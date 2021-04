Cấy ghép mỡ vào trán, xóa nếp nhăn quanh mắt, nâng môi để làm đẹp, người phụ nữ 34 tuổi bị co giật và tử vong

Ngày 27/3, cô Li, 34 tuổi đã gặp tai nạn khi tiến hành làm phẫu thuật thẩm mỹ tại một cơ sở thẩm mỹ có tên là Sanya Jiyang Medical Beauty Studio. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cô bị nhồi máu não diện rộng, nguy kịch tính mạng. Đến gần 4 giờ sáng ngày 30/3, cô Li được thông báo đã không qua khỏi.



Tại bệnh viện nhân dân tỉnh Xiuhua Road ở thành phố Hải Khẩu, một người bạn của cô Li cho biết: Trước đó, cô nhận được điện thoại từ cô Li nói rằng vào chiều ngày 27 tháng 3, cô sẽ đến một bệnh viện thẩm mỹ viện để phẫu thuật cấy ghép mỡ (lấy mỡ từ đùi để tiêm vào trán và tạo vùng nếp nhăn quanh mắt) và nâng môi. Sau khi được rủ, người bạn này đã đồng ý đi cùng Li. Sau khi đến đây, do có việc riêng phải rời đi nên người bạn không biết các chi phí phẫu thuật cũng như cô Li có kí thỏa thuận gì không. Anh chỉ biết rằng, cô Li được thực hiện phẫu thuật làm đầy mỡ và nâng môi cùng lúc.

Ca phẫu thuật bắt đầu từ lúc 4h chiều ngày hôm đó. Đến 7h người bạn trở lại phòng thẩm mỹ thì được bác sĩ bất ngờ gọi vào phòng mổ. Cảnh tượng lúc đó khiến anh không thể nào quên: "Tôi thấy cô Li nằm đó, mắt nhắm, không nói, nửa khuôn mặt trắng bệch, toàn thân co giật nhẹ, hai chân cũng trắng bệch". Quá sợ hãi, anh hỏi bác sĩ có cần gọi cấp cứu hay không thì được cho biết không cần, cô Li chỉ bị hạ đường huyết thôi và sau đó cho cô uống đường qua ống tiêm.

Mặc dù được xoa bóp chân và có chút tỉnh táo sau khi nuốt nước đường nhưng tình trạng của cô Li vẫn không thuyên giảm, co giật ngày càng nghiêm trọng nên cô được đưa đến cấp cứu tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện Nhân dân số 3 Hải Nam để chẩn đoán và điều trị. Trên xe cấp cứu, cô Li liên tục co giật và run rẩy. Bác sĩ yêu cầu người bạn thông báo cho người nhà bệnh nhân đề phòng chuyện không may xảy ra.

Vào khoảng 9 giờ đêm hôm đó, cô Li được 120 nhân viên khẩn cấp đến Bệnh viện Nhân dân số 3 tỉnh Hải Nam cấp cứu. Sau đó gia đình yêu cầu được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho cô Li cũng được đưa đến Sở cảnh sát.

Theo biên bản xuất viện do Bệnh viện Nhân dân số 3 tỉnh Hải Nam cấp, bệnh nhân Li được chẩn đoán là thuyên tắc mạch máu não. Bệnh nhân được hút mỡ nửa đầu bên phải (mỡ từ đùi phải tiêm vào vùng đầu mặt phải), sau 5 phút (khoảng 19 giờ 30 phút), bệnh nhân có cảm giác tê vùng góc bên phải, miệng cứng và bất tỉnh sau khoảng nửa giờ. Tiểu không tự chủ, không nôn... CT đầu cho thấy có thể nhồi máu não diện rộng ở bán cầu đại não phải...

Ngay khi đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh, các bác sĩ đã thông báo tình trạng của cô Li rất nguy kịch. Bệnh án cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân tỉnh cho thấy, cô bị suy tim hơn 12 giờ và ngừng tim trong 1 phút. Bên cạnh đó, cô còn được chẩn đoán điều trị đột quỵ, nhồi máu não quy mô lớn. Rất tiếc, đến ngày hôm sau thì cô Li đã qua đời.

Sau cái chết của cô Li, cảnh sát đã vào cuộc điều tra và đóng cửa cơ sở thẩm mỹ đã thực hiện phẫu thuật cho cô. Cảnh sát phát hiện thấy cơ sở thẩm mỹ này không có giấy phép kinh doanh cũng như không được cấp phép thẩm mỹ. Thế nhưng, dù không được cấp phép, phòng khám này đã quảng cáo nhiều ca phẫu thuật khác nhau bao gồm tiêm chất tăng cường collagen tế bào, tiêm axit hyaluronic và nhiều phương pháp điều trị chống lão hóa khác.

Trường hợp không may của cô Li một lần nữa gióng lên cảnh báo về việc phẫu thuật thẩm mỹ. Nhu cầu làm đẹp là của chị em, tuy nhiên, trước khi mất tiền chịu đau, chị em hãy tìm hiểu cẩn thận cơ sở thực hiện thẩm mỹ mà mình định làm. Nên chọn những cơ sở có uy tín, được cấp phép đầy đủ để hạn chế tối thiểu những rủi ro xảy ra.

Các bệnh án của cô Li được báo cáo.

Tại sao phẫu thuật hút mỡ và làm đầy lại có những rủi ro cao hơn?

Từ trường hợp của cô Li, trả lời phỏng vấn, các bác sĩ tại bệnh viện cho biết: Với hút mỡ và làm đầy, trong quá trình phẫu thuật, lấy bao nhiêu mỡ là phù hợp và ở mức độ nào là hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm và cảm nhận của bác sĩ. Do đó, so với các ca mổ khác, tỷ lệ biến chứng của ca phẫu thuật này thường cao hơn. Hút mỡ dễ gây nhiễm trùng do bỏng, vết thương trong quá trình đặt ống thông, phá hủy các mô bên trong do hút mỡ.

Không chỉ vậy, khi bóc tách tế bào mỡ với diện tích lớn, bất cẩn một chút sẽ khiến tế bào mỡ bị vỡ, giọt lipid từ tế bào vỡ ra, nếu tiêm chất làm đầy không đúng thao tác sẽ dẫn đến tình trạng filler được tiêm vào mạch máu. Dù là tế bào mỡ bị vỡ hay chất độn, một khi xâm nhập vào mạch máu đều có thể gây thuyên tắc mạch, trường hợp nặng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Trong số đó, các giọt lipid không do tế bào mỡ bị vỡ đi vào máu qua các tiểu tĩnh mạch bị vỡ và gây tắc mạch mỡ. Nếu một số lượng lớn các giọt lipid (9-20 gam) đi vào tuần hoàn phổi trong thời gian ngắn có thể gây ngạt thở và tử vong do suy tim phải cấp tính.

