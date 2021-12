Chăm da buổi sáng mà mắc 4 lỗi này, da mãi không đẹp lên, nếp nhăn xuất hiện sớm

Quy trình chăm sóc da bao gồm nhiều bước, chứ không chỉ một hai thao tác. Chưa hết, bạn sẽ cần skincare cả hai buổi sáng và tối, bởi vào mỗi thời điểm, quy trình chăm da sẽ đảm nhận những nhiệm vụ không hoàn toàn giống nhau. Nếu như buổi tối, các sản phẩm tập trung kỹ hơn vào việc làm sạch, khôi phục làn da, và trị liệu những vấn đề khó nhằn thì vào buổi sáng, quy trình skincare sẽ giúp bảo vệ, đồng thời duy trì độ ẩm cho da trong suốt cả ngày.

Quy trình buổi sáng với quỹ thời gian eo hẹp, số bước skincare ít ỏi nên thường bị chị em xem nhẹ hơn. Thậm chí, một số nàng còn thực hiện quy trình skincare buổi sáng sai cách, dẫn đến hệ lụy là làn da không được cải thiện và bảo vệ hiệu quả, có thể trở nên xấu hơn theo thời gian. Dưới đây chính là 4 lỗi skincare buổi sáng rất phổ biến, chị em hãy nhận diện ngay để bảo toàn làn da mịn đẹp nhé!

1. Bạn không làm sạch da vào buổi sáng

Nhiều nàng nghĩ rằng chỉ cần làm sạch da vào buổi tối thôi là đủ. Thế nhưng thực chất, bước làm sạch da vào buổi sáng cũng rất quan trọng. Nguyên do là bởi, làn da của bạn dù không tiếp xúc với bụi bẩn, không khí ô nhiễm ngoài đường sá, nhưng vẫn tồn đọng dầu thừa, vi khuẩn từ chăn gối, hay tàn dư đồ skincare chưa thấm hết từ tối qua. Những cặn bẩn này nếu không được giải phóng khỏi làn da thì dễ gây bít tắc, lại "bít đường" khiến dưỡng chất từ các sản phẩm skincare sáng không thể thẩm thấu hết. Vì vậy, chị em rất nên làm sạch da vào buổi sáng, để da khỏe mạnh và được cải thiện tốt hơn.

Lưu ý rằng vào buổi sáng, chị em nên dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ, tránh các loại quá khắc nghiệt với làn da kẻo gây tổn thương hàng rào bảo vệ, da sẽ nhạy cảm, dễ lên mụn và khô hơn.

2. Dùng sai sản phẩm chống lão hóa

Bổ sung sản phẩm chống lão hóa cho quy trình skincare là rất tốt, nhưng chị em cần biết thời điểm thích hợp để dùng các sản phẩm nhất định. Một số nàng ham chống lão hóa đến nỗi dùng cả các thành phần "nặng đô" như AHA/BHA hay retinol vào buổi sáng, với mong muốn làn da được "cải lão hoàn đồng" hiệu quả thêm nữa. Tuy nhiên, thói quen này dễ phản tác dụng. Bởi lẽ, AHA/BHA hay retinol có thể khiến da nhạy cảm hơn với ánh nắng, dẫn đến nhiều hệ lụy không mong muốn. Tốt nhất, chị em vẫn nên dùng AHA/BHA và retinol vào buổi tối; đây là thời điểm da phục hồi, tái tạo nên dễ hưởng lợi hơn từ các sản phẩm skincare đặc trị, lại không phải tiếp xúc với ánh mặt trời.

3. Không dùng sản phẩm chứa chất chống oxy hóa

Nếu không dùng sản phẩm chứa chất chống oxy hóa vào buổi sáng, làn da của bạn có thể sẽ không xấu đi, nhưng sẽ chịu thiệt rất nhiều. Chất chống oxy hóa, đặc biệt là vitamin C sẽ giúp bảo vệ làn da tốt hơn khỏi các gốc tự do - điều mà không phải lọ kem chống nắng nào cũng làm được. Vậy nên, nếu thêm sản phẩm chứa chất chống oxy hóa, mà phổ biến nhất là serum vitamin C vào quy trình sáng, làn da của bạn sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt hơn, làn da thêm khỏe đẹp, trẻ lâu. Đó còn chưa kể, serum vitamin C còn giúp làm sáng da, xóa mờ đốm thâm, kích thích sản sinh collagen nên càng hữu ích để thêm vào quy trình sáng.

4. Bôi kem chống nắng không đều đặn

Đây là sai lầm cực kỳ phổ biến, được bác sĩ cảnh báo "n" lần nhưng nhiều chị em vẫn vướng phải. Kem chống nắng là sản phẩm cần được bôi mỗi ngày, vì tia UV vẫn sẽ chực chờ tấn công làn da của bạn, ngay cả khi thời tiết mưa gió, âm u. Nếu thường xuyên lơ là nhiệm vụ bôi kem chống nắng, tổn thương sẽ dần tích tụ, khiến làn da bị lão hóa sớm. Vậy nên, dù bận rộn đến đâu, chị em cũng cần bôi đủ kem chống nắng không sót ngày nào. Chỉ đơn giản vậy thôi, da đã khỏe đẹp hơn rất nhiều, tránh được nguy cơ lão hóa sớm.

Ảnh: Internet