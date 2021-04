Cây táo nở hoa tập 1: Nhã Phương ăn mặc lố lăng, dẫn trai về nhà Thúy Ngân ngủ

Cây Táo Nở Hoa tập đầu tiên lên sóng truyền hình đã có vô số tình huống kịch tính, khắc họa cuộc sống của một gia đình lao động với những lo toan thường nhật về cơm áo gạo tiền và hé lộ thêm những nhân vật thú vị do Minh Trang, Đỗ An, Will, Hoàng Phi đóng...



45 phút Cây táo nở hoa kể về câu chuyện của Ngọc (Thái Hòa) là anh cả và là trụ cột trong gia đình có 5 anh em. Ngọc mở tiệm sửa xe và đó cũng là nguồn thu nhập chính để anh lo cho gia đình lớn gồm 4 đứa em và gia đình nhỏ gồm vợ con là Hạnh (Hồng Ánh) – Phúc (Trịnh Thảo). Trong 4 người em thì Ngà (Trương Thế Vinh) và Báu (Nhã Phương) khiến cho Ngọc không an tâm nhất và đây cũng là 2 "trùm" gây rối cho gia đình. Còn Châu (Thúy Ngân) - cô em ngoan ngoãn, học giỏi, tốt nghiệp đại học làm bác sĩ là niềm tự hào, hãnh diện lớn nhất của Ngọc. Đạo diễn: Võ Thạch Thảo Diễn viên: Thái Hòa, Hồng Ánh, Nhã Phương, Thúy Ngân

Gia đình Ngọc (Thái Hòa) gồm vợ chồng, anh em sống chen chúc nhau trong 1 ngôi nhà chật hẹp, phía trước là tiệm sửa xe máy của Ngọc. Ngọc có ngoại hình khắc khổ, tay lấm lem dầu máy, sở hữu đôi mắt ấm áp và rất tình cảm. Hạnh - vợ Ngọc bề ngoài lam lũ, vì cuộc sống khó khăn vất vả nên không giữ được sự nhẹ nhàng, tế nhị trong ứng xử với chồng. Hạnh hay càu nhàu, lên giọng lấn lướt chồng.

Sống cùng nhà với Ngọc, ngoài vợ con anh là Hạnh - Phúc (Trịnh Thảo) còn có 3 người em là: Ngà (Trương Thế Vinh), Báu (Nhã Phương) và út Dư. Mỗi người mỗi tính: Ngà lớn đầu nhưng vẫn ham ăn ham ngủ, hay mè nheo như trẻ con, đến nỗi Dư nhìn mà chỉ muốn đánh đòn ông anh ba lười biếng của mình. Báu phù phiếm, thích chăm chút cho ngoại hình và "tỉnh bơ" nhìn chị hai chăm lo cơm nước phục vụ cho cả nhà mà không hề cảm thấy ái ngại.

Nhã Phương có gu thời trang "khó cảm" trong tập 1 Cây táo nở hoa.

Phúc - con gái duy nhất Ngọc đang học cấp 3 có tính cách bướng bỉnh, không thích nói nhiều và tỏ rõ thái độ lạnh nhạt với ba. Đến một ánh mắt, một câu chào ba trước khi đi học Phúc cũng lười bày tỏ, khiến cho Hạnh vừa bực mình vừa lo lắng về thái độ của con gái.

Trong 1 buổi sáng sớm mở hàng, Ngọc đã đổi tiền sửa xe cho một cụ già lấy một cây táo nhỏ khi ông cụ không có đủ tiền trả Ngọc. Anh rất vui vì cây táo gợi nhớ kỷ niệm thời thơ ấu cùng với bố mình. Ngày xưa, khi Ngọc theo bố mẹ di cư từ Bắc vào Nam, ông Huân - bố anh (NSƯT Công Ninh) đã mang theo 1 cây táo nhỏ. Lúc đó, bà Ích - mẹ Ngọc (Mỹ Duyên) chẳng thiết tha quan tâm đến chồng con, còn Ngọc tuy chỉ là 1 đứa trẻ nhưng đã cảm nhận được sự lạc quan qua lời dạy của bố: "Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa. Tại sao cây táo lại nở hoa".

Châu - em gái thứ tư của Ngọc làm bác sĩ ở 1 bệnh viện lớn và đang có mối quan hệ trên tình đồng nghiệp với cấp trên. Tại bệnh viện, Châu nhận được sự quan tâm chăm sóc của Tuấn (Đỗ An) - người đàn ông đã có gia đình. Tranh thủ lúc Châu không có ở nhà, Báu đã dẫn bạn trai đến chung cư của chị để hẹn hò. Để xứng với anh chàng bạn trai sắp trở thành luật sư, Báu giả vờ là bản thân từng học ngành y, đã bỏ nghề vì sợ máu, đang làm chủ chuỗi cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm. Vừa bước vào căn hộ chung cư là cả hai đã liên tục thả thính nhau và có ngay 1 "nụ hôn mì gói" vô cùng nóng.

Nhã Phương dẫn trai về nhà Thúy Ngân, giả vờ là nhà mình.

Riêng Châu, bị Tuấn hủy hẹn bất ngờ, thay vì trở về nhà dùng bữa cùng anh chị em, Châu đã đến nhà Trúc (Minh Trang) - cô em gái thân thiết hơn cả em ruột. Trúc là người duy nhất biết và chia sẻ với Châu chuyện cô đang quen với Tuấn. Trúc lo cho Châu vì cô đã ở trong mối quan hệ sai trái này 3 năm. Tuấn từng hứa sẽ ly hôn, nhưng dây dưa đến bây giờ. Ngược lại, Châu cũng không ủng hộ chuyện Trúc vì sợ bị mãn kinh sớm mà gấp gáp muốn kết hôn cùng Sở - kiểu đàn ông "cưới về sẽ phải hầu hạ suốt đời".

Trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, Châu muốn phát điên khi trông thấy nhà của mình bị Báu "tàn phá". Kinh hãi hơn là dường như Báu đã... lên giường cùng gã đàn ông kia tại nhà Châu khi có cảnh Châu phát hiện ra chăn gối nhàu nhĩ. Trên giường còn có một tấm danh thiếp luật sư của gã trai mà Báu đang hẹn hò.

Tập 1 khép lại với hình ảnh 1 người đàn ông lầm lũi đứng trước tiệm sửa xe của Ngọc và tình huống kịch tính khi Phước (Hoàng Phi) - hàng xóm của Ngọc hốt hoảng phát hiện 1 người đàn ông nằm bất động dưới đường, gần nơi đổ rác. Tập 2 Cây Táo Nở Hoa sẽ tiếp tục phát sóng lúc 20h thứ Ba - 06/04 trên kênh truyền hình Vie Channel - HTV2, Vie Giải Trí.