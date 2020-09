Chậm kinh 20 ngày, đau tức vùng bụng, nữ bệnh nhân không ngờ mang thai ở vị trí hiếm gặp

Đó sản phụ P.T.C, được gia đình đưa đến khám tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ trong tình trạng đau tức vùng bụng, đã chậm kinh 20 ngày. Qua thăm khám và siêu âm đầu dò âm đạo, các bác sĩ phát hiện chị C. có khối thai tương đương 6 tuần 2 ngày, tăng sinh nhiều mạch máu. Tuy nhiên khối thai không nằm trong tử cung mà nằm ở đoạn kẽ vòi tử cung trái, là phần vòi trứng còn nằm trong lớp cơ của tử cung. Sản phụ P.T.C được chỉ định làm xét nghiệm và được chẩn đoán chửa kẽ vòi tử cung trái.

Bác sĩ tiến hành phẫu thuật bệnh nhân

Sau khi hội chẩn, sản phụ P.T.C được chỉ định phẫu thuật nội soi, xẻ góc trái tử cung lấy khối thai và khâu cầm máu bảo tồn tử cung. Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe chị C. ổn định và tiếp tục được điều trị, theo dõi tại Khoa Sản Nhiễm khuẩn. Các bác sĩ cho biết, sau khi hồi phục, người bệnh có thể mang thai tự nhiên và sinh con bình thường

Thạc sỹ, bác sĩ Trần Quốc Tuấn – Phó trưởng khoa Sản Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Sản Nhi cho biết, tỉ lệ mắc chửa kẽ tử cung là rất thấp, trung bình khoảng 200.000 phụ nữ mang thai mới có 1 phụ nữ mắc. Chửa ngoài tử cung có thể xảy ra ở nhiều vị trí mà khối thai làm tổ ngoài buồng tử cung. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chửa kẽ tử cung, nhưng chủ yếu là do tình trạng viêm nhiễm phụ khoa khiến việc thụ thai xảy ra ở vị trí bất thường. Đối với trường hợp sản phụ C., tình trạng chửa kẽ lại xảy ra do vòi tử cung bên trái dính vào thành chậu hông, khó phát hiện. Nếu không được mổ kịp thời, đoạn kẽ sẽ vỡ và chảy máu ồ ạt trong bụng nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.

Chửa ngoài tử cung có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân thường gặp là viêm nhiễm đường sinh dục. Để tránh viêm nhiễm, phụ nữ cần thực hiện tốt vệ sinh hàng ngày, vệ sinh kinh nguyệt, vệ sinh khi giao hợp…; Khám phụ khoa định kỳ hoặc có triệu chứng bất thường phải đi khám phụ khoa ngay tại các cơ sở y tế có chuyên khoa phụ sản.

Phụ nữ đang trong độ tuổi sinh đẻ có quan hệ tình dục, nếu thấy chậm kinh cần phải đi khám sớm để được siêu âm và làm các xét nghiệm sàng lọc trước sinh để kịp thời phát hiện các tai biến sớm của thai nghén, trong đó có chửa ngoài tử cung... từ đó có phương pháp điều trị thích hợp, kịp thời, tránh trường hợp chửa ngoài tử cung vỡ, nguy hiểm đến tính mạng.