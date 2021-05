Cây táo nở hoa: Ngọc làm việc quần quật ngày đêm kiếm tiền lo cho em, có dấu hiệu mắc bệnh hiểm nghèo?

Tập 15 Cây táo nở hoa lên sóng tối 5/5. Tiếp nối diễn biến tập trước, vì sợ Châu chuyển công tác ra đảo sẽ đánh mất tương lai, Ngọc ra sức làm lụng để dành tiền mở phòng khám cho Châu, song song đó là trả nợ cho Ngà. Sáng thì sửa xe đến quên ăn quên uống, tối thì chạy xe ôm đến tận sáng rồi lại tiếp tục sửa xe.

Trong một phân cảnh, khán giả xót xa khi chứng kiến Ngọc vì quá lao lực nên đã chảy máu mũi. Liệu đây chỉ là một sự ngẫu nhiên hay là một tình tiết có chủ đích, báo trước một "điềm" gì đó? Bởi nhìn dáng vẻ quần quật làm việc của Ngọc, lại không chịu đi bệnh viện khám dù liên tục bị đau bao tử, người xem luôn lo sợ anh sẽ gặp vấn đề về sức khỏe.

Lo lắng Ngọc "bán mạng" vì công việc, Hạnh vừa tức mà cũng vừa thương: "Nếu không vì mấy đứa em ăn hại của anh thì giờ này vợ chồng con cái mình ở trong nhà 5 tầng lầu rồi". Biết Hạnh xót chồng nên mới nói vậy nhưng Ngọc vẫn muốn xoa dịu mối quan hệ giữa vợ và các em: "Tụi anh nghèo nhưng mà thương nhau, cái đó người ta gọi là huyết thống… Mình có thương anh thì thương cho trót, thương luôn tụi nó dùm anh, đừng trách tụi nhỏ hoài tội nghiệp".

Đáp lại chồng, Hạnh thật thà bày tỏ: "Em thương tụi nó như là con ruột, con Phúc sao là em coi tụi nó y vậy. Mà anh coi, tụi nó gây hết chuyện này tới chuyện nọ rồi cuối cùng anh là người chịu trận…".

Làm lụng vất vả nhưng Ngọc vẫn âm thầm lặn lội ra đảo nơi Châu công tác, một mình sửa sang lại căn phòng cũ kỹ trước khi Châu dọn đến để em gái có được một chỗ ở đàng hoàng. Thương Châu ở xa có một mình, Ngọc vừa giận vừa lo vì em gái bỏ đi mà không nói với mình nửa lời. Thì ra, sau khi bị gia đình bác sĩ Phong hủy hôn, Châu đã từng có ý định tự tử nên việc Châu bỏ đi như thế khiến Ngọc không khỏi sợ hãi.

Cây táo nở hoa Gia đình

45 phút Cây táo nở hoa kể về câu chuyện của Ngọc (Thái Hòa) là anh cả và là trụ cột trong gia đình có 5 anh em. Ngọc mở tiệm sửa xe và đó cũng là nguồn thu nhập chính để anh lo cho gia đình lớn gồm 4 đứa em và gia đình nhỏ gồm vợ con là Hạnh (Hồng Ánh) – Phúc (Trịnh Thảo). Trong 4 người em thì Ngà (Trương Thế Vinh) và Báu (Nhã Phương) khiến cho Ngọc không an tâm nhất và đây cũng là 2 "trùm" gây rối cho gia đình. Còn Châu (Thúy Ngân) - cô em ngoan ngoãn, học giỏi, tốt nghiệp đại học làm bác sĩ là niềm tự hào, hãnh diện lớn nhất của Ngọc. Đạo diễn: Võ Thạch Thảo Diễn viên: Thái Hòa, Hồng Ánh, Nhã Phương, Thúy Ngân, Song Luân, Trương Thế Vinh

Để trấn an anh hai, Châu khẳng định: "Em không chết đâu, anh đừng lo". Không như Ngà và Báu, Châu biết mình sai và cô can đảm chịu trách nhiệm chứ không thoái thác cho bất kỳ ai: "Em là người có lỗi, nên em phải chịu trách nhiệm và cố gắng vượt qua thôi… Đây là chuyện do em làm, em phải là người chịu trách nhiệm".

Thương em gái một mình chịu nhiều tủi nhục, Ngọc an ủi Châu: "Sau này em muốn làm gì em cứ làm, thiên hạ nói gì kệ họ, miễn sao em sống vui vẻ là được. Ai muốn kiếm chuyện với em, cứ kêu kiếm anh, bao nhiêu gạch đá anh hứng hết cho…". Cảm động trước tình yêu vô bờ bến của anh hai, Châu bật khóc nức nở.

Tập 16 Cây Táo Nở Hoa sẽ tiếp tục phát sóng lúc 20h thứ Hai - 10/05 trên kênh truyền hình Vie Channel - HTV2, Vie Giải Trí, Youtube Vie Channel và ứng dụng VieON.