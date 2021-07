Cây táo nở hoa: Châu chửi thẳng mặt đám anh em ăn hại rồi đoạn tuyệt luôn cả gia đình, khán giả cổ vũ "làm đúng lắm!"

Cây táo nở hoa: Châu cắt đứt với gia đình

Cây táo nở hoa mới hé lộ những tình tiết phim sẽ xuất hiện trong các tập tiếp theo. Trong các tập phim tuần sau, nhân vật Châu sẽ bùng nổ, nói hết nỗi lòng mình. Châu đã nói thẳng rằng cô cảm thấy mệt mỏi khi sống trong gia đình toàn những kẻ ăn bám mà không biết xấu hổ. Cô cảm thấy mình chẳng làm gì sai, nhưng chính bản thân lại luôn bị người thân cô lập. Châu bị Báu mắng chửi đã đành, nhưng ngay cả những người còn lại, khi có sự góp mặt của cô, họ đang cười đùa cũng dứt tiếng cười.

Châu cố gắng học giỏi để thành công, Châu cố gắng đỗ đạt vào trường Y thì có gì sai mà bị những người thân trong nhà bóng gió là thích lên mặt dạy dỗ người khác. Khi đó, Báu tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa khi nói Châu rằng đã may mắn hơn người khác còn muốn cái gì? Nghe vậy, Châu càng thêm tức giận. Cô nói rằng những gì mình có được hoàn toàn là do nỗ lực cố gắng chứ chẳng có yếu tố may mắn nào cả.

Châu còn nói thẳng rằng, nếu không phải vì anh hai thì cô chẳng việc gì phải nai lưng kiếm tiền rồi dùng những đồng tiền ấy để nuôi báo cô đám anh em ăn hại trong nhà. Những người anh em của Châu lấy cái mác gia đình ra để bao biện cho lý do phải đùm bọc, giúp đỡ nhau. Nhưng gia đình của Châu ở đâu những khi cô mệt mỏi bế tắc cần họ nhất? Đám cưới Châu thậm chí không có một người anh chị em nào tới dự.

Sau đó, Châu cũng tới gặp riêng anh hai để nói chuyện. Châu nói rằng một là Ngọc hãy thôi bảo bọc, để cho những người còn lại tự "bơi", hai là cô sẽ đoạn tuyệt với tất cả. Nhưng vì Ngọc không thể bỏ được các em, nên anh đành chúc Châu sống tốt.

Cây táo nở hoa: Báu đến bệnh viện của Châu làm loạn

Không còn liên quan tới gia đình, tức là Châu cũng thôi cấp tiền để cho những kẻ ăn bám sống bằng sức lao động của cô. Không còn tiền, cả gia đình bị đuổi khỏi nhà trọ. Lúc ấy, Báu còn mặt dày tới bệnh viện của Châu để làm ầm lên, khiến Châu mất mặt trước mọi người. Xem cảnh này, khán giả càng thêm ghét Báu và cho rằng Châu đã làm rất đúng. Đáng lẽ cô còn phải làm điều này sớm hơn, trước khi bán nguyên cả căn nhà cho Ngà trả nợ.

