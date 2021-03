CEO chỉ rõ 4 bước phân biệt túi Hermès Kelly, tay chơi hàng hiệu Hà Nội còn dựa vào kinh nghiệm bản thân vì thực tế bill mua hàng bị làm giả rất nhiều

Bỏ ra số tiền bằng một nửa căn hộ chung cư để sắm về một chiếc túi hiệu Hermès, nhưng lại phải nhận lấy một chiếc túi giả thì quả thực là đau như cắt từng khúc ruột. Hay như vụ việc đánh tráo túi Hermès gây xôn xao cộng đồng mạng ngày hôm qua thậm chí còn ly kỳ, giật gân hơn nữa khi "khổ chủ" rõ ràng đã cầm chắc trong tay một chiếc túi hàng thật, nhưng rồi lại bị chính người thân cận của mình đánh tráo hàng real thành hàng fake, quả là khiến người khác phải bất bình thay.

Và rõ ràng, cuộc chơi hàng hiệu luôn tồn tại khá nhiều rủi ro, buộc những tay chơi phải luôn cảnh giác và đồng thời, trang bị cho mình những thông tin, kiến thức để con mắt ngày càng tinh tường, có thể dễ dàng nhận ra đâu là hàng hiệu "real" đâu là hàng nhái.

Và chỉ riêng đối với túi Hermès Kelly trứ danh, ông CH David - CEO của Legit Check - ứng dụng phân biệt hàng hiệu thật - giả đình đám sẽ chỉ cho bạn 4 tips đơn giản để xác định được đây là chiếc túi Hermès Kelly hàng thật.

1. Dựa vào phông chữ bên trong chiếc túi

Dòng chữ bên trong túi Hermès Kelly chính là một trong những nơi đầu tiên bạn nên xem xét để nhận biết thật – giả.

Nhìn vào hình ảnh so sánh giữa túi Hermès Kelly thật – giả trên đây, bạn sẽ dễ dàng nhận ra được 2 lỗi chính của sản phẩm hàng nhái.

Dòng chữ "HERMÈS" trên chiếc túi giả có chữ cái "S" quá dày, mực còn bị loang ra ngoài một chút. Chữ "S" này cũng không đồng nhất với các chữ cái khác trong cùng một từ, trông nó dường như cao hơn một chút so với những chữ cái còn lại.

Nhìn vào chữ "PARIS" thì bạn cũng sẽ thấy chữ cái "S" có độ dày bất thường. Còn dòng chữ "MADE IN FRANCE" thì cho thấy rõ ràng nhất đây chính là túi fake. Các chữ cái có hình dạng khác xa so với chữ cái trên túi thật, trông nét quá mảnh, hơi loang lổ, lờ mờ do chất lượng in ấn kém.

2. Kiểm tra hình dạng tay cầm của túi xách

Quai cầm của túi xách Hermès Kelly cũng là nơi có thể giúp bạn dễ dàng phát hiện ra hàng thật – giả.

Quai xách của chiếc túi giả không được căn chỉnh một cách chính xác, có phần hơi vặn xoắn. Túi thật thì có tay cầm thẳng đứng, đường cong có hình dạng đều. Để có thể quan sát được chính xác, việc bạn cần làm là kéo chiếc tay cầm để nó được thẳng đứng, và xem liệu nó có bị cong vênh, hay chênh lệch chiều cao so với túi hàng thật hay không.

3. Nhìn dòng chữ trên phần đai

Tiếp theo, bạn nên soi xét thật kỹ dòng chữ trên phần đai của túi Hermès Kelly.

Không khó để nhận ra, chữ "S" của dòng chữ "HERMÈS" trên túi giả quá dày so với túi thật. Font chữ của túi giả cũng không có sự đồng đều nhau.

Với chữ "PARIS", chữ S hơi thấp so với những chữ cái còn lại, chữ R thì trông quá dày.

Cuối cùng, bạn kiểm tra dòng chữ "MADE IN FRANCE" thì sẽ nhận ra chữ F và R bị dính vào nhau.

Và nói tóm lại, font chữ trên túi giả thường loang lổ, thiếu sự đồng đều. Các nét chữ cũng dày – mảnh một cách vô tổ chức và đây chính là dấu hiệu rõ nét nhất cho thấy sản phẩm là hàng giả.

4. Nhìn chiếc móc túi

Phần móc túi của thiết kế Hermès Kelly cũng là nơi bạn cần xem xét kỹ lưỡng.

Khi nhìn vào chiếc túi giả, bạn có thể thấy đường chỉ trông rất dày và thô, trong khi túi thật thì đường chỉ trông mảnh mai, tinh tế hơn.

Như vậy, khi mua túi Hermès Kelly, chị em cần check kỹ những bộ phận như font chữ, tay cầm và móc túi. Đây chính là những nơi sẽ cho thấy rõ ràng nhất sản phẩm bạn đang kiểm tra là đồ thật hay đồ giả. Bên cạnh đó, hãy cố gắng mua túi Hermès từ những store hay seller uy tín, bạn sẽ phần nào yên tâm hơn khi mua sắm đồ hiệu.

Trên trang cá nhân của mình, trong livestream mới nhất, hot mom Cún Bông - Vũ Hồng Phúc cũng mới chia sẻ về kinh nghiệm chơi túi hàng hiệu Hermès. Càng những gì giá trị hay hàng hot thì càng bị làm giả nhiều, và hiện nay kể cả bill mua hàng cũng có thể làm giả được. Theo như Vũ Hồng Phúc, việc chơi túi hiệu còn đòi hỏi độ "tinh" của người chơi túi: Mắt nhìn, mũi ngửi và tay sờ, sử dụng các giác quan và kinh nghiệm của bản thân để phân biệt được, nhưng quan trọng nhất vẫn là lựa chọn store hay người seller uy tín để chọn mặt gửi vàng, bởi khi mua những món đồ nhiều giá trị, không ai muốn mua phải hàng giả hay kém chất lượng cả.

Nguồn: Tổng hợp