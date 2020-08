Chân dung "ác thú mặt người" khét tiếng Nhật Bản: Gây ra 900 vụ hãm hiếp với chiêu thức bệnh hoạn và 2 vụ giết người đầy man rợ

Joji Obara là một kẻ hiếp dâm và giết người hàng loạt khét tiếng nhất Nhật Bản. Tội ác mà hắn gây ra không thể nào kể hết được. Hắn còn được báo chí phương Tây gọi là "ác thú mặt người" vì những hành vi quá man rợ đối với nạn nhân, bao gồm cả người nước ngoài.

Joji Obara - kẻ giàu có bệnh hoạn

Tên ác quỷ này sinh năm 1952 và hắn không phải là người Nhật bản địa. Joji Obara ban đầu sinh ra có cái tên là Kim Sung Jong bởi cha mẹ hắn là người Hàn Quốc di cư đến Nhật. Vào thời thơ ấu, nhờ vào sự chăm chỉ và cố gắng không ngừng, cha của Joji Obara từ một người nhặt ve chai trở thành ông chủ có nhiều tài sản gồm bất động sản và những cửa hàng máy chơi game.

Sau khi gia đình trở nên giàu có, Joji Obara được đi học ở trường tư thục cao cấp và được tuyển thẳng vào đại học Keio Osaka. Tại đây, hắn đã tốt nghiệp với bằng cử nhân về chính trị và luật. Sau khi cha hắn qua đời, Joji Obara thừa hưởng khối tài sản kếch xù và chính thức mang quốc tịch Nhật.

Nhờ đầu tư vào bất động sản mà Joji Obara ngày càng trở nên giàu có. Tuy nhiên, người xưa có câu lắm tài thì nhiều tật nên Joji Obara dù có tài và nhiều tiền của nhưng thói hư tật xấu của hắn cũng nhiều không kém. Tên này đã sớm có những biểu hiện của một kẻ biến thái, đặc biệt là sở thích hạ nhục phụ nữ phương Tây vì với hắn như thế mới là thể hiện "đẳng cấp" của riêng mình.

Joji Obara có thói quen chuốc thuốc mê nạn nhân để rồi bắt cóc họ và thực hiện hành vi đồi bại khi nạn nhân bất tỉnh. Trong những ghi chép của Joji Obara mà cảnh sát phát hiện, có ghi rõ ràng về việc đối với Joji Obara, bắt cóc và hãm hiếp nạn nhân là một "trò chơi chinh phục" hoặc "một sự trả thù đối với thế giới này". Joji Obara cho rằng phụ nữ sinh ra chỉ để giúp hắn thõa mãn.

Obara lần đầu tiên gặp rắc rối với pháp luật vào năm 1998, khi hắn bị bắt gặp ở trong nhà vệ sinh nữ, đang tìm cách quay lén họ. Vào năm 2000, cảnh sát đã bắt Obara vì tội tấn công tình dục một phụ nữ. Từ đây, họ đã phát hiện ra hàng nghìn video khiêu dâm của tên này cùng với các nạn nhân. Trong các đoạn video, Obara, thường đeo mặt nạ kiểu Zorro, cưỡng hiếp những người phụ nữ trong trạng thái vô thức.

Vào thời điểm cảnh sát rà soát tất cả các đoạn băng ghi hình của Obara, họ ước tính hắn ta có thể đã hãm hiếp hơn 900 phụ nữ và hành vi thú tính bắt đầu từ năm 1972. Trong nhật ký cá nhân, Obara cũng ghi rằng hắn quyết tâm đạt "mục tiêu" quan hệ với 500 phụ nữ khi tròn 50 tuổi. Tất cả những nơi ở của Obara đều chứa chloroform cũng như một lượng lớn thuốc an thần, rohypnol và GHB, tất cả đều là những loại thuốc khiến nạn nhân bất tỉnh.

Obara đã cưỡng hiếp hàng trăm người phụ nữ với chiêu thức quen thuộc.

2 vụ giết người gây chấn động

Không chỉ biết đến là kẻ yêu râu xanh biến thái, Joji Obara còn gây chấn động dư luận khi gây ra 2 vụ giết người đầy man rợ với các nạn nhân là người nước ngoài, đó là người mẫu Úc Carita Ridgway và tiếp viên Anh Quốc Lucie Blackman.

Carita Simone Ridgway là một người mẫu ảnh ở Perth, Tây Úc. Cô đến Tokyo làm tiếp viên quán bar để kiếm tiền đi học trường sân khấu điện ảnh. Chính tại đây, Ridgway được Obara (dùng tên giả là Nishita) mời đi chơi sau khi cả hai gặp nhau. Lợi dụng sơ hở của người phụ nữ xinh đẹp, Obara đã dùng thuốc mê chloroform khiến Ridgway ngất xỉu, sau đó hắn bắt cóc và cưỡng hiếp cô.

Sau khi thực hiện xong hành vi phạm tội, Obara mang nạn nhân vẫn còn bất tỉnh đến bệnh viện và nói rằng cô bị ngộ độc do ăn hải sản. Lúc này, Ridgway đã bị hỏng gan và chết não do Obara dùng chloroform quá liều. Sau một thời gian sống thực vật trong bệnh viện, Ridgway được an tử theo yêu cầu của gia đình vào tháng 2/1992. Vụ điều tra cũng bị gác lại do người thân của nạn nhân không muốn làm lớn chuyện, trong khi đó dư luận tin rằng có thế lực đằng sau đứng ra thỏa thuận với gia đình nạn nhân để khiến sự việc bị quên lãng.

Nạn nhân Carita Simone Ridgway.

Lucie Jane Blackman vốn là tiếp viên của hãng hàng không British Airway, tuy nhiên sau khi đến Tokyo, cô chọn ở lại nơi này để làm việc và kiếm tiền trả nợ. Cô cũng làm một nhân viên tại quán bar vì có thể kiếm được nhiều tiền. Nhờ mái tóc vàng cùng thân hình quyến rũ mà Lucie được nhiều khách yêu mến hơn so với các đồng nghiệp khác.

Làm việc được một thời gian, Lucie đột ngột mất tích. Bạn bè của cô chỉ biết rằng Lucie có cuộc hẹn với một người Nhật Bản giàu có tên là Nishita, sau đó không ai gặp hay nghe gì về Lucie nữa. Gia đình cô gái trẻ đã kêu gọi cộng đồng giúp họ tìm kiếm con gái mất tích. Cuối cùng vào ngày 9/2/2001, thi thể của Lucie đã được tìm thấy trong một hang động bên bờ biển cách Tokyo 50km nhưng lại gần căn hộ nghỉ dưỡng của Obara chỉ vài trăm mét.

Thi thể Lucie bị phân thành nhiều mảnh và bị đổ bê tông khiến các bộ phận đều bị phân hủy, không thể tìm ra nguyên nhân cái chết. Theo bản cáo trạng của Joji Obara tại tòa, hắn đã chuốc thuốc, cưỡng bức và giết Lucie tại một căn hộ gần đó. Tuy nhiên Obara luôn giữ im lặng và cho rằng mình vô tội, còn nguyên nhân cái chết là do Lucie dùng thuốc quá liều.

Nạn nhân Lucie Jane Blackman.

Nơi nạn nhân Lucie Jane Blackman được tìm thấy.

Vào tháng 7/2001, tòa án Nhật Bản ra phán quyết cho Joji Obara, buộc tội hắn cưỡng hiếp nhiều lần và giết người, bản án là tù chung thân. Đến năm 2010, Obara làm đơn kháng cáo xin giảm án, tuy nhiên Tòa án tối cao Nhật Bản bác đơn và giữ y án chung thân.

Về sau, cha của Lucie là Tim Blackman nhận được 450.000 Euro (12 tỷ đồng) tiền bồi thường, một phần của số tiền này được ông dùng để làm quỹ giúp vận động nâng cao nhận thức về an toàn cá nhân và hỗ trợ tìm kiếm công dân Anh bị mất tích hoặc gặp tai nạn ở nước ngoài.

Nguồn: Mirror. Daily Mail