Câu trả lời "bá đạo" của cô gái khi được nhà chồng tương lai đề nghị rước cả "trâu lẫn nghé" - Phụ nữ đừng dễ dàng thỏa hiệp để bị giảm giá trị bản thân

Mô tả câu chuyện: Cô và người yêu yêu nhau đã được hơn 2 năm. 2 người họ cũng tính đến chuyện đám cưới. Tình yêu khá bình yên, mọi thứ đều ở mức ổn ngoại trừ 1 việc cô mới phát hiện ra, đó là sự khó hiểu trong suy nghĩ của người nhà anh ấy. Cách đây không lâu, cô đến nhà bạn trai chơi và nghe được mẹ anh dặn con trai mình: 'Cố mà làm cho con bé có bầu, xã hội giờ vô sinh nhiều lắm. Cứ có bầu mẹ rước cả trâu lẫn nghé, thích gì có nấy'. Cô cảm thấy có chút hụt hẫng vì tư tưởng của mẹ chồng tương lai. Nhưng trong bữa cơm, khi bàn luận về nhà hàng xóm, bà lại vô tư gọi con dâu nhà họ là "giống lúa ngắn ngày", cưới mới 5 tháng đã đi đẻ. Cô thật sự khó hiểu với sự mâu thuẫn trong suy nghĩ của mẹ bạn trai. Thực tế bà rất quan tâm và yêu thương cô dù 2 nhà mới chỉ gặp mặt 1 lần. Điều này khiến cô vô cùng khó xử. Câu hỏi: Nếu bạn trai và gia đình anh ấy muốn có bầu trước khi cưới bạn có đồng ý không?

Có bầu trước khi kết hôn không còn là vấn đề lạ lẫm hay bị lên án gay gắt như trước đây. Đa phần, các cặp đôi thường rơi vào tình huống "trót lỡ" và cũng có thể là cố ý để được bố mẹ chấp nhận nếu bị ngăn cấm. Nhưng có bầu trước khi kết hôn có phải là giải pháp tốt để được "ăn chắc" như suy nghĩ của bà mẹ chồng ở câu chuyện trên?

Xã hội hiện đại thì tư tưởng cũng nên thoáng hơn?

Là người từng có bầu trước khi cưới, thậm chí nói không quá thì tuần trước kết hôn tuần sau đi đẻ, Thảo Trang chia sẻ quan điểm: "Mình thấy vấn đề ấy không có gì quá đáng. Chỉ cần được chồng và nhà chồng yêu thương là đủ. Còn hơn nhiều cặp đôi cưới nhau về mới 'vỡ mộng' về nhau, cố gắng khắc phục chẳng nổi, ly hôn thì không nỡ mà tiếp tục cũng chẳng đành. Từ lúc biết mình có bầu mẹ chồng mình vui lắm. Ngày nào bà cũng mang đồ bổ sang cho (2 nhà cách nhau 2km). Có ai mà nói ra nói vào mẹ chồng sẽ bảo vệ mình. Con trai mình toàn 1 tay bà chăm sóc, chẳng để con dâu động chân động tay việc gì trong thời gian ở cữ.

Mỗi lần bế thằng bé, bố chồng mình còn nựng: 'Đích tôn của ông là to nhất nhà đấy'. Nói chung chưa bao giờ mình hối hận vì quyết định có bầu mới cưới. Bởi bọn mình yêu nhau và chủ động đón nhận đứa con này".

Người phụ nữ này cũng đưa ra các quan điểm cho việc có bầu trước rất thú vị dù mang tính cá nhân nhiều hơn: "Mấy tháng đầu mang thai cơ thể mệt lắm nên cưới lúc ấy được ưu tiên hết, chẳng phải làm gì. Chắc chắn việc làm dâu thời gian đầu cũng được nhà chồng xem nhẹ hơn, không xét nét bắt bẻ nọ kia chỉ đơn giản vì họ đang còn bận háo hức chờ đứa cháu chào đời".

"Nếu mẹ anh muốn em chửa trước, hãy thêm tên em vào căn nhà anh đang sở hữu"

Đó là câu trả lời rất khảng khái của Hà My khi bạn trai cô đề đạt chuyện mẹ anh muốn rước "cả trâu lẫn nghé".

Cùng với tâm lý chung của các bà mẹ, mẹ bạn trai My rất sốt sắng trong việc muốn có cháu trước khi có dâu. Có lẽ vì thế mà bà quên mất cảm xúc của các con xem chúng có muốn không. Ban đầu My dự định 27 tuổi mới cưới để cô ổn định sự nghiệp nhưng người yêu cô lại không muốn chờ đợi với lý do "anh là con 1, con trưởng và bố mẹ anh cũng già rồi".

Vào 1 ngày đẹp trờ, anh đề nghị với My: "Hay chúng mình có con trước đi, bao giờ cưới cũng được nếu em chưa muốn kết hôn. Xong để con cho ông bà chăm bọn mình vẫn phấn đấu được mà".

My đã trả lời rành rọt thế này: "Nếu mẹ anh muốn em chửa trước thì hãy thêm tên em vào căn nhà anh đang sở hữu đi. Em không phải hám tiền của nhà anh nhưng sự mong muốn của bản thân cũng nên trên nền tảng tôn trọng người khác. Nhà anh chưa biết em sống thế nào, đối nhân xử thế ra sao nên chắc chắn không có chuyện share cho em nửa cái nhà. Ngược lại em cũng không thể đánh cược đời mình 1 cách liều lĩnh vậy được. Em chỉ sinh con khi em đã sẵn sàng chứ không phải nghĩa vụ của em là duy trì nòi giống cho nhà anh. Và đã sinh con ra em sẽ nuôi nấng rồi dạy dỗ nó chứ không phải vứt cho ông bà trông nom".

Vậy là cuộc tình của My tan tành như thế đấy. Ai cũng tiếc nuối cho cô bởi đánh mất 1 chàng trai "tốt", có nhà, có xe, có công việc hái ra tiền. Chỉ riêng My mới biết quyết định dừng lại của cô là hoàn toàn đúng đắn. Cô không phải mẫu người an phận thủ thường, trói buộc cả đời quanh quẩn với bỉm sữa và ngoan ngoãn làm vợ hiền, dâu thảo. Như thế chẳng khác nào cầm tù rồi bảo sao sau này không có tiếng nói.

Không ít cô gái vì có bầu trước cưới mà đến đề nghị ăn hỏi thế này, cưới thế kia cũng không dám "hé răng". Bởi người ta không rước đi cho thì đúng là "mang nhục" với thiên hạ. Và không phải ai cũng trải qua sự "trót lỡ" ấy 1 cách nhẹ nhàng và may mắn.

Sinh con hoàn toàn có thể thay đổi số phận người phụ nữ - Hãy cân nhắc thật kĩ

Không phải vì quan niệm cổ hủ hay xa rời phong cách sống hiện đại, mọi thứ mang lại cho bạn điều tốt đẹp thì ở thời kì nào nó cũng vẫn tốt đẹp. Đừng cố gắng biến mình theo đám đông và gọi đó là "hòa nhập".

Có biết bao cuộc hôn nhân miễn cưỡng vì đứa con là thứ ràng buộc cuộc đời họ với nhau. Vì khi "lên giường" là cảm xúc bất chợt nhưng cái thai lại là hiện thực cay đắng đòi hỏi họ phải chịu trách nhiệm. Và thứ trách nhiệm ấy là cả đời chứ không phải chỉ ở thời khắc sung sướng kia. Vậy nên, nếu kết hôn vì tình yêu, phụ nữ không nên có bầu trước khi cưới, càng không nên "nhắm mắt" vì nhà trai bảo thế mới cho cưới.

Với 1 số bộ phận giới trẻ, tư tưởng họ thông thoáng hơn, phụ huynh cũng cởi mở hơn họ còn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son thời kì đầu hôn nhân rồi mới sinh con. 1 phần 2 bên sẽ có nhiều thời gian thích nghi với vai trò mới, 1 phần phụ nữ cũng hiểu được chồng mình hơn và nói không quá thì đây chính là cơ hội để bạn "quay đầu" nếu anh ta là "vực thẳm".

Lý do của những cuộc hôn nhân không hạnh phúc nhưng vẫn phải duy trì là vì con. Trong khi đó những đứa trẻ thực sự không nên được đưa vào để làm lý do cho sự sai lầm và suy nghĩ nông nổi của người lớn.

So với việc có con, thất nghiệp, tan vỡ tình yêu, phá sản chẳng là gì. Vậy nên đừng bao giờ tùy tiện có thai khi mọi thứ chưa sẵn sàng chứ đừng nói đến "bầu trước để được cưới". Nếu bạn dễ dàng thỏa hiệp, ngay khi bước chân vào nhà họ, bạn mãi mãi chỉ là công cụ sinh đẻ mà thôi. Vậy nên đừng than thân trách phận khi ngay từ đầu đã biến mình thành kẻ vô giá trị.