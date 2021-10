Cha mẹ của cô gái quy y ở Tịnh Thất Bồng Lai được mời xuất hiện trong buổi giao lưu ở Đại Nam của bà Phương Hằng

Mới đây, xuất hiện trong buổi giao lưu của bà Phương Hằng cùng người hâm mộ tại Đại Nam là cha mẹ của Diễm My - cô gái quy y ở Tịnh Thất Bồng Lai đang được tìm kiếm rầm rộ trong thời gian qua.

Cụ thể, phụ huynh và chị họ của Diễm My đến buổi giao lưu của bà Phương Hằng để chia sẻ thêm về câu chuyện liên quan đến vụ việc Diễm My quy y ở Tịnh Thất Bồng Lai và kêu gọi mọi người giúp đỡ tìm kiếm tung tích của cô.

Theo đó, phụ huynh của Diễm My đã lên tiếng kêu gọi mọi người giúp đỡ tìm kiếm nơi ở hiện tại của con gái họ và lời hứa sẽ trao tặng 1 tỷ đồng.



"Nếu như ai tìm ra được Diễm My thì liên lạc với gia đình và cơ quan công an gần nhất thì tôi sẽ treo giải thưởng 1 tỷ".

Bà Phương Hằng góp ý thêm: "Tốt nhất là khi tìm thấy Diễm My nên tìm mọi cách báo cho công an, giữ Diễm My lại và thông báo cho gia đình. Giải thưởng 1 tỷ thì phải kèm theo điều kiện đó, họ phải giữ Diễm My và gửi hình cho anh chị thì anh chị hãy đến đó".

Ngoài ra, mẹ của Diễm My cũng đã gửi những lời rất xúc động đến con gái của mình:

"Cho dù con có nói gì đi chăng nữa thì con cũng là một đứa con bị gặp nạn, mẹ mong con sẽ vượt qua nghiệp chướng này. Quay về với cha với mẹ đi con".