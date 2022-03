Cầu hôn “chị đẹp” thành công, "tình trẻ" của Ngô Thanh Vân tuyên bố “chỉ cần đúng người, muộn một chút cũng không sao”

Trên trang cá nhân mới đây, Huy Trần - "tình trẻ" của Ngô Thanh Vân "nhá hàng" loạt hình ảnh siêu ngọt với bạn gái.

Bạn trai Ngô Thanh Vân cũng nhắn nhủ điều siêu ngọt: "Quan trọng không phải là khi nào kết hôn, mà quan trọng là phải thực sự yêu".

Trong các bức ảnh chụp chung với Ngô Thanh Vân, Huy Trần cũng để lại dòng trạng thái: "Nếu thực sự đã là của nhau thì chúng ta không cần phải vội vã", "chỉ cần đúng người muộn một chút cũng không sao!"...

Huy Trần "nhá hàng" loạt hình ảnh ngọt ngào bên Ngô Thanh Vân.

Sáng 14/3, Ngô Thanh Vân bất ngờ thông báo đã nhận lời cầu hôn của Huy Trần - bạn trai kém 11 tuổi sau gần 2 năm yêu nhau. "Anh ấy không phải hoàng tử, cũng không phải là siêu nhân… Đơn giản anh ấy là một điểm tựa, và khiến cô ấy cảm thấy bình an, luôn thấy mình nhỏ bé, và không bao giờ cô đơn. Họ đã có một happy ending vì anh ấy đã cầu hôn cô ấy. Và cô say yes", Ngô Thanh Vân nhắn nhủ.

