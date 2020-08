Chăm mãi da không sáng hồng rạng rỡ, bạn nên dùng ngay 1 trong 7 món chứa vitamin C sau để tạo một cú "lên đời" cho làn da

1. La Roche-Posay Vitamin C Serum (Khoảng 1.125.000 VNĐ)

Nếu bạn muốn có được làn da tươi sáng chưa từng thấy, lọ serum đến từ nhà La Roche-Posay chính là lựa chọn đúng đắn. Sản phẩm chứa 10% ascorbic acid (vitamin C tinh khiết); nhưng tác dụng của lọ serum còn vượt xa những gì vitamin C có thể làm được. Bởi lẽ, trong sản phẩm còn chứa salicylic acid giúp giải phóng lỗ chân lông, loại bỏ tế bào chết cho da thêm mịn màng cùng hyaluronic acid có nhiệm vụ cấp nước, hack da căng mọng.

Gợi ý nơi mua: Tiki

2. L'Oréal Revitalift Derm Intensive Vitamin C Serum (Khoảng 688.000 VNĐ)

Lọ serum này không những có khả năng làm sáng da nhờ công thức chứa 10% vitamin C tinh khiết, "em nó" còn xóa mờ những đốm nâu khó nhằn rất hiệu quả. Sản phẩm này đủ dịu nhẹ, không khiến làn da của bạn rơi vào tình cảnh kích ứng. Thiết kế vỏ ngoài bằng kim loại, có khả năng chống tia UV của lọ serum cũng giúp ngăn không cho vitamin C bị oxy hóa; và bạn sẽ dùng sản phẩm được lâu hơn. Thú vị nhất, đây chính là sản phẩm được bác sĩ nổi tiếng Joshua Zeichner tại New York dùng mỗi sáng.

Gợi ý nơi mua: Sendo

3. Neogen Real Vita C Powder Lemon (Khoảng 461.000 VNĐ)

Cái hay của sản phẩm dạng bột đến từ Neogen chính là bạn có thể mix với lọ toner hay essence yêu thích (miễn là không chứa AHA/BHA) để giúp cung cấp thêm vitamin C tinh khiết cho làn da. Bên cạnh 17% vitamin C tinh khiết, hũ bột còn hàm chứa cả allantoin, collagen thủy phân hay chiết xuất chanh vàng để cấp ẩm, hô biến làn da xỉn màu, xám xịt của bạn trở nên mịn mượt và sáng hồng rạng rỡ.

4. Vichy LiftActiv Vitamin C Brightening Skin Corrector (Khoảng 640.000 VNĐ)

Ngoài 15% vitamin C tinh khiết, lọ serum còn được bổ sung thêm thành phần cấp ẩm diệu kỳ là hyaluronic acid. Kết quả, bạn không chỉ có được làn da tươi sáng, đều màu mà còn siêu mềm mọng. Và cũng như nhiều sản phẩm chứa vitamin C khác, lọ serum đến từ nhà Vichy cũng giúp ngăn ngừa nếp nhăn "từ trong trứng".

Gợi ý nơi mua: Nuty

5. Paula's Choice Resist C15 Super Booster (Khoảng 1.600.000 VNĐ)

Lọ booster chứa 15% vitamin C tinh khiết này sẽ cải thiện mạnh mẽ làn da xám xịt, không đều màu. Bạn chỉ cần mix khoảng 1-2 giọt booster với lọ kem dưỡng ẩm dùng hàng ngày thì chẳng mấy chốc, làn da của bạn sẽ trở nên tươi sáng, rạng ngời, kết cấu da cũng thêm phần săn chắc, mượt mà.

Gợi ý nơi mua: Paula's Choice Việt Nam

6. Caudalie VineActiv 3-in-1 Moisturizer (Khoảng 969.000 VNĐ)

Lọ kem dưỡng này chứa đầy những thành phần lý tưởng cho làn da, đặc biệt là ascorbyl tetraisopalmitate – một dạng ổn định của vitamin C và vitamin E. Tất cả sẽ hợp lực lại để bảo vệ làn da của bạn khỏi những yếu tố gây hại từ môi trường, đồng thời làm mịn, nâng tông da và là phẳng nếp nhăn.

7. SkinCeuticals C E Ferulic (Khoảng 2.450.000 VNĐ)

Danh sách những sản phẩm làm sáng da xịn sò chắc chắn không thể thiếu mặt lọ serum cực phẩm này. Sản phẩm thực sự có quyền năng là phẳng nếp nhăn từ nông đến sâu, đồng thời xóa bỏ đốm nâu một cách thần kỳ. Lọ serum trứ danh này có giá không hề dễ chịu nhưng "em nó" vẫn khiến các tín đồ chăm da mua ầm ầm là bởi chỉ cần thoa một hai giọt serum bé bằng hạt đậu vào mỗi buổi sáng – tối, làn da sẽ được lột xác khỏe đẹp chưa từng thấy.

Nguồn: Allure