"Cậu IT" làm rõ cuộc gọi của Phi Nhung với ca sĩ Duy Mạnh "thế mà hôm nọ điện thoại xúi chửi cô Hằng, bây giờ lại quay qua nịnh cổ”

Khi được yêu cầu hát tặng bà Nguyễn Phương Hằng giống nữ ca sĩ Phi Nhung, ca sĩ Duy Mạnh đã có tiết lộ bất ngờ, khiến lùm xùm vụ việc ngày càng căng thẳng.

Sự việc được "cậu IT" đăng tải trên trang cá nhân kèm theo lời nhắn: "Miệng cười như Phật như tiên, trong tim nó chửi nó xiên thấy mồ".

Theo bình luận của Duy Mạnh, Phi Nhung chính là người gọi điện thoại giục nam ca sĩ "chửi" bà Phương Hằng và Ma Sơ Vui Vẻ (một người hâm mộ của bà Hằng).

Trước đó, bà Phương Hằng đã gửi lời nhắn đến một "cô nương" với cái tên là "Phi Phi Cô Nương": "Phi Phi cô nương cũng là một bóng ma không tầm thường đâu quý vị... tầm cỡ đó, có sức ảnh hưởng rất ghê gớm. Đâu đó cũng núp lùm để đi đánh trận. Phi Phi cô nương này cực kỳ kinh khủng xa hoa, qua biết bao nhiêu mối tình rồi giờ Phi Phi cô nương không thích đàn ông mà thích đàn bà, đóng một vai vợ sống với một người phụ nữ chứ không phải tầm thường đâu quý vị... Có những con người dưới tay được Phi Phi điều khiển tấn công vào tôi...".

Nhiều người cho rằng người bà Hằng nhắc chính là Phi Nhung. Ca sĩ Phi Nhung sau đó đã đăng video clip gửi đến bà Hằng một ca khúc bolero.

Bà Nguyễn Phương Hằng và Phi Nhung xảy ra mâu thuẫn từ khi Nhâm Hoàng Khang tìm ra người đứng sau các tài khoản anti bà Hằng là quản lý cũ của nữ ca sĩ Phi Nhung.

Vụ việc ngày càng căng thẳng khi Nhâm Hoàng Khang tuyên bố tung "dĩ vãng" của ca sĩ Phi Nhung trên trang cá nhân.

Mâu thuẫn giữa Nhâm Hoàng Khang và Phi Nhung bắt đầu từ khi Nhâm Hoàng Khang đứng ra giúp bà Phương Hằng tìm ra loạt anti fan công kích bà Hằng trong đó có tài khoản tên H.N.T.V. (viết tắt) là một trong những tài khoản thường xuyên đăng đàn xúc phạm bà Phương Hằng với những lời lẽ tiêu cực.

"Cậu IT" sau đó đã khẳng định người đứng sau tài khoản thường xuyên công kích bà Hằng này tên thật là Đ.M.T (tên viết tắt) - quản lý cũ của nữ ca sĩ Phi Nhung. Theo "cậu IT" việc cựu quản lý Phi Nhung công kích bà Hằng là có liên quan đến nữ ca sĩ thế nhưng vì không muốn ảnh hưởng nhầm người nên "cậu IT" phải đợi xác thực thông tin: "Vụ P.N mình vẫn tin là cô có thiện tâm nhưng do ở chung với cái ác quá lâu nên đã bị lợi dụng mà không biết".