưa Bách Buquen tiến thẳng vào bản đồ thời trang cao cấp thế giới chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm. Đầu năm 2025, anh chính thức chuyển đến New York để phát triển sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp.

Tại đây, Bách nhanh chóng trở thành "chàng thơ" được nhà thiết kế danh tiếng Simon Porte Jacquemus hết mực cưng chiều, cả hai gây bão mạng xã hội khi cùng thực hiện những vũ điệu xu hướng nhân dịp khai trương cửa hàng mới của Jacquemus tại New York.

Vào tháng 3/2025, anh chàng cũng trở thành gương mặt đại diện cho chiến dịch Icon New Generation SS25 của Dsquared2, trực tiếp sải bước trên sàn diễn Thu/Đông 2025 của nhà mốt này, và được đích thân cặp anh em song sinh quyền lực Dean và Dan Caten hộ tống tham dự bữa tiệc VIP hậu lễ trao giải Oscars tại Los Angeles.

Danh tiếng của một IT Boy thực thụ được khẳng định khi Bách trở thành khách mời thường trực của các tuần lễ thời trang danh giá nhất. Anh xuất hiện tại hàng ghế đầu để chứng kiến một trong những di sản cuối cùng của Demna tại Balenciaga, góp mặt tại show diễn của huyền thoại Yohji Yamamoto, và tham gia vào chiến dịch quảng cáo dòng kính mắt cao cấp BOSS Eyewear, cũng như xuất hiện đầy thời thượng cùng thỏi son dưỡng Prada Balm. Và nhiều hơn thế nữa những dự án thương mại cũng các ông lớn làng mốt với tư cách một model trẻ có bệ phóng từ social media.

Chỉ trong một thời gian ngắn kể từ ngày đặt chiếc điện thoại xuống sàn ga tàu điện ngầm Paris, chàng trai 20 tuổi gốc Việt đã hoàn thành cú chuyển mình ngoạn mục, từ một hiện tượng mạng xã hội thành một người mẫu cao cấp, một fashion icon thế hệ mới.

Bách đã đúng và cũng đã may mắn khi lựa chọn ý tưởng đại diện cho tham vọng bình thường hóa thói quen làm đẹp của nam giới, phá bỏ mọi quy chuẩn rập khuôn để viết nên câu chuyện đầy ấn tượng của một IT Boy trên bản đồ phong cách thế giới.

