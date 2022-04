Cha mẹ cần làm gì để phòng tránh hậu Covid cho con, nếu thấy con có dấu hiệu này cần đưa đi khám ngay

Mặc dù các nghiên cứu cho thấy, hậu Covid-19 ở trẻ em thực sự rất hiếm gặp nhưng nhiều phụ huynh vẫn không ngừng lo lắng. Thế nên, sau khi con khỏi bệnh, không ít người muốn tìm hiểu các dấu hiệu cảnh báo hậu Covid-19 ở trẻ để không chủ quan, đưa con đi thăm khám, điều trị kịp thời, tránh biến chứng sau này.

Trước tình trạng này, PGS. TS. BS Bùi Hoàng Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19, Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đã có một số chia sẻ về hậu COVID-19 ở trẻ em để giúp cha mẹ yên tâm hơn.

Nguy cơ mắc hậu COVID ở trẻ em có cao không? Hậu COVID ở trẻ có nguy hiểm không?

Theo PGS. TS. BS Bùi Hoàng Hải, đại đa số trẻ trên 12 tuổi đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19. Còn với trẻ dưới 12 tuổi, theo nhận định của các bác sĩ thì trẻ trong nhóm tuổi này mắc Covid-19 thường sốt 2 ngày rồi tự hết. Mệt, không tập trung là 2 dấu hiệu thường gặp nhất ở trẻ khi mắc Covid, thường kéo dài một thời gian. Bên cạnh đó, dấu hiệu nặng như hội chứng MIS-C cũng đã được các BS nhi khoa, hồi sức nhi cảnh báo. Tuy nhiên, những trường hợp này không nhiều, trẻ sau đó cũng hồi phục, sinh hoạt bình thường.

Nguy cơ mắc hậu COVID ở trẻ em có cao không

BS Hải cũng cho biết, cha mẹ không cần lo lắng quá khi con mắc Covid. Nhiều bậc phụ huynh cứ thấy con lười ăn, mất tập trung của trẻ sau khi khỏi Covid là cho rằng do ảnh hưởng của Covid. Thực tế, để phân biệt chính xác có phải do hậu Covid hay là do bình thường trẻ cũng lười ăn như vậy là rất khó khăn. Ở đây, cha mẹ mới là người cần "chữa về tinh thần", tốt nhất không được hoảng loạn khi chăm con bị Covid.

Nếu thấy con có biểu hiện sốt cao quá, co giật, con không ăn uống gì, mất nước, rối loạn điện giải, khó thở... thì cần đưa con đến viện để được thăm khám kịp thời.

Cha mẹ cần làm gì để phòng tránh hậu Covid cho con?

Cha mẹ cần làm gì để phòng tránh hậu Covid cho con

PGS. TS. BS Bùi Hoàng Hải chia sẻ, trẻ mắc Covid-19 không quá đáng ngại. Cho đến nay, số trẻ đã mắc Covid là không ít và một lần mắc bệnh là một lần trẻ được tiêm vắc xin tự nhiên.

Sau khi con khỏi Covid, cha mẹ vẫn cần chú ý bảo vệ sức khỏe, phòng bệnh cho con bằng cách tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế, tiếp tục cập nhật các thông tin, hướng dẫn mới từ Bộ Y tế, lời khuyên của các chuyên gia... vì có thể có những chủng mới xuất hiện.

https://afamily.vn/cha-me-can-lam-gi-de-phong-tranh-hau-covid-cho-con-neu-thay-con-co-dau-hieu-nay-can-dua-di-kham-ngay-2022041316191489.chn