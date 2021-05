Chấn động: Nữ sinh lớp 6 xả súng ở trường học Mỹ khiến 3 người bị thương, học sinh và phụ huynh hoảng loạn tột độ

Vào sáng ngày 6/5 (giờ địa phương), một vụ xả súng đã diễn ra tại trường trung học cơ sở Rigby, bang Idaho (Mỹ). "Nữ sinh lấy khẩu súng ngắn từ ba lô, bắn nhiều phát bên trong và bên ngoài trường học", Steve Anderson, cảnh sát trưởng hạt Jefferson, nói về vụ xả súng.

Nữ sinh chưa được công bố danh tính đang học lớp 6, tức trong độ tuổi 11 hoặc 12. Có hai học sinh và một nhân viên nhà trường bị thương sau vụ xả súng nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Các nạn nhân hiện trong tình trạng ổn định, nhân viên nhà trường đã được xuất viện còn hai học sinh dự kiến ra viện vào ngày 7/5.

Các học sinh khác được chuyển đến một trường trung học gần đó. Cảnh sát Anderson cho biết thêm: "Trong vụ nổ súng, một giáo viên đã tước vũ khí của nữ sinh và giữ em này cho đến khi cơ quan thực thi pháp luật tới bắt".

Ngôi trường xảy ra vụ việc.

Một nạn nhân bị thương được đưa vào viện

Học sinh lớp 6 Lucy Long kể rằng em nghe thấy tiếng đập cửa phòng học và sau đó là hai tiếng súng, rồi tiếng la hét, chạy trong hành lang. Trong khi đó, tiếng súng thứ ba vang lên ở vị trí xa hơn.

"Cháu thực sự sợ hãi. Cháu gần như sắp khóc nhưng cháu cố gắng giúp những người bạn khác đang khóc. Chúng cháu rất lo ai đó sẽ bước vào sau khi đập cửa phòng học, giống như họ sẽ cố vào và làm tổn hại chúng cháu", Lucy nói.

Cục Điều tra Liên bang (FBI) cũng như cơ quan thực thi pháp luật địa phương đang điều tra sự việc. Hiện cảnh sát chưa thể xác định nữ sinh lấy khẩu súng từ đâu. Công tố viên Mark Taylor cho biết khi cuộc điều tra hoàn tất, văn phòng công tố sẽ đệ đơn cáo buộc thích hợp.

Nhiều học sinh đã bật khóc và hoảng loạn sau vụ xả súng.

"Đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất mà một học khu có thể phải đối mặt. Chúng tôi đã chuẩn bị, nhưng chưa bao giờ thực sự sẵn sàng cho tình huống này", giám đốc học khu Chad Martin nói trong cuộc họp báo.

Martin cho biết các em học sinh sẽ được nghỉ học vào ngày 7/5 để dành thời gian bên gia đình, trấn an tinh thần sau vụ xả súng. Tại hiện trường vụ xả súng, rất đông phụ huynh đã có mặt để kịp thời trấn an con em mình. Nhiều em học sinh đã bật khóc và vẻ hoảng sợ in hằn lên gương mặt.

