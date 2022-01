Cậu quý tử ngang ngược nhất showbiz, bị mẹ dạy hư nên ngồi tù vẫn kênh kiệu: Cuộc sống hiện tại khiến ai cũng ngán ngẩm

Địch Oanh (SN 1962) là MC, diễn viên nổi tiếng và cũng đầy tai tiếng của Đài Loan. Cô trở nên nổi tiếng sau khi góp mặt trong loạt phim Bao Thanh Thiên. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và có cuộc sống giàu có, sang chảnh nhưng Địch Oanh lại không được lòng người hâm mộ Đài Loan vì từng hành xử côn đồ, đánh đập đồng nghiệp.

Tháng 4/2018, cậu con trai Tôn An Tá, 18 tuổi, của Địch Oánh bị cảnh sát Mỹ bắt giữ sau khi đe dọa sẽ nã súng tại trường học. Thời điểm bị bắt, Tôn An Tá đang du học tại trường trung học Monsignor Bonner, quận Delaware, tiểu bang Pennsylvania, Mỹ.

Địch Oanh cùng chồng và con trai.

Cảnh sát cho biết phát hiện súng quân sự, túi đựng đạn, áo chống đạn, 29 viên đạn tại phòng ngủ của Tôn An Tá tại Lansdowne. Những người sống gần nhà An Tá thừa nhận nhiều lần nhìn thấy thanh niên này mang theo đạn thật, mặc trang phục quân nhân và thường tìm cách mua vũ khí. Trang cá nhân của An Tá từ năm 2017 ngập tràn hình ảnh vũ khí.

Tôn An Tá sau đó bị kết án 10 năm tù. Còn công chúng sau khi nghe tin tức này không lấy làm lạ, bởi họ quá rõ cách nuông chiều con quái đản của Địch Oanh.

Con trai Địch Oanh khi bị bắt giữ tại Mỹ.

12 tuổi mới cho cai sữa mẹ, đến 15 tuổi vẫn còn ngủ chung

Năm 1999, Địch Oanh kết hôn cùng tài tử Tôn Bằng - người dẫn chương trình nổi tiếng tại Đài Loan. Ở tuổi 37, cô mới có được cậu con trai Tôn An Tá sau 3 lần thụ tinh nhân tạo. Chính vì vậy Địch Oanh rất nuông chiều con và luôn đáp ứng mọi yêu cầu, sở thích. Tôn An Tá do đó hình thành bản tính ỷ lại, kiêu ngạo, hung hăng và hống hách.

Trong một chương trình truyền hình, Địch Oanh tiết lộ: Vì thiếu thốn tình yêu thương của bố mẹ từ nhỏ nên khi làm mẹ, Địch Oanh dành hết mọi yêu thương cho Tôn An Tá. Cô cho con trai ăn những món sang chảnh bậc nhất, ngoài ngày 3 bữa, uống sữa dê 2 lần thì sáng và tối còn ăn cá biển sâu và thịt bò bít tết.

Tôn An Tá học trường tiểu học với học phí lên đến 80.000 NDT (khoảng 2,8 tỷ đồng) một năm, bao gồm cả học Tiếng Anh, goft và các môn quý tộc khác. Không chỉ vậy, Địch Oanh còn có cách nuông chiều, bao bọc con quá mức khiến ai cũng rùng mình.

Ở tuổi 12, Tôn An Tá mới được cai sữa mẹ, 15 tuổi mới tách ra ngủ riêng. Còn trước đó, cậu bé vẫn ngủ chung và phải gối lên ngực mẹ, sờ ti mẹ mới có thể ngủ được.

Ở tuổi lên 3, trẻ nhỏ đã có nhận thức về giới tính, sự khác biệt giữa nam và nữ nên bố mẹ cần tập cho ngủ riêng và tránh các hành động nhạy cảm trước mặt con. Thế nhưng bà mẹ này lại hồn nhiên cho rằng, đây là điều bình thường. Việc cho con ngủ chung, sờ ti chỉ là hành động bày tỏ sự yêu thương, gắn kết tình cảm giữa 2 mẹ con.

Con trai Địch Oanh hồi nhỏ.

Con sai rành rành nhưng vẫn nuông chiều và cố bao biện

Khi Tôn An Tá bị bắt giữ ở Mỹ, Địch Oanh gào khóc kêu con bị oan. Người mẹ này biện giải cho con: "Thằng bé thường ngày rất ngoan, không hề có ác ý hay muốn giết người. Chắc chắn con trai tôi chỉ nói đùa với bạn bè trong ngày 1/4 mà thôi! Thằng bé muốn trở thành cảnh sát nên rất đam mê vũ khí chứ chẳng làm hại ai cả".

Để cứu con ra khỏi sở cảnh sát, Địch Oanh và chồng đã phải nhờ cậy đến những luật sư giỏi, hai vợ chồng đều "lo lắng đến bạc tóc". Theo một nguồn tin, Địch Oanh và chồng trực tiếp sang Mỹ tiếp xúc cơ quan chức năng, đồng thời bỏ ra gần 10 triệu NDT (khoảng 33 tỷ đồng) giải quyết vụ việc, sau đó đưa được con trai về nhà vào tháng 12/2019.

Tôn An Tá ngay sau khi ra tù đã có phát ngôn kiêu ngạo.

Dù vừa được cho một bài học nhưng Địch Oanh vẫn không nhận ra sai lầm mà tiếp tục nuông chiều con. Ngay khi con trai vừa được ra tù, Địch Oanh hớn hở đi đón con như đón cử nhân vừa tốt nghiệp đại học danh giá về nước.

Vừa ra tù không lâu nhưng Tôn An Tá chẳng hề biết hối cải. Cậu ta vẫn giữ thái độ bất cần đời, thậm chí ngông nghênh đến mức tuyên bố sẽ tiến vào làng giải trí trong thời gian sắp tới. Tất nhiên bà mẹ Địch Oanh lại ủng hộ con hết mình.

Công chúng Đài Loan sau đó bày tỏ thái độ ngán ngẩm tột độ cho cách giáo dục con sai trái của gia đình này.

Cuộc sống hiện tại của Tôn An Tá - vẫn được mẹ bao bọc hết mình

Theo các trang tin xứ Trung, Tôn An Tá sau khi ra tù đã học khoa Biểu diễn của một trường đại học và đi theo con đường trở thành người nổi tiếng trên mạng. Vì có nhiều lùm xùm trước đó nên Tôn An Tá trở thành cái tên được quan tâm trên mạng và thỉnh thoảng còn bán hàng online các sản phẩm như lăn khử mùi cơ thể,...

Để giúp đỡ con trai, Địch Oanh không ngần ngại học bằng Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý ở tuổi 58. Không chỉ vậy, Địch Oanh còn lấy con trai làm ví dụ nghiên cứu về sự thành công trên mạng Internet. Đồng thời nữ MC tai tiếng không ngừng quảng bá về sự quyến rũ và cá tính của con trai.

Thời gian trước, gia đình này tham gia một số hoạt động từ thiện, chăm sóc người tàn tật. Tuy nhiên dư luận cho rằng, họ chỉ đang làm màu.

