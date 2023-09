Cầu hôn bạn gái theo cách chẳng giống ai, chàng trai nhận cái kết đắng ngắt

Thông thường, khi nghe tới hai từ "cầu hôn", chắc chắn những hình ảnh hiện ra trong tâm trí mọi người thường sẽ là: Đằng trai quỳ gối với chiếc vẫn trên tay, đằng gái rưng rưng xúc động trong khung cảnh xung quanh toàn nến và hoa.

Đương nhiên, đó là những điều mà phần lớn các cặp đôi sẽ làm trước khi về chung một nhà, chứ không phải tất cả. Và câu chuyện của đôi trẻ đến từ xứ sở sương mù chính là một ngoại lệ như thế.

Cụ thể, thay vì trực tiếp cầu hôn cô bạn gái tên Rachel, chàng trai giấu tên này lại dùng một tấm ga trải giường màu trắng để viết lên dòng chữ "Will you marry me, Rachel?" (Tạm dịch: Em sẽ đồng ý cưới anh chứ, Rachel?). Tuy nhiên, điều lạ thường trong cuộc cầu hôn này chưa dừng lại ở đó. Chàng trai này quyết định treo tấm ga trải giường ghi lời cầu hôn này lên một hàng rào kim loại ở bùng binh đường Edgar ở Elgin (Scotland).

Một tấm ga giường thứ hai xuất hiện không lâu sau khi tấm ga giường thứ nhất được treo lên. Mọi người cho rằng đó là câu trả lời của cô gái có tên Rachel dành cho người bạn trai của mình.

Hai tấm ga giường kỳ lạ ở bùng binh đường Edgar ở Elgin (Scotland)

Với lời cầu hôn có phần nhảm nhí này, Rachel từ chối cũng là điều dễ hiểu. Nhưng điều gây bất ngờ cho tất cả những người ngang qua con đường này chính là lời buộc tội mà Rachel dành cho anh bạn trai "No! You slept with my brother" (Tạm dịch: Không! Anh đã ngủ với anh trai của tôi!).



Một người qua đường đã chụp lại bức ảnh trên và chia sẻ trên trang cá nhân cùng lời bông đùa: "Không biết điều đang diễn ra với cô nàng Rachel và bạn trai của cô ấy nhỉ?".

Bài đăng của người dùng này đã thu hút tới hơn 1200 bình luận. Phần lớn mọi người đều bày tỏ sự khó hiểu trước hành động có phần trẻ con của 2 người đã treo 2 tấm ga trải giường này lên chốn công cộng. Thậm chí, có người còn nghiêm túc khuyên chủ nhân của bức ảnh này... báo công an vì "người trưởng thành không ai làm vậy cả, đây là hành vi gây mất mỹ quan đô thị".

Sau đó, người đàn ông chụp bức ảnh này cũng lên tiếng giải thích rằng: In thông điệp với mực đỏ trên ga trải giường màu trắng và treo ở những nơi công cộng vốn là một nét văn hóa tại Scotland. Tuy nhiên, thường chỉ có những dòng thông điệp truyền cảm hứng mới được treo lên. Người dân Scotland coi đây là một văn hóa tốt đẹp. Trào lưu này bùng nổ tại Scotland vào những năm đầu tiên của thập niên 90 nhưng dần mai một cho tới hiện tại, vì nhiều người lợi dụng trào lưu này để truyền tải những thông điệp cá nhân không mấy tích cực.

Chàng trai và cô nàng Rachel trong câu chuyện này chính là một trường hợp như thế.