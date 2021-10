Cha bán con gái ruột sang Trung Quốc để lấy tiền chữa bệnh

Ngày 15/10, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa có quyết định khởi tố bị can Lo Phò Phèng (46 tuổi, trú bản Nam Tiến 2, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Nạn nhân không ai khác lại chính là cháu Lò Thị May C. (SN: 2005) con gái ruột của Phèng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tháng 9/2018, Phèng bị bệnh phải nhập viện điều trị nhưng không có tiền. Trong lúc túng quẫn, Phèng nảy sinh bán con gái ruột của mình qua Trung Quốc để lấy tiền trang trải, chữa bệnh.

Đối tượng Phèng tại cơ quan điều tra.

Nghĩ là làm, Phèng liên hệ với Lo Thị Căm (cháu gái Phèng, trú tại bản Đỉnh Sơn 1, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) tìm cách để bán con gái.

Căm đến trao đổi và nhờ Moong Thị Xúm (trú cùng bản, Xúm có con gái lấy chồng và sinh sống bên Trung Quốc) đưa cháu C. sang Trung Quốc bán. Được sự giúp đỡ của con gái, Xúm đã đưa cháu C. sang Trung Quốc bán với số tiền 40.000 Nhân dân tệ (khoảng 120.000.000 đồng tiền Việt Nam).

Sau khi về Việt Nam, Xúm trả cho Căm 3.000.000 đồng tiền công, đưa cho Phèng số tiền 110.000.000 đồng, còn Xúm lấy 7.000.000 đồng.

Thời điểm bị cha bán, cháu C. mới 13 tuổi.

Trước đó, ngày 02/10/2021 Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố bị can đối với Lo Thị Căm và Moong Thị Xúm về hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi".