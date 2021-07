Chăm da tại nhà như gái Pháp 30+ với 7 món skincare: Da xấu đến mấy cũng thành khỏe đẹp mỹ mãn

Nói về quy trình chăm sóc da của mình, quý cô người Pháp tên Emilie Roberson gói gọn trong 3 điều là: tự nhiên, tối giản và đúng chất Pháp. Đối với cô, chuyện làm đẹp càng giản đơn thì càng tốt. Cô sẽ đầu tư vào skincare và theo đuổi lối sống lành mạnh, còn việc makeup thì luôn xếp sau để tôn lên vẻ đẹp tự nhiên. Và để biết thế nào là chăm da kiểu Pháp, bạn nên nghía qua danh sách 7 sản phẩm mà Emilie Roberson yêu thích, chắc chắn sẽ tìm thấy vài lựa chọn giúp da khỏe đẹp hơn.

Những sản phẩm dùng vào buổi sáng

Bioderma Hydrabio Toner

Khi ngủ dậy, Emilie Roberson làm sạch nhẹ nhàng và "đánh thức" làn da bằng lọ toner của Bioderma, đây là lọ toner kiêm lotion rất thân thiện với làn da nhạy cảm, chứa niacinamide để ngay lập tức hack vẻ căng mọng, tươi sáng cho làn da của quý cô người Pháp này. Lọ toner còn có tác dụng làm sạch dịu nhẹ, hợp với những nàng không muốn dùng sữa rửa mặt vào buổi sáng nhưng vẫn muốn loại bỏ những cặn bẩn tồn đọng trên da sau một đêm.

Nuxe Nuxellence Serum (Khoảng 1.400.000 VNĐ)

Theo sau bước dùng toner, quý cô người Pháp sẽ chuyển sang bôi lọ serum chống lão hóa của Nuxe. Sản phẩm này có khả năng hack da sáng mịn, xóa mờ đốm thâm, lấy lại sự trẻ trung cho làn da và ngăn da không bị lão hóa sớm với nhiều thành phần tốt, đặc biệt là chiết xuất từ hoa lạc tiên.

Caudalie Vinoperfect Serum

Song song với lọ serum của Nuxe, nàng người Pháp này còn dùng thêm cả serum của Caudalie. Sản phẩm sẽ tập trung xử lý những đốm nâu, sẹo mụn để cho bạn làn da mịn màng và tươi sáng hơn. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho quy trình chống lão hóa ở tuổi 30+.

Những sản phẩm dùng vào buổi tối

Bioderma Sensibio H2O Micelle Solution

Cô nàng đã dùng lọ tẩy trang này hơn 10 năm. Đây là sản phẩm làm sạch dịu nhẹ và giúp loại bỏ lớp makeup hiệu quả nhất mà cô từng dùng. Emilie Roberson chia sẻ rằng: "Tôi cảm thấy chúng ta đã đầu tư quá nhiều vào serum và kem dưỡng ẩm, nhưng một sản phẩm làm sạch tốt mới chính là nền tảng cho làn da khỏe đẹp".

Bioderma Sebium Purifying Cleansing Foaming Gel

Sau khi tẩy trang, để làn da được làm sạch tối ưu hơn nữa, quý cô người Pháp sẽ dùng sữa rửa mặt dạng gel cũng đến từ Bioderma. Lọ sữa rửa mặt có khả năng làm sạch sâu, nhưng vẫn dịu nhẹ, giúp bảo toàn lớp màng tự nhiên của làn da. Từ đó, làn da sẽ tránh được tình trạng mụn, khô da, đổ dầu và trở nên khỏe mạnh hơn.

Estee Lauder Advanced Night Repair Serum

Sau khi được làm sạch, làn da sẽ sẵn sàng để hấp thu dưỡng chất từ các sản phẩm skincare tiếp theo. Và lúc này, sản phẩm đậm đặc dưỡng chất như serum chính là lựa chọn hoàn hảo. Cô nàng người Pháp dùng serum của Estee Lauder – sản phẩm lý tưởng trong khoản chống lão hóa. Công nghệ độc quyền của lọ serum sẽ giúp tăng khả năng tự sửa chữa của làn da, kích thích sản sinh collagen, từ đó đẩy lùi được nhiều dấu hiệu tuổi tác. Lọ serum còn chứa hàm lượng cao Hyalutonic Acid giúp duy trì độ ẩm lên tới 72 giờ đồng hồ. Sản phẩm tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái nhờ kết cấu mỏng nhẹ.

The Ordinary Zinc and Niacinamide Serum

Ngoài serum của Estee Lauder, cô nàng người Pháp còn tin dùng lọ serum bình dân đến từ nhà The Ordinary. Thành phần nổi trội của lọ serum là kẽm, niacinamide nên hiệu quả trong khoản kiểm soát dầu, trị mụn. Chưa hết, sản phẩm còn giúp xóa sạch nốt thâm sau mụn, và làm sáng da.

Nguồn: Byrdie

Ảnh: Internet