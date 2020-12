Chăm sóc bệnh nhân ung thư - nỗi lo về tài chính với tất cả các gia đình

Bệnh ung thư ngày càng trẻ hoá



Theo thống kê từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, đến năm 2040 số ca mắc ung thư sẽ tăng 81% so với năm 2020, do thiếu nguồn lực cho việc phòng ngừa và điều trị căn bệnh quái ác này.

Tại Việt Nam, số ca mắc mới ung thư tăng nhanh từ 68.000 ca năm 2000 lên 126.000 ca năm 2010 và dự báo con số này sẽ vượt 200.000 ca vào năm 2020.

Theo bác sĩ Đặng Thanh Hồng, Phó Trưởng Khoa Nội - Bệnh viện Ung Bướu Tp.HCM, hiện nay có khoảng 200 loại ung thư khác nhau, trong đó có 5 nhóm bệnh nhân ung thư thường gặp bao gồm; ung thư phổi, ung thư vú, ung thư đại tràng, ung thư dạ dày và ung thư tiền liệt tuyến. Ngoài ra, tỷ lệ người mắc ung thư đang ngày trẻ hóa chứ không riêng ở người trung niên, người cao tuổi.

Theo bác sĩ Đặng Thanh Hồng, Phó Trưởng Khoa Nội - Bệnh viện Ung Bướu Tp.HCM, hiện nay có 5 nhóm bệnh nhân ung thư thường gặp bao gồm; ung thư phổi, ung thư vú, ung thư đại tràng, ung thư dạ dày và ung thư tiền liệt tuyến.

Hiện nay, bên cạnh những phương pháp như phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, một số phương pháp khác có thể được áp dụng như: Điều trị nội tiết (điều trị đa mô thức bao gồm ung thư vú thể nội tiết dương tính, ung thư tuyến giáp…); Điều trị đích (sử dụng một số loại thuốc để ngăn chặn sự phát triển và lan rộng của một số tế bào ung thư nhờ tế bào đích); Điều trị miễn dịch (phù hợp với một số loại bệnh ung thư bao gồm ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư gan, ung thư mật, ung thư cổ tử cung…). Điểm chung của các phương pháp này là chi phí vô cùng đắt đỏ. Điều này khiến nỗi lo về tài chính không chỉ là thách thức đối với người bệnh mà cả gia đình của họ.

Chủ động lên kế hoạch tài chính sẽ giúp ích cho quá trình điều trị ung thư

Hầu hết các loại ung thư đều có 4 giai đoạn, từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 4, tuy nhiên một số bệnh ung thư cũng có giai đoạn 0. Việc phát hiện và điều trị sớm khiến khả năng phục hồi và cơ hội sống của bệnh nhân cao hơn. Tuy vậy, quá trình thăm khám, điều trị cùng nhiều chi phí phát sinh cũng là gánh nặng cho bệnh nhân và gia đình.

Trong cuộc sống, chúng ta cũng không thể lường trước được những rủi ro sẽ xảy ra, ngoài tiết kiệm cho những dự định nâng cao giá trị sống như mua nhà, mua xe, du lịch, mua sắm… các cá nhân và gia đình nên chuẩn bị một nguồn tài chính dự phòng để bảo vệ sức khỏe của mình và người thân. Vì vậy, chủ động lên kế hoạch tài chính cho các chi phí về sức khỏe thông qua việc lựa chọn các gói bảo hiểm sức khỏe phù hợp là điều cần thiết cho cuộc sống hiện đại ngày nay.

Chi phí điều trị bệnh ung thư là nỗi lo với bệnh nhân và các gia đình. (ảnh minh họa)

Với mong muốn giúp khách hàng chủ động ứng phó trước những rủi ro về sức khỏe,Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long đã xây dựng một chương trình bảo hiểm điều trị ung thư quốc tế mang tên Global Cancer Care. Theo đó, Bảo Long đã nghiên cứu, liên kết với các nhà bảo hiểm danh tiếng toàn cầu như LUMA để mang đến một sản phẩm hợp tác quốc tế, dịch vụ hàng đầu, phù hợp với nhu cầu của thị trường Việt Nam.

Lễ ra mắt sản phẩm bảo hiểm điều trị ung thư quốc tế - Global Cancer Care

Chương trình bảo hiểm điều trị ung thư quốc tế Global Cancer Care sẽ mang lại những lợi ích đặc biệt gì cho khách hàng? Tất cả sẽ được các chuyên gia và khách mời giải đáp trong buổi Lễ ra mắt sản phẩm bảo hiểm điều trị ung thư quốc tế - Global Cancer Care. Vì chúng tôi quan tâm đến bạn - Your life is our lives.

Tham gia buổi trò chuyện sẽ có sự tư vấn từ chuyên gia, bác sĩ Đặng Thanh Hồng, Phó Trưởng Khoa Nội - Bệnh viện Ung Bướu Tp.HCM và ông Phan Quốc Dũng – Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long. Chương trình sẽ diễn ra trực tuyến vào lúc 09:30, ngày 16/12/2020 trên Fanpage: https://www.facebook.com/tongctcpbaohiembaolong

Để biết thêm thông tin chi tiết và gửi những thắc mắc về chương trình, truy cập Tại đây