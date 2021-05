"Cậu IT" giải thích lý do không gặp Trang Khàn: "Mình hẹn thứ 4 nhưng mình đâu có nói năm nào", ủa vậy là sao?

Theo đó, "cậu IT" N.H.K mới đây đã livestream trên Facebook cá nhân về buổi gặp mặt giải quyết mâu thuẫn với cựu người mẫu Trang Khàn cùng dàn "anh em xã hội".

Cậu IT đăng lý do: "Hẹn thứ 4 nhưng mình đâu có nói năm nào"

"Thứ nhất khi mình đăng lên mình đã nói với mấy bạn không tụ tập rồi đúng không? Vấn đề mấy bạn tụ tập là do mấy bạn chứ sao mấy bạn đổ thừa cho mình... Thứ hai là mình không báo, mình gọi để xác nhận công an biết sự việc này chưa thì công an mới kêu: "Tình hình đã được kiểm soát" thì rõ ràng là công an đã biết rồi. Mình gọi trước khi dân chúng tụ tập 1 lần rồi thì người ta cũng kêu: "Biết rồi, đang kiểm soát" nên mình mới gọi thêm một lần nữa hiểu không? Chứ không ai gọi báo hết, nên các bạn đừng nghĩ vậy!",

"Chẳng qua mình hẹn thứ 4 nhưng mình đâu có nói năm nào đâu", N.H.K nói

Lần đầu tiên cậu IT đăng status giải thích lý do nhưng sau đó lại xóa.

Lần tiếp theo đăng lại với lý do "video bị report".

"Mấy bạn biết ai là người tung tin này lên không? Con Trang đó, nó bình thường nó sẽ chạy bài... Nó hôm qua đã liên hệ với báo chí để đăng bài vụ này được đánh động lên cho nhiều người biết, mấy bạn hiểu không? Chứ không phải là mình đâu, mấy bạn dùng não suy nghĩ đi!...



Nghi vấn đã đến đầu hẻm nhưng sợ bị "gài"?

Theo N.H.K giải thích, cậu đã đi đến đầu ngõ quán bún đậu để gặp Trang Khàn thế nhưng lại thấy công an nên đã "quay xe".

Trước đó, N.H.K cho biết mình đã hẹn gặp Trang Khàn, theo bàn luận trước đó mỗi bên sẽ mang theo 6 người. Cựu người mẫu 8x đã nhờ một "đàn anh" hỗ trợ 6 "anh em xã hội" sang gặp mặt N.H.K cùng với mình.

"Em có một mình người ta 6 người em sợ quá nên phải nhờ các anh cho ra 6 người cùng em chứ một mình em sợ gần chết, ngất xỉu. Anh mình cho em 6 người thôi, nó đi 6 người mình đi 6 người, bảo vệ em cái. Chứ không em chết, ai nhậu với các anh... Anh nói giúp em cái nếu không nó xúc em chết không ai nhậu vui với các anh đâu...", cựu người mẫu Trang Khàn nói chuyện với đàn anh của mình.

"Nó hẹn em nhất định phải ra gặp nếu không có thì nó lại bảo em nhục anh hiểu không?, Trang Khàn khẳng định với đàn anh mình đã chốt kèo cuộc gặp mặt vào hôm nay với N.H.K.

Về phía mình, N.H.K cũng khẳng định sẽ "làm gì đó" với Trang Khàn. Cậu cũng có lời dặn dò cho cộng đồng mạng:

"Không tụ tập dùm em nha. Covid đó. Làm ơn, ai từng là nạn nhân của nó mà ủng hộ em thì lên công an quận 4 báo là nó chửi và hăm dọa là được!", N.H.K viết trước giờ gặp Trang Khàn.