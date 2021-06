Cây táo nở hoa tập 30: Ngọc bị ung thư vẫn cố chịu đựng, muốn trả món nợ 5 tỷ cho Ngà

Cây táo nở hoa tập 30 lên sóng tối 9/6 khiến khán giả xót xa cho nhân vật Ngọc bởi những bi kịch mà anh phải gánh chịu.

Cây táo nở hoa tập 30: Ngọc phát hiện bị ung thư gan

Trong tập này, Ngọc đã phát hiện mình bị ung thư gan. Chính Phong là người đã khám cho anh hai. Tuy nhiên, Phong khẳng định nếu có thể tìm được người ghép gan thì Ngọc có thể sống rất lâu, vì vậy anh khuyên Ngọc nên nói rõ bệnh tình với các em và nhận gan từ chính gia đình để tỷ lệ thành công được cao hơn. Thế nhưng, Ngọc không thể mở lời xin gan các em được nên đành im lặng nén nỗi đau và đề nghị Phong phải giữ bí mật cho mình.

Nối tiếp diễn biến tập trước, Thu (Oanh Kiều) đã khai báo với công an những gì mà cô chứng kiến trong quá trình trốn thoát. Lúc đó, Thu vô tình trông thấy bọn giang hồ đang hăm dọa Mê Trần (Thiên Nga) khi bị cô phát hiện cung cấp hàng giả. Ngay tức khắc, Thu đã kịp ghi hình lại toàn bộ sự việc để chứng minh Ngà không hề liên quan trong phi vụ hàng giả này, đồng thời tố cáo tên Hải Vịt (Xuân Phúc) là kẻ chủ mưu. Nhờ đó, Ngà thoát được cảnh tù tội.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Thu, công an nhanh chóng bắt được Mê Trần và cô cũng khai báo mọi chuyện là do Hải Vịt cầm đầu. Theo lời khai của Thu và Mê Trần, Hải Vịt đã được gọi đến đồn công an làm việc, tuy nhiên ngay từ đầu, Hải Vịt đã thực hiện vụ này vô cùng kín kẽ. Phía công an không có đủ bằng chứng để buộc tội Hải.

Cây táo nở hoa tập 30: Ngà bị buộc phải bồi thường 5 tỷ

Chẳng những vậy, trong Cây táo nở hoa tập 30, Hải Vịt còn từ kẻ tình nghi trở thành người bị hại. Hắn cho biết Ngà đã làm ảnh hưởng đến công ty nên phải chịu trách nhiệm. Vậy nên, mặc dù Ngà không phải vào tù vì đã có Thu minh oan, nhưng Ngà buộc phải bồi thường cho công ty của Hải Vịt 5 tỷ đồng.

Sau khi hay tin Hải Vịt đòi bồi thường 5 tỷ, Ngọc đã họp gia đình để tìm mọi cách cứu Ngà. Lúc này, Châu cảm thấy câu chuyện đi quá xa và đề nghị hãy để cho Ngà chịu trách nhiệm nhưng Ngọc vẫn kiên quyết: "Không được em… Giá nào cũng phải cứu thằng Ngà!".

Vừa định phản đối thêm thì Châu được Phong ngăn lại, dù rất bức xúc nhưng Châu đành im lặng để anh hai quyết định. Trở về từ cuộc họp ở nhà Ngọc, Phước (Hoàng Phi) lỡ miệng tiết lộ với cô Bông rằng Ngà bị bắt và điều này cũng được Hạnh nghe thấy. Được biết, vì không liên lạc được nên Hạnh về nhà tìm Ngọc để cùng đi lấy sổ hồng, vô tình đi ngang nhà cô Bông nên biết được. Sau đó, Hạnh nhanh chóng tìm Ngọc và tức giận vì trong nhà có chuyện lớn vậy mà Ngọc không cho vợ biết.

Tập 30 khép lại với tình huống Ngọc và Hạnh đi ký giấy lãnh lại sổ hồng sau khi đã trả hết nợ. Đúng lúc đó, nhân viên ngân hàng bất ngờ tiết lộ nếu cầm căn nhà ở thời điểm hiện tại thì số tiền nhận được có thể lên đến 3 tỷ. Nhìn ánh mắt của Ngọc, Hạnh như ngầm hiểu được chồng đang nung nấu ý định gì nên đã kịch liệt phản đối…

45 phút Cây táo nở hoa kể về câu chuyện của Ngọc (Thái Hòa) là anh cả và là trụ cột trong gia đình có 5 anh em. Ngọc mở tiệm sửa xe và đó cũng là nguồn thu nhập chính để anh lo cho gia đình lớn gồm 4 đứa em và gia đình nhỏ gồm vợ con là Hạnh (Hồng Ánh) – Phúc (Trịnh Thảo). Trong 4 người em thì Ngà (Trương Thế Vinh) và Báu (Nhã Phương) khiến cho Ngọc không an tâm nhất và đây cũng là 2 "trùm" gây rối cho gia đình. Còn Châu (Thúy Ngân) - cô em ngoan ngoãn, học giỏi, tốt nghiệp đại học làm bác sĩ là niềm tự hào, hãnh diện lớn nhất của Ngọc. Đạo diễn: Võ Thạch Thảo Diễn viên: Thái Hòa, Hồng Ánh, Nhã Phương, Thúy Ngân

Tập 31 Cây Táo Nở Hoa sẽ tiếp tục phát sóng lúc 20h thứ Hai - 14/06 trên kênh truyền hình Vie Channel - HTV2