Cậu út nhà bầu Hiển thoát hình ảnh soái ca, diện trang phục cosplay khiến nhiều người bất ngờ

Mới đây, cậu út nhà bầu Hiển - Đỗ Vinh Quang đã đăng tải một số hình ảnh khi cosplay thành unicorn màu hồng trong một bữa tiệc với dòng trạng thái: "All you need is love" (Tạm dịch: Tất cả những gì bạn cần là tình yêu".

Khác với những hình ảnh bảnh bao, soái ca trước đó, Vinh Quang khi diện trang phục cosplay lại vô cùng đáng yêu và trẻ trung. Được biết, Đỗ Vinh Quang khá kín tiếng trên mạng xã hội. Anh không thường cập nhật những hoạt động, hình ảnh của mình nhưng dạo gần đây anh lại xuất hiện khá thường xuyên.

Đỗ Vinh Quang. Ảnh: FBNV.

Ngoài là Chủ tịch Hà Nội FC ở tuổi 25, Đỗ Vinh Quang còn là Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại Dịch vụ Tràng Thi.

Tên tuổi của Đỗ Vinh Quang mới chỉ được nhắc đến nhiều hơn trong giới kinh doanh trong hơn một năm trở lại đây. Khi anh trở thành Chủ tịch CLB Hà Nội. Trước đó, đầu tháng 2/2020, cậu út cũng từng gây xôn xao trên thị trường chứng khoán khi bỏ ra khoảng 270 tỷ đồng mua vào 35,9 triệu cổ phiếu Ngân hàng SHB, ngân hàng do bố mình làm Chủ tịch HĐQT và anh trai – ông Đỗ Quang Vinh, sinh năm 1989, làm Phó giám đốc khối ngân hàng bán lẻ.

Cổ phiếu SHB ban đầu trên thị trường chỉ dao động quanh mức 6.000-6.500 đồng/cp. Ước tính theo vùng giá này, cậu út họ Đỗ có thể đã phải bỏ ra 215-235 tỷ đồng.

Trước đó, hai anh em này vừa vướng phải nghi vấn hẹn hò khi dân tình phát hiện họ check-in cùng một địa điểm với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vào ngày Valentine vừa qua.





