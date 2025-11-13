Chân dung cô giáo tiểu học có hơn tài sản 2.000 tỷ

Cứ mỗi mùa 20/11 đến gần, các topic về giáo viên lại viral trở lại trên MXH. Trong đó, loạt ảnh ai nữ nhà "ông trùm sòng bạc" Macau (Trung Quốc) Hà Hồng Sân - Hà Siêu Hân (SN 1999) đi dạy tiểu học cũng được quan tâm không kém.

Hà Hồng Sân ăn diện đơn giản đứng lớp.

Theo HK01, thời điểm này Hà Siêu Hân đảm nhận vai trò giáo viên tại trường tiểu học trực thuộc Đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh) - một trong những cơ sở giáo dục danh giá hàng đầu Trung Quốc. Hình ảnh cô đứng trên bục giảng nhanh chóng viral trên mạng xã hội.

Nhiều người không bất ngờ vì chuyện con gái tỷ phú làm giáo viên tiểu học mà thứ được netizen quan tâm, bàn tán hơn cả lại chính là bộ đồ mà ái nữ này diện khi đi dạy.

"Nhìn như một giáo viên có xuất thân bình thường chứ ai mà ngờ con của gia tộc nhà họ Hà giàu có cơ chứ", một cư dân mạng bình luận. Lựa chọn đứng lớp của 9X là một chiêc áo phông trắng đơn giản cùng quần jean.

Cô cũng hạn chế trang điểm, buộc tóc gọn gàng. Siêu Hân gây thiện cảm bởi phong cách giản dị, thái độ chuyên nghiệp và sự tận tâm khi hướng dẫn từng học sinh.

Cô nổi tiếng giản dị, sống kín tiếng.

Nhiều người cũng bất ngờ khi biết thân phận thực sự của cô giáo tiểu học này.Hà Siêu Hân - con gái út của tỷ phú Hà Hồng Sân (vua sòng bạc Macau) và cũng là người con thứ 17 trong gia tộc nổi tiếng này. Khi Hà Siêu Hân ra đời, Hà Hồng Sân đã 78 tuổi nên ông cũng hết mực cưng chiều con gái út.

Năm 7 tuổi, cô được cha tặng chiếc xe Rolls Royce có biển số "độc đắc" trị giá hơn 5 triệu HKD (16,7 tỷ đồng). Năm 12 tuổi, cô gái sinh năm 1999 được cha mình tặng thêm một ngôi biệt thự trị giá hàng trăm triệu HKD (hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng) ở London (Anh) làm quà sinh nhật, cùng nhiều quà tặng là bất động sản giá trị khác.

Theo truyền thông Trung Quốc, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Hà Siêu Hân đã sở hữu riêng cho mình khối tài sản lên tới 600 triệu HKD (hơn 2.000 tỷ đồng). Sau khi Hà Hồng Sân qua đời, cô con gái út được nằm trong danh sách 8 người được thừa kế. Cô ở căn hộ cao cấp, đi lại bằng trực thăng riêng.

Hiện tại, cô không tham gia sâu vào việc kinh doanh của tập đoàn gia đình mà tập trung vào lĩnh vực công nghệ và giáo dục.

Sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng Hà Siêu Hân không hề lơ là con đường học vấn, thậm chí cô còn được xem là người con học giỏi nhất nhà tỷ phú.

Hà Siêu Hân được bố nuôi nấng trong cuộc sống nhung lụa.

Cô sở hữu học vấn ấn tượng

Được biết Hà Siêu Hân từng được thư mời nhập học từ trường ĐH Cambridge (Anh) nhưng cô đã từ chối để theo học ngành Toán và Máy tính tại Học viện Công nghệ Massachusetts - MIT (Mỹ). Con gái út của vị tỷ họ Hà gây ấn tượng mạnh khi hoàn thành chương trình học tập kéo dài 4 năm của MIT chỉ trong vòng 3 năm. Ngoài ra Hà Siêu Hân cũng học trường Schwarzman của Đại học Thanh Hoa - trường đại học thuộc Top 1 Trung Quốc.

Cô thông thạo nhiều thứ tiếng như tiếng Trung cơ bản, tiếng Anh, tiếng Quảng Đông, tiếng Nhật và tiếng Pháp. Không chỉ toàn vẹn cả nhan sắc, ngoại hình và học vấn, Siêu Hân còn có rất nhiều tài lẻ. Cô có khả năng chơi nhiều loại nhạc cụ như piano, violon, khiêu vũ và thể thao từ nhỏ.

Dù sinh ra trong nhung lụa, Hà Siêu Hân lại được biết đến là người kín tiếng, chuộng lối sống giản dị. Cô thường xuất hiện trong những bộ trang phục nhẹ nhàng, thanh lịch, hầu như không phô trương hàng hiệu như nhiều “rich kid” khác.

Gu thời trang đời thường của Hà Siêu Hân - năng động, trẻ trung.

Ngay cả khi đứng lớp, Siêu Hân vẫn giữ phong thái điềm đạm và tinh tế, đôi khi là sang trọng một cách thầm lặng, đủ để toát lên sự chỉn chu nhưng không tạo cảm giác xa cách.

Còn khi xuất hiện tại các sự kiện lớn, cô lại gây ấn tượng với gu thời trang tinh tế và khí chất đẳng cấp, đúng chất ái nữ nhà tài phiệt. Song song với hình ảnh sang trọng ấy, Siêu Hân cũng dành nhiều thời gian cho các hoạt động cộng đồng và công tác thiện nguyện, cho thấy cô không chỉ có xuất thân danh giá, mà còn có trái tim hướng thiện.

Nguồn: HK01, Weibo.