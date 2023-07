Cha mẹ nên ưu tiên gì khi chọn thức uống dinh dưỡng cho trẻ 6-12 tuổi?

Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, khoảng 86% chiều cao tối đa của trẻ đạt được trong khoảng từ 0 đến 12 tuổi. Đây chính là thời kỳ vàng quyết định sự phát triển tầm vóc, thể lực và trí tuệ. Đặc biệt, khi trẻ đến tuổi đi học, với các hoạt động học tập và thể chất tăng rõ rệt, cha mẹ chắc chắn rất lưu ý đến việc chọn các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng vào cả bữa chính lẫn bữa phụ cho trẻ.

Chọn vì uy tín của nhà sản xuất, chọn vì hương vị, các vi chất thiết yếu có trong sản phẩm… hay chọn sao cho chi phí hợp lý, phù hợp nhất với điều kiện kinh tế của gia đình?

Ngay cả chọn lựa dựa trên các vi chất dinh dưỡng thiết yếu thì nên ưu tiên nhóm chất nào cũng khiến nhiều cha mẹ bối rối: Ưu tiên calci hay vitamin? Vitamin nào là cần nhất cho mỗi giai đoạn phát triển?... Mỗi loại đều có ưu và nhược điểm, vì thế lựa chọn nào cũng có điểm được và mất.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, phụ huynh không nên quá chú trọng vào một nhóm chất, nên chọn các loại sữa/thức uống cân bằng các acid amin, vitamin, khoáng chất… Yếu tố giàu năng lượng nên được ưu tiên do lứa tuổi 6-12 cần nhiều năng lượng cho các hoạt động với tần suất, cường độ tăng mạnh so với giai đoạn trước đó. Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần chú ý tới hương vị thơm ngon, lôi cuốn phù hợp với khẩu vị của trẻ do lứa tuổi này đã bắt đầu có quan điểm, có mong muốn riêng trong việc tự quyết định chọn mua sản phẩm yêu thích cho bản thân.

Thấu hiểu tâm lý của cả các bậc cha mẹ và trẻ em, mới đây Tập đoàn TH đã cho ra mắt thức uống giàu năng lượng, thơm ngon, bổ dưỡng: Sữa cacao lúa mạch TH true CHOCOMALT MISTORI.

Được phát triển dựa trên nhu cầu dinh dưỡng của trẻ 2-12 tuổi, đặc biệt là từ 6-12 tuổi, nguồn năng lượng của sản phẩm chủ yếu đến từ các chất dinh dưỡng của sữa tươi - nguồn calci và protein lý tưởng với 9 loại acid amin thiết yếu cho mọi hoạt động của cơ thể. Chiết xuất lúa mạch tự nhiên cũng mang tới năng lượng đáng kể và nhiều lợi ích cho sức khỏe, như các vitamin nhóm B và các khoáng chất như mangan, selen, đồng, crom, phốt pho, ma-giê... Hàm lượng chất xơ cao trong loại ngũ cốc này còn giúp cải thiện chức năng của hệ tiêu hóa.

Đặc biệt, Thức uống sữa lúa mạch TH true CHOCOMALT MISTORI bổ sung bộ vi chất giúp phát triển não bộ và chiều cao, gồm vitamin B6, B12, acid folic và calci. Bên cạnh đó, như tên gọi của mình (CHOCOMALT), sản phẩm có chứa cacao tự nhiên, góp phần quan trọng làm nên hương vị thơm ngon lôi cuốn đặc trưng vốn được trẻ em trên toàn thế giới yêu thích.





