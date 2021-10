Cha siết cổ con gái bại não 16 tuổi, con thốt lên 4 chữ xót xa trước khi chết, bi kịch gia đình khiến người đời đau đớn tâm can

Cha mẹ nào cũng đều yêu thương con cái, đều mong muốn con được khỏe mạnh, hạnh phúc và thành tài. Tình yêu thương của cha mẹ dành cho con luôn là bao dung, vị tha, lớn như trời bể. Thế nhưng trong cuộc sống, có đôi lúc nghịch cảnh kéo dài, khó khăn triền miên có thể biến lòng người sắt đá cũng trở nên yếu đuối và ngập tràn tuyệt vọng, cuối cùng cả gia đình đều kết thúc trong bi kịch.

Lý Phụng Quốc từng có một gia đình từng rất hạnh phúc như vậy ở Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc). Cuộc sống của gia đình 3 người anh vốn dĩ êm ấm, hòa thuận, cho dù hoàn cảnh sống không mấy khá giả nhưng ngập tràn tiếng cười vui vẻ. Thế rồi, mọi giấc mơ đều tan vỡ khi con gái, Lý Diễm Huệ, lên 1 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh bại não.

Gia đình 3 người từng rất hạnh phúc cho đến khi con gái được chẩn đoán bị bại não.

Hai vợ chồng họ Lý lao tâm khổ tứ, chạy vạy khắp nơi kiếm tiền đưa con gái đi chữa bệnh. Nhìn đứa con gái nhỏ lớn lên từng ngày nhưng trí não thì chỉ như đứa trẻ vô tri, vợ chồng họ Lý vô cùng đau khổ. Mỗi ngày họ chỉ cầu mong một phép màu nào đó giúp cho con có thể trở thành một đứa trẻ bình thường, khỏe mạnh. Cho dù cực khổ đến mấy, họ cũng chẳng hề than van.

Sau 8 năm chạy chữa, tình trạng của Lý Diễm Huệ vẫn không có chuyển biến tốt. Năm 2009, vợ anh Lý vì không thể tiếp tục chịu đựng áp lực, chán chường và tuyệt vọng không muốn tiếp tục nhìn thấy con gái như vậy nữa, cô đã quyết định ly hôn rồi rời khỏi căn nhà chứa đầy sự đau buồn.

Lâm vào cảnh gà trống nuôi con, Lý Phụng Quốc mỗi ngày vừa ra ngoài làm việc kiếm tiền, vừa tranh thủ về nhà để chăm sóc con gái, đưa con đi tập vật lý trị liệu... Trong thời gian này, anh gặp được người vợ thứ 2. Mặc dù đến với Lý Phụng Quốc vì tình yêu và sự đồng cảm với hoàn cảnh của anh nhưng người vợ này không bao lâu sau cũng không chịu đựng nổi gánh nặng khi có một đứa con gái bại não trong nhà nên đã đòi ly hôn rồi bỏ đi.

(Ảnh minh họa)

Trải qua 2 lần thất bại trong hôn nhân, Lý Phụng Quốc vẫn chưa từng bỏ ý định chữa trị cho con gái, anh tin rằng sẽ có ngày con anh sẽ khỏe mạnh trở lại. Cho đến một ngày, khi nghe chẩn đoán của bác sĩ, khẳng định về tình trạng của con, Lý Phụng Quốc sụp đổ hoàn toàn.

Tại Bệnh viện số 2 thuộc đại học Cáp Nhĩ Tân, một giáo sư chuyên điều trị bệnh bại não đến từ Mỹ đã khám cho Lý Diễm Huệ và cho biết, cô bé năm nay đã bước sang tuổi trưởng thành, chữa bệnh bao nhiêu năm cũng không đạt kết quả khả quan nên sau này cô bé cũng sẽ mãi như vậy, không thể chữa được nữa.

Suốt nhiều năm nay, vì đứa con này mà anh chưa bao giờ được sống một cuộc sống bình thường, bây giờ anh biết bản thân phải sống tiếp tục như vậy cả đời này, anh thật sự không thể chấp nhận nổi cú sốc.

Lý Diễm Huệ khi đó 16 tuổi, trí tuệ không bình thường nhưng cô bé có thể giao tiếp đơn giản với mọi người, có thể tự tắm rửa. Tuy vậy, Lý Diễm Huệ có tính khí thất thường, hay nổi cáu gây chuyện và thường gặp phải rắc rối.

Lý Phụng Quốc trở về hiện trường tái diễn lại vụ án.

Nửa đêm ngày 10/4/2017, Lý Phụng Quốc ngồi nhìn con gái nằm ngủ trên giường. Sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng, dằn vặt nội tâm, Lý Phụng Quốc đã lạnh lùng cắt một đoạn dây điện dùng để siết cổ con gái đến chết.

Lý Diễm Huệ đối diện với người cha mất lý trí nhưng chẳng hề nhận ra được rằng ông ta đang muốn giết chết mình. Cô chỉ nắm lấy tay cha mà thều thào "Con sẽ sửa đổi" rồi từ từ lịm đi, không còn cử động nữa.

Sau khi gây tội ác tày trời, Lý Phụng Quốc bình tĩnh thu dọn hiện trường rồi chạy đến nhà vợ cũ thứ 2 kể lại mọi chuyện. Dưới sự thuyết phục của người này, Lý Phụng Quốc đã ra đầu thú.

Phiên tòa xét xử Lý Phụng Quốc diễn ra với rất nhiều sự thương xót.

Ngày 24/11/2017, Tòa án Nhân dân Trung cấp Cáp Nhĩ Tân và Viện Kiểm sát Nhân dân Cáp Nhĩ Tân phối hợp tiến hành phiên tòa xét xử công khai đối với vụ cố ý giết người của bị cáo Lý Phụng Quốc. Cuối cùng, tòa tuyên bố Lý Phụng Quốc phạm tội cố ý giết người và tuyên phạt bị cáo 15 năm tù giam.

Mạng sống của mỗi người là do cha mẹ ban tặng nhưng không có nghĩa là cha mẹ có thể tự do an bài số phận của con cái, càng không có quyền tước đoạt mạng sống của con. Cuộc sống quý giá vì nó là duy nhất, dù giàu có hay nghèo khổ, dù khỏe mạnh hay đau ốm bệnh tật, mỗi người đều chỉ có một cuộc đời và ai cũng có quyền được sống. Tất cả những gì cha mẹ có thể làm là nuôi dạy con cái thật tốt, cho con những gì tốt nhất có thể.

(Nguồn: Sina)