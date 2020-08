Chadwick Boseman trước khi qua đời: Từ chàng Báo Đen anh hùng, đến vai diễn đóng cùng Ngô Thanh Vân được khán giả yêu thích

Sáng ngày 29/8, người hâm mộ trên toàn thế giới không khỏi bàng hoàng trước thông tin nam diễn viên Chadwick Boseman, thủ vai Black Panther (Chiến binh báo đen) đã qua đời sau 4 năm điều trị bệnh ung thư trực tràng. Được biết, Boseman qua đời ở tuổi 43.

Chadwick Boseman sinh năm 1976, trước khi bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, nam diễn viên từng từng làm giảng viên của một trường đại học. Sau đó, Chadwick Boseman bắt đầu lấn sân sang diễn xuất và gây chú ý qua các bộ phim Draft Day và Get on Up.

Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Chadwick Boseman phải tới năm 2016 khi nam diễn viên xuất hiện với vai diễn Black Panther (Báo Đen) trong Nội chiến siêu anh hùng: Captain America. Và đến năm 2018, nhân vật của anh có phim riêng. Black Panther cũng là tác phẩm đầu tiên xoay quanh một siêu anh hùng da đen của Vũ trụ Marvel nên càng được sự đón nhận rất lớn từ các fan trên toàn thế giới.

Nói về Black Panther, đây là bộ phim kể về cuộc hành trình làm vua của T’Challa (tên thật của Báo Đen) khi phụ thân qua đời. Lúc này, anh phải đối mặt với nhiều mối lo từ bên ngoài thế giới rộng lớn cho đến những kẻ cơ hội chờ chực để cướp lấy đất nước từ bên trong.

Với sự trợ giúp của trang phục, kỹ xảo, âm nhạc, hình ảnh chàng Báo Đen Chadwick Boseman trong Black Panther hiện lên vô cùng đẹp đẽ trong mắt khán giả. Những màn đánh đấm, điều khiển công nghệ, hay lái xe đầy thuần thục trong phim đã giúp Chadwick Boseman chinh phục người xem trên toàn thế giới và để lại một dấu ấn vô cùng đẹp đẽ trong suốt những năm qua.

Với sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả trên toàn thế giới, Chadwick Boseman đã giúp Black Panther đã thu về 1,3 tỷ đô khi phim được công chiếu, đồng thời đạt 7 đề cử Giải Oscar năm 2019 và nhận được 3 giải trong số đó.

Bên cạnh đó, trong năm 2020, Chadwick Boseman cũng đã để lại dấu ấn đậm sâu trong mắt khán giả Việt Nam khi góp mặt trong bộ phim Da 5 Bloods (Tựa Việt: Năm Chiến Hữu) của đạo diễn Spike Lee. Trong bộ phim này, Chadwick Boseman đảm nhận vai là một cựu chiến binh da màu, cùng với 3 chiến hữu quay lại Việt Nam để tìm số vàng cùng hài cốt của người đội trưởng cũ.

Da 5 Bloods được quay tại Sài Gòn với nhiều thành viên trong ê-kíp là người Việt. Ở bộ phim này, Chadwick Boseman cũng đã đóng cùng với Ngô Thanh Vân, Johnny Trí Nguyễn nên càng nhận được nhiều sự yêu thích của khán giải tại Việt Nam.