Chăm diện 3 đôi giày bệt này nên sao Việt mặc đồ rất trẻ trung, đúng mốt

Các mỹ nhân Việt đương nhiên sẽ không thể sống thiếu giày cao gót, vì đây là mảnh ghép hoàn hảo của những bộ trang phục đi sự kiện, hay giúp nâng cấp vẻ nữ tính, sang xịn và hack dáng tối ưu cho các outfit thường ngày. Dẫu vậy, giày cao gót cũng không hoàn toàn "độc chiếm" tủ đồ của các mỹ nhân Vbiz, mà họ còn để dành chỗ cho kiểu giày thoải mái, êm chân hơn, đó chính là giày bệt.

Chỉ nói riêng giày bệt, sao Việt cũng dành sự ưu ái nhất định cho một số mẫu mã. Và trong trường hợp, chị em vẫn chưa xác định được những mẫu giày bệt đáng bổ sung nhất cho tủ đồ, hãy tham khảo 3 gợi ý được sao Việt áp dụng nhiều nhất dưới đây nhé! Bật mí một chút là 3 mẫu giày bệt này không chỉ sành điệu, trẻ trung, mà còn tôn dáng rất hiệu quả.

Giày loafer

Giày loafer là đôi giày thuộc hàng kinh điển, gần như mỹ nhân Việt nào cũng có ít nhất một đôi. Ưu điểm của loafer chính là sự cá tính, thời thượng, xen lẫn vẻ thanh lịch và trang nhã. Mẫu giày này có thể đính kèm với nhiều kiểu trang phục khác nhau, từ nữ tính như váy vóc, trẻ trung, năng động như áo len + quần jeans hay thanh lịch với blazer + quần âu. Sự xuất hiện của loafer giúp tăng vẻ xịn mịn cho tổng thể trang phục, ngay cả khi bạn chọn mẫu giày đơn giản nhất. Một trong những bí kíp diện giày loafer tôn dáng nhất đó là kết hợp với quần dài trên mắt cá chân, hoặc váy midi. Combo này sẽ để lại một khoảng hở, tạo cảm giác thoáng chân và giúp vóc dáng thêm cao ráo.

Sneaker trắng

Sneaker trắng chính xác là kiểu giày bệt phủ sóng nhiều nhất street style của sao Việt. Từ những sao nữ tuổi đôi mươi cho đến các chị đại U40 đều không bỏ qua kiểu giày sành điệu này. Kết hợp sneaker trắng với những kiểu đồ như váy liền, muôn kiểu áo + quần jeans hay bộ suit thanh lịch, tổng thể trang phục lập tức được trẻ hóa, mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch, tinh tế. Sneaker trắng có rất nhiều phiên bản, nhưng dễ diện và dễ kết hợp nhất chính là những đôi có thiết kế tối giản, phom dáng nhỏ gọn nên chị em hãy ưu tiên kiểu sneaker trắng này khi đi shopping nhé!

Giày màu be

Những đôi giày búp bê, loafer hay boots màu be rất đáng để các nàng lưu tâm. Nhiều sao Việt cũng rất ưu ái kiểu giày mang màu sắc trang nhã này. Giày màu be dễ diện, bạn mix với kiểu trang phục nào cũng hợp lý. Quan trọng không kém, vì giày màu be gần với màu da, nên cho cảm giác chân dài, vóc dáng cao ráo hơn. Nàng thấp bé càng nên có sẵn vài đôi giày màu be trong tủ đồ. Cuối cùng, giày màu be giúp tăng vẻ tinh tế và trang nhã cho bộ đồ, nên sắm về thì style cũng được nâng tầm.

Ảnh: Instagram