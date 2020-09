Chân dài tố người chồng trong vụ đánh ghen ở phố Lý Nam Đế từng "cưa" mình và có "nụ hôn đội bàn" với tình cũ Châu Bùi lại gây tranh cãi khi gửi lời đến Trọng Hưng

Mới đây, một số cư dân mạng đã phát hiện ra bình luận của người đẹp Vũ Ngọc Châm trong bài đăng của Nguyễn Trọng Hưng, nhắc đến vụ ly hôn của nam diễn viên với người vợ giảng viên sexy.

Nhiều người đã khá bất ngờ khi biết Vũ Ngọc Châm và Nguyễn Trọng Hưng là bạn bè. Quán quân The Look 2017 cho biết từng có cái nhìn khác về bạn mình khi đọc bài đăng của vợ cũ, nhưng hiện tại thì cô thấy anh may mắn.

"Chỉ có cái sai là nên ly hôn thủ tục xong xuôi hết rồi mình quen người khác sẽ đỡ bị nói là mình ngoại tình với phản bội, còn thực tế thì chỉ người trong cuộc mới hiểu rằng khi 2 bên đã hết tình cảm, đã ly thân chia tay trước mặt hai bên gia đình rồi thì không ai còn ràng buộc tình cảm với ai nữa, chỉ là một tờ giấy thôi", Vũ Ngọc Châm viết.

Ngoài ra, chân dài Hà Thành cũng bình luận về cách ăn mặc của vợ cũ Trọng Hưng. Theo cô, việc một giảng viên đăng ảnh gợi cảm lên mạng xã hội dù bị chồng nhắc nhở nhiều lần là việc làm phản cảm. Cuối bình luận, Vũ Ngọc Châm không quên chúc bạn mình "may mắn lần sau".

Trước khi gây xôn xao với dòng bình luận này, Vũ Ngọc Châm vừa bị cộng đồng mạng "ném đá", cho rằng cô đang lợi dụng sự việc để gây chú ý khi lên tiếng tố cáo người chồng trong vụ đánh ghen ở phố Lý Nam Đế từng tán tỉnh mình nhưng không thành.

Vũ Ngọc Châm được biết đến là quán quân cuộc thi The Look 2017, "bạn gái Sơn Tùng M-TP" khi diễn xuất trong MV "Chắc ai đó sẽ về". Người đẹp còn nổi tiếng với hình ảnh đội bàn đứng hôn Decao - bạn trai cũ Châu Bùi dưới mưa.