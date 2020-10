Cầu thủ Đoàn Văn Hậu công khai cổ vũ thí sinh “bản sao Nhã Phương”, trước thềm Bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020?

Trên trang cá nhân, cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã chia sẻ bức hình của bản thân nhưng lại có dòng trạng thái khiến nhiều người đặt ra nghi vấn anh đang muốn nói tới thí sinh "bản sao Nhã Phương" của Hoa hậu Việt Nam 2020 - Doãn Hải My.

Cụ thể, Đoàn Văn Hậu viết: “Believe in yourself babe” (tạm dịch: Hãy tin vào bản thân nhé em yêu). Nhiều người cho rằng, Đoàn Văn Hậu đang muốn cổ vũ tinh thần cho “tình tin đồn” Doãn Hải My trước khi cô bước vào đêm Bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020 vào tối nay (10/10).

Đoàn Văn Hậu công khai cổ vũ "tình tin đồn" trước đêm Bán kết Hoa hậu Việt Nam?

Trước đó, cộng đồng mạng đã phát hiện danh sách người mà cầu thủ Đoàn Văn Hậu đang theo dõi trên Instagram bất ngờ có thêm tài khoản của Doãn Hải My - thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020. Thậm chí, đây còn là cô gái Việt Nam duy nhất mà cầu thủ sinh năm 1999 này theo dõi.

Tài khoản cá nhân của cả hai đều nhấn "follow" nhau.

Ngược lại, Doãn Hải My cũng đang theo dõi tài khoản mạng xã hội của Đoàn Văn Hậu. Động thái này của cả hai đang khiến dân tình xôn xao đặt nghi vấn hẹn hò. Tuy nhiên, người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng.