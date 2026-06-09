Khi nhắc đến những đứa trẻ thiếu tự tin, dễ tổn thương, luôn cố gắng làm hài lòng người khác hoặc mang trong mình những vết thương tâm lý kéo dài đến tuổi trưởng thành, nhiều người thường cho rằng đó là do tính cách bẩm sinh.

Nhưng các chuyên gia tâm lý cho rằng, đằng sau rất nhiều đứa trẻ đang chật vật với cuộc sống là một tuổi thơ lớn lên trong môi trường gia đình thiếu lành mạnh.

Điều đáng buồn là không phải mọi sự tổn thương đều đến từ bạo lực hay bỏ bê. Đôi khi, những vết thương sâu nhất lại xuất phát từ chính những người yêu thương đứa trẻ nhất.

"Cha mẹ độc hại" không phải lúc nào cũng là người xấu

Khi nghe đến cụm từ "cha mẹ độc hại", nhiều người thường hình dung đến những bậc phụ huynh thường xuyên đánh đập, chửi mắng hoặc bỏ mặc con cái.

Thực tế, khái niệm này rộng hơn rất nhiều.

Một người cha luôn so sánh con với "con nhà người ta". Một người mẹ liên tục kiểm soát mọi quyết định của con. Những bậc phụ huynh chỉ yêu thương khi con đạt thành tích tốt. Hay những người thường xuyên trút cảm xúc tiêu cực lên con cái.

Tất cả đều có thể vô tình tạo ra môi trường nuôi dạy thiếu lành mạnh.

Đáng nói hơn, nhiều cha mẹ làm điều đó không phải vì ghét bỏ con mà vì họ tin rằng đó là cách tốt nhất để con trưởng thành.

Những đứa trẻ luôn cảm thấy mình chưa đủ tốt

Một trong những đặc điểm dễ thấy nhất ở những đứa trẻ lớn lên trong môi trường độc hại là cảm giác tự ti kéo dài.

Dù học giỏi. Dù ngoan ngoãn. Dù đạt nhiều thành tích. Các em vẫn luôn cảm thấy mình chưa đủ tốt. Bởi trong ký ức tuổi thơ, lời khen thường rất ít, trong khi những lời phê bình lại xuất hiện thường xuyên.

"Con phải cố gắng hơn."

"Sao con không được như bạn kia?"

"Việc này có gì đáng tự hào đâu."

Những câu nói tưởng như vô hại nhưng lặp đi lặp lại qua nhiều năm có thể khiến trẻ hình thành niềm tin rằng giá trị của bản thân chỉ tồn tại khi làm hài lòng người khác.

Trẻ ngoan quá mức chưa chắc đã là điều tốt

Nhiều người lớn thích những đứa trẻ quá ngoan.

Không cãi lời. Không đòi hỏi. Không bộc lộ cảm xúc.

Nhưng các chuyên gia tâm lý cảnh báo rằng đôi khi sự ngoan ngoãn quá mức lại là dấu hiệu của một đứa trẻ đã học cách kìm nén bản thân để tránh bị chỉ trích.

Các em không dám nói "không". Không dám thể hiện sự tức giận. Không dám phản đối những điều mình không thích. Lâu dần, trẻ đánh mất khả năng nhận diện nhu cầu và cảm xúc của chính mình.

Khi trưởng thành, những người này thường gặp khó khăn trong việc thiết lập ranh giới cá nhân và rất dễ bị tổn thương trong các mối quan hệ.

Những vết thương có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành

Tuổi thơ không kết thúc khi chúng ta lớn lên. Nó thường đi theo mỗi người dưới nhiều hình thức khác nhau.

Một người luôn sợ bị từ chối. Một người không dám thử thách bản thân vì sợ thất bại. Một người liên tục tìm kiếm sự công nhận từ người khác. Hay một người dù đã thành công vẫn cảm thấy mình không xứng đáng.

Đó có thể là những hệ quả của việc lớn lên trong môi trường thiếu sự công nhận, yêu thương và tôn trọng.

Nhiều nghiên cứu tâm lý cho thấy trải nghiệm thời thơ ấu có ảnh hưởng sâu sắc đến lòng tự trọng, khả năng quản lý cảm xúc và chất lượng các mối quan hệ khi trưởng thành.

Điều trẻ cần nhất không phải là một cha mẹ hoàn hảo

Tin vui là trẻ không cần những bậc cha mẹ hoàn hảo.

Các chuyên gia đều đồng thuận rằng điều trẻ cần là một người lớn biết yêu thương, lắng nghe và sẵn sàng sửa sai.

Cha mẹ nào cũng có lúc mất bình tĩnh. Ai cũng có thể mắc sai lầm trong quá trình nuôi dạy con. Điều quan trọng là biết nhận ra những hành vi gây tổn thương và chủ động thay đổi.

Một lời xin lỗi chân thành. Một cuộc trò chuyện cởi mở. Một cái ôm đúng lúc. Đôi khi có sức chữa lành hơn rất nhiều những bài học dạy con cứng nhắc.

Đứa trẻ nào cũng xứng đáng được lớn lên trong tình yêu thương. Không ai lựa chọn được cha mẹ của mình. Nhưng cha mẹ có thể lựa chọn cách đối xử với con cái.

Một đứa trẻ được tôn trọng sẽ học được cách tôn trọng người khác. Một đứa trẻ được lắng nghe sẽ biết cách lắng nghe. Một đứa trẻ được yêu thương vô điều kiện sẽ lớn lên với cảm giác an toàn và giá trị bản thân.

Ngược lại, khi tuổi thơ chỉ toàn những lời chê trách, áp đặt và kiểm soát, thứ trẻ mất đi không chỉ là niềm vui mà còn là rất nhiều cơ hội để phát triển lành mạnh.

Bởi suy cho cùng, điều thiệt thòi nhất của một đứa trẻ không phải là thiếu tiền bạc hay vật chất, mà là thiếu một môi trường đủ an toàn để được là chính mình.