Chấn động: Sao nữ Vbiz từng là “tiểu tam”, vừa thông báo sang nước ngoài lấy chồng, sinh con hoá ra chỉ là vở kịch?

Đến hẹn lại lên, hôm nay "bà hàng xóm" lại tái xuất để mang để cho các "đồng hóng" câu chuyện liên quan đến một nữ diễn viên cũng nổi đình nổi đám trong showbiz Việt, nhưng nổi chẳng phải do sự nghiệp thăng hoa mà vì 1001 thị phi tình ái. Trước khi mở màn thì "bà hàng xóm" sẽ giới thiệu sơ qua về nhân vật này (tạm gọi là cô C), C từng tham gia khá nhiều phim truyền hình, còn được biết đến là bạn thân thập kỷ của một mỹ nhân vừa trải qua biến cố lớn. Đáng nói, cô C nhiều lần gây bức xúc vì phát ngôn gây sốc, vướng ồn ào là người thứ 3 khiến một sao nữ từng là phu nhân hào môn phải ly hôn.

Cứ ngỡ dính vào chuyện "tiểu tam" đã chấn động showbiz lắm rồi, ai dè cô C này còn có bí mật còn sốc hơn. Chuyện là cách đây không lâu, cô C này vui mừng thông báo được cầu hôn ở nước ngoài, sau đó cũng xác nhận săn thành công "Rồng vàng". Như những "kịch bản" quen thuộc của nhiều sao Việt, cô C này cũng chọn cách giấu dung mạo nửa kia, bù lại 5 lần 7 lượt đăng "tút" khoe được cưng yêu, chiều chuộng.

Nhưng người ta nói "Cái kim trong bọc lâu cũng có ngày lòi ra" quả không sai, mới đây "bà hàng xóm" đã hóng được thông tin rằng thực chất tình yêu màu hồng kia là do cô C... "tự biên tự diễn". Nghĩa là, chẳng có một "vị hôn phu" bằng da bằng thịt nào trong câu chuyện này, tất cả là do cô C tự "vẽ" ra để chứng minh với cả thế giới rằng mình đang hạnh phúc. Chính vì thế mà ở nước ngoài, cô C đang ráo riết tìm một người đàn ông để nhanh chóng kết hôn, làm bố của em bé trong bụng. Bởi lẽ chỉ có thế thì nhóc tỳ mới có thể làm giấy khai sinh và cô cũng dễ dàng hiện thực hoá mong muốn định cư.

Lời nói dối dù hoàn hảo thế nào thì đến một lúc cũng bị phơi bày và khi đó phải gáng hậu quả, công chúng bây giờ không dễ bị đánh lừa và họ sẽ phản ứng rất mạnh mẽ nếu bị phát hiện bị "dắt" vào một câu chuyện hư vô. Nhưng dù như thế nào đi chăng nữa, "Bà hàng xóm" không quên gửi lời chúc "mẹ tròn con vuông" đến cô C!