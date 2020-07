Chăm da kiểu Hàn hơn 7 bước mà vẫn xấu tệ, cô nàng này rút gọn chỉ tập trung 3 bước chính giúp cải thiện được tình trạng mụn ẩn và lỗ chân lông to

Ngày xưa mình cứ hay theo mấy quy trình skincare 7 - 9 bước của Hàn Quốc, dùng đủ thứ lên mặt nhưng da vẫn đầy mụn ẩn với mụn đầu đen, lỗ chân lông cũng khá to. Vậy nên mình bắt đầu tìm hiểu các bước chăm sóc da cơ bản nhất để xây dựng 1 quy trình skincare phù hợp. Mình bắt đầu giãn các bước ra, không dùng 1 lần quá nhiều nữa mà dùng xen kẽ nhau và còn tìm hiểu thêm các loại axit để tẩy da chết cho da nữa.

Nguyễn Quỳnh Phương - 25 tuổi - Da hỗn hợp thiên khô, có mụn ẩn và mụn đầu đen.

"Trộm vía" từ khi mình thay đổi skincare routine thì thấy da đẹp lên hẳn, sáng dậy không còn bóng nhờn nữa, da mềm và căng hơn, lỗ chân lông cũng nhỏ lại và da cũng sáng + đều màu hơn.



Các sản phẩm nằm trong chu trình skincare của Quỳnh Phương.

Bước 1: Làm sạch da

Đây là bước quan trọng nhất để trị mụn ẩn và mụn đầu đen là phải làm sạch. Bình thường mình không make up nhưng vẫn dùng tẩy trang do mùa hè nóng mồ hôi tiết nhiều, thêm việc đi ra đường bụi bặm nên tẩy trang sẽ làm sạch da hơn. Mình dùng tẩy trang Bioderma loại màu hồng (Giá khoảng 295.000 VNĐ0 dành cho da khô và nhạy cảm, chị em da dầu có thể dùng loại màu xanh lá cây.

Sau khi tẩy trang thì mình dùng sữa rửa mặt Simple Refreshing (Giá khoảng 140.000 VNĐ) kết hợp dùng máy rửa mặt Halio. Em sữa rửa mặt này thì đúng loại ngon, bổ, rẻ ạ. Da bạn nào khô và nhạy cảm nên dùng vì nó không cồn, không hương liệu, ít bọt nên không làm khô da. Rửa xong da mịn mà thấy sáng lên đúng kiểu tươi mới làn da.

Ngoài ra mình thấy không nhất thiết phải đầu tư máy rửa mặt quá đắt đâu, chị em kinh tế nhiều thì đầu tư máy xịn, không có thì mua máy Halio như em cũng đủ dùng rồi, hay để tiết kiệm nữa thì mua mấy miếng mút rửa mặt ở siêu thị loại 20k/miếng. Đây là món đồ nên có vì tay mình massage không thôi thì không đủ làm sạch hết bụi bẩn sâu trong lỗ chân lông.



Rửa mặt xong mình dùng Toner simple soothing facial (Giá khoảng 140.000 VNĐ) cho các bước skincare sau thôi, nên ai không thích rườm rà thì bỏ luôn bước này, mình thỉnh thoảng cũng bỏ qua luôn.

=> Tóm lại chắc chắn phải tẩy trang, rửa mặt + dùng mút hoặc máy rửa mặt nha chị em.

Bước 2: Đắp mặt nạ / Dùng mask Lotion

Mask mình đắp là của Kiehl’s, mình mua bản mini vừa rẻ (Giá chung khoảng 170.000 VNĐ/ hũ mini), vừa tiện lại có thể mua được nhiều loại để đắp xen kẽ.

Mask đất sét: Kiềm dầu, hút nhân mụn, kháng viêm, làm dịu mụn đỏ và giúp đẩy mụn ẩn, làm sạch lỗ chân lông, se lỗ chân lông cực hiệu quả luôn.

Mask nghệ: Đắp chỉ có phê luôn thôi ạ. Làm trắng, làm đều màu da, kiềm dầu, làm sạch sâu giúp se khít lỗ chân lông, tẩy da chết nhẹ. Sau khi đắp xong da mặt mềm mịn và rất sạch.

Mask hoa cúc: Chuyên về thu nhỏ lỗ chân lông, làm sạch sâu và xử lí được tình trạng da mất nước, thô ráp, kém tươi, làm dịu da đặc biệt là các làn da cháy nắng.

Một số ngày mình lười không đắp mask thì em dùng Purifying pore tightening lotion của Vichy (Giá khoảng 450.000 VNĐ), loại này có chứa BHA và AHA nên giúp đẩy mụn ẩn, làm sạch sâu và se khít lỗ chân lông. Em này có mùi thơm nhưng không biết diễn tả thế nào, kiểu mát mát, the the, nhưng mà dùng nhiều thì mùi sộc lên mũi hơi cay 1 tẹo, nên ai dùng thì lấy lượng vừa đủ thôi. Khi dùng toner này, mình dùng bông tẩy trang loại mỏng, thoa đều mặt rồi đắp luôn cái miếng bông đó lên 2 vùng má - là nơi lỗ chân lông to rồi để tầm 5 phút.

Bước 3: Serum

Mình dùng xen kẽ 3 loại serum của The Ordinary vì nó vừa ngon, bổ, rẻ mà chất lượng tốt.

Serum AHA 5% (lactic acid 5%+HA) - Giá khoảng 240.000 VNĐ: Tẩy da chết hoa học, tẩy nhẹ phần biểu bì bên ngoài da, làm sạch da, làm căng mịn da.

Serum Retinol 0.5% in Squalane - Giá khoảng 220.000 VNĐ: Chống lão hóa da. Vì da khô là da dễ lão hóa nên mình dùng em này để chống lão hoá. Nhưng dùng em này lúc bôi xong da mình có 1 lớp nhờn bóng, sáng ra mặt mình hơi nhờn khá khó chịu, nên mình cũng hạn chế ít dùng.

Serum Niacinamide10%+ZinC1% - Giá khoảng 215.000 VNĐ: Em này lúc mới apply lên mặt thì hơi rát 1 xíu nhưng thấm rất nhanh. Sáng ra mặt căng bóng cực thích. Niacinamide có tác dụng chống lão hoá, làm sáng và đều màu da, trị thâm cực hiệu quả. Mấy vết thâm do mụn của mình cũng được đánh bay nhờ em này.

Tóm lại chu trình skincare của mình chỉ có thế. Thấy có vẻ phức tạp và nhiều sản phẩm nhưng thực thế chỉ có 3 bước chính thôi. Nếu không có điều kiện mua hết thì mình highly recommend mọi người dùng: Tẩy trang Bioderma, sữa rửa mặt Simple, Mask Kiehl bản mini các loại tùy nhu cầu chăm sóc da của chị em và Serum The Odinary Niacinamide.